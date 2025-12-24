ప్రేమకు నో చెప్పిందని.. రోడ్డుపైనే లైంగిక వేధింపులు-బట్టలు చింపేందుకు యత్నం (video)
బెంగళూరులో ప్రేమోన్మాది దారుణానికి పాల్పడ్డాడు. తన ప్రేమకు నో చెప్పిందని ఓ మహిళపై రోడ్డుపైనే లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడ్డాడు. ఈ సంఘటన డిసెంబర్ 22న మధ్యాహ్నం 3.20 గంటల ప్రాంతంలో జ్ఞానభారతి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని ఉల్లాల్ మెయిన్ రోడ్డులోని జ్ఞానజ్యోతి నగర్ సమీపంలోని ఒక ప్రైవేట్ పీజీ ముందు జరిగింది.
వివరాల్లోకి వెళితే.. నవీన్ కుమార్ అనే నిందితుడు కారులో వచ్చి మహిళను వేధించడం ప్రారంభించాడని ఆరోపించారు. ఆమె సహాయం కోసం కేకలు వేస్తున్నప్పటికీ అతను ఆమెను అనుచితంగా తాకాడని, ఆమె బట్టలు లాగి, చింపడానికి ప్రయత్నించాడని, రోడ్డుపై భయాందోళనలకు గురిచేశాడని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ అయ్యింది.
సెప్టెంబర్ 30, 2024న ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా నిందితుడితో తనకు పరిచయం ఏర్పడిందని ఆ మహిళ పోలీసులకు తెలిపింది. తన ప్రేమ ప్రతిపాదనను అంగీకరించమని అతను ఆమెపై ఒత్తిడి తీసుకురావడంతో వారి తొలి స్నేహం వేధింపులకు దారితీసిందని ఆరోపించారు.
ఆమె టెలికాలర్ ఉద్యోగాన్ని వదిలివేసి పీజీకి మారిన తర్వాత కూడా, నిందితుడు ఆమెను అనుసరిస్తూ ఆమె నివాసం దగ్గర కనిపిస్తూనే ఉన్నాడని తెలుస్తోంది. ఆమె ఫిర్యాదు ఆధారంగా, జ్ఞానభారతి పోలీసులు ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసి, నిందితులను గుర్తించి అరెస్టు చేయడానికి గాలింపు చర్యలు ప్రారంభించారు.