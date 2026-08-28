ఆఫీస్లో సిగరెట్ పొగ, వాసన భరించలేక బెంగుళూరు మహిళ రాజీనామా - రిజైన్ లెటర్ వైరల్
ఆఫీస్లో సిగరెట్ పొగ, వాసన భరించలేక బెంగుళూరుకు చెందిన జాహ్నవి చావడా అనే మహిళ తన ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేశారు. ఆమె రాసిన రిజైన్ లెటర్ ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. దీనికి సంబంధించిన రాజీనామా ఈమెయిల్ స్క్రీన్ షాట్ను ఆమె ఎక్స్ వేదికగా షేర్ చేసింది. అది క్షణాల్లో వైరల్గా మారి ఏకంగా 5.6 మిలియన్లకు పైగా వ్యూస్ సొంతం చేసుకుంది.
ఆ మహిళ రాసిన రాజీనామా లేఖలో.. 'నేను సిగరెట్ వాసనను అస్సలు తట్టుకోలేకపోతున్నాను. ఎంతో సర్దుకుపోవాలని ప్రయత్నించినా నా వల్ల కావడం లేదు. నా ఆరోగ్యం కోసం రాజీనామా చేస్తున్నాను. ఇక్కడ మారాల్సింది నేను కాదు' అంటూ ఆగస్టు 25వ తేదీ 2026ను తన చివరి పని దినంగా పేర్కొంటూ ఆమె పంపిన రాజీనామా లేఖ నెటిజన్లు దృష్టి ఆకర్షించింది.
కార్యాలయంలోని ప్యాంట్రీ రూమ్, డైనింగ్ ఏరియాలో కొందరు ఉద్యోగులు ధూమపానం చేసేవారిని, ఆ పొగ లాబీ అంతటా వ్యాపంచడంతో పాటు సిగరేట్ తాగిన వ్యక్తులు వచ్చి తన పక్కలో కూర్చోవడంతో తీవ్ర అసౌకర్యానికి గురిచేసిందని ఆమె వివరించింది. వాసన భరించలేక మాస్క్ ధరించినా ఫలితం లేకపోవడంతో చివరకు రాజీనామా చేయాల్సి వచ్చిందని పేర్కొంది.
ఈ పోస్ట్పై నెటిజన్లు పెద్ద ఎత్తున స్పందిస్తూ ఆమె తీసుకున్న ధైర్యమైన నిర్ణయాన్ని ప్రశంసించారు. కార్యాలయాల్లో నిబంధనలు పాటించకపోవడం వల్ల ఎదురయ్యే ప్యాసివ్ స్మోకింగ్ తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తుందని హెచ్చరించారు. ఉద్యోగం కంటే సొంత ఆరోగ్యానికే ప్రాధాన్యత ఇచ్చిన జాహ్నవి చర్యపై పలువురు మద్దతు తెలుపుతూ తమకు ఎదురైన ఎలాంటి అనుభవలాను పంచుకున్నారు.