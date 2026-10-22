కర్నాటక విధాన సౌథలో బాంబు పేలుడా? ఏఐ వీడియో - యువకుడి అరెస్టు (Video)
కర్నాటక రాష్ట్ర విధాన సౌథలో(అసెంబ్లీ)ను పేల్చివేసినట్టుగా కృత్రిమ మేథ (ఏఐ) వీడియో సృష్టించిన ఓ యువకుడుని బెంగుళూరు నగర పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. విధాన సౌథలో బాంబు పేలుడు సంభవించినట్టుగా ఏఐతో ఓ వీడియోను సృష్టించిన యువకుడు.. ఆ వీడియోను ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో పోస్ట్ చేశాడు. ఈ వీడియో వైరల్ కావడంతో బెంగుళూరు నగర ప్రజలతో పాటు పోలీసులు హడలిపోయారు. ఆ తర్వాత దానిపై ఆరా తీయగా, అది ఏఐ వీడియో అని తేలడంతో ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
ఈ ఏఐ వీడియోను సృష్టించి పోస్ట్ చేసిన 25 యేళ్ల యువకుడుని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఆ యువకుడు బీహార్ వాసిగా గుర్తించారు. కాగా, మంగళవారం పోస్ట్ చేసిన ఆ వీడియోలో రాష్ట్ర శాసనసభ భవనంలో పేలుడు జరిగినట్టు చూపించాడు. ఇది పోలీసుల దృష్టికి వెళ్లడంతో పోలీసులు ఎఫ్.ఐ.ఆర్ నమోదు చసి డిజిటల్ ఆధారాల ద్వారా ఆ అకౌంట్ను గుర్తించి సదరు యువకుడిని అరెస్టు చేశారు
రోజువారీ కూలీగా పనిచేసే పైప్ ఫిట్టర్ అయిన నిందితుడు పోలీసుల అదుపులో ఉన్నాడు. అతని ఉద్దేశ్యం, ఈ ఘటనలో ఇతరుల ప్రమేయం ఏమైనా ఉందేమోనని దర్యాప్తు అధికారులు విచారిస్తున్నారు.
Bengaluru Police arrested a 25-year-old Bihar native for allegedly creating & posting an AI-generated video depicting a bomb blast at Vidhana Soudha on Instagram. The video, posted on Tuesday, showed an explosion at the state legislature building. Police registered an FIR & traced the account using digital clues. The accused, a daily-wage pipe fitter, is in police custody. Investigators are probing his motive & possible involvement of others.— ChristinMathewPhilip (@ChristinMP_) October 21, 2026