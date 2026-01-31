Dog owner negligence: టెక్కీపై పెంపుడు కుక్క దాడి.. మెడను పట్టేసింది.. 50 కుట్లు పడ్డాయి (video)
వీధి కుక్కలే కాదు.. ప్రస్తుతం పెంపుడు కుక్కలతో కూడా ఇబ్బంది తప్పట్లేదు. ఓ మహిళా టెక్కీపై పెంపుడు కుక్క దాడి చేయడంతో ఆమె తీవ్రంగా గాయపడింది. ఆమెకు 50 కుట్లు పడ్డాయి. ఈ ఘటన బెంగళూరులో చోటుచేసుకుంది.
జనవరి 26వ తేదీన మార్నింగ్ వాకింగ్కు వెళ్లిన సందర్భంగా ఒక్కసారిగా పక్కింటి పెంపుడు కుక్క ఆమెపైకి దూసుకొచ్చింది. నేరుగా మెడపై దాడి చేసి తీవ్రంగా గాయపరిచింది. ఆమె అరుపులు విని ఒక వ్యక్తి వెంటనే స్పందించి కుక్కను లాగేందుకు ప్రయత్నించాడు. అయితే, అది అతడిపైనా దాడికి దిగింది.
తీవ్రంగా ఆ కుక్కను ఆమెపై నుంచి లాగి కిందపడేసినా అప్పటికే జరగాల్సింది జరిగిపోయింది. ఆ కుక్క టెక్కీని తీవ్రంగా గాయపరిచింది. ఈ దాడిలో బాధితురాలి ముఖం, చేతులు, కాళ్లపై లోతైన గాయాలయ్యాయి. వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించగా, వైద్యులు ఆమెకు 50కి పైగా కుట్లు వేశారు.
పెంపుడు కుక్కను సరిగ్గా కట్టడి చేయకుండా వదిలేసిన యజమాని నిర్లక్ష్యం వల్లే ఈ ఘోరం జరిగిందని ఆమె భర్త పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీనికి సంబంధించిన సీసీటీవీ విజువల్స్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.