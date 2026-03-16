మద్యం తాగి భార్య గొంతు కోసి చంపేసిన భర్త.. కుమారుడే పోలీసులు..?
ఒక చిన్న విషయంపై జరిగిన గొడవ కారణంగా, 45 ఏళ్ల మహిళను ఆమె భర్తే కత్తితో గొంతు కోసి హత్య చేశాడని పోలీసులు తెలిపారు. మృతురాలిని రంగమ్మగా గుర్తించిన పోలీసులు, ఆమె హౌస్కీపింగ్ పనులు చేసేవారని పేర్కొన్నారు. ఎంఐసీవో లేఅవుట్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని బిలేకహళ్లిలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది.
ఈ కుటుంబం స్వస్థలం దావణగెరె జిల్లా అని, సుమారు నాలుగేళ్ల క్రితం వీరు బెంగళూరుకు వలస వచ్చారని పోలీసులు తెలిపారు. ఫిర్యాదులో, మృతురాలి కుమారుడు తాము తమ తల్లిదండ్రులతో కలిసి నివసిస్తున్నామని, తాము క్యాటరింగ్ రంగంలో పనిచేస్తున్నామని పేర్కొన్నాడు.
తన తండ్రి సెక్యూరిటీ గార్డుగా పనిచేస్తున్నారని తెలిపాడు. తన తండ్రి నాగరాజ్ తరచుగా మద్యం సేవించేవాడని, తరచూ తన తల్లితో గొడవలకు దిగేవాడని అతను ఆరోపించాడు.
మార్చి 15న, రాత్రి 8:30 నుండి 9:30 గంటల మధ్య, తండ్రి ఒక చిన్న విషయంపై తల్లితో గొడవపడి, కత్తితో ఆమె గొంతు కోసి హత్య చేశాడని, ఆ తర్వాత అతను ఘటనా స్థలం నుండి పారిపోయాడని ఒక సీనియర్ పోలీసు అధికారి తెలిపారు. ఈ విషయమై ఎంఐసీవో లేఅవుట్ పోలీస్ స్టేషన్లో హత్య కేసు నమోదు చేసినట్లు ఆయన చెప్పారు. దర్యాప్తు జరుగుతోంది.