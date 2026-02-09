ప్రియుడు అడిగాడని తల్లి ప్రైవేట్ ఫోటోలు తీసి పంపిన కుమార్తె..
ప్రియుడు అడిగాడని ఓ యువతి చేయకూడని పని చేసింది. కన్నతల్లి ప్రైవేట్ ఫోటోలు, వీడియోలు తీసి తన ప్రియుడికి పంపించింది. కన్నతల్లి అనే మమకారం కూడా మరిచిపోయి విచక్షణా రహితంగా ప్రవర్తించి ఇపుడు జైలు ఊచలు లెక్కిస్తోంది. తన తల్లి మరియు మరో మహిళా బంధువుకు సంబంధించిన ప్రైవేట్ ఫోటోలు, వీడియోలను రహస్యంగా చిత్రీకరించి, వాటిని తన ప్రియుడిని పంపించింది. ఈ ఘటన బెంగుళూరులో కలకలం రేపింది. నగరంలోని మైసూర్ రోడ్లో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. కూతురు ఫోనులో తన ప్రైవేట్ ఫోటోలను వాటిని మరో వ్యక్తికి పంపించినట్టు గుర్తించిన ఆ తల్లి వెంటనే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది.
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల మేరకు.. ఒక మధ్యతరగతి కుటుంబానికి చెందిన 23 యేళ్ళ యువతి తన చదువు, ఉద్యోగ ప్రయత్నాలకు అవసరమని కోరడంతో తండ్రి ఆమెకు ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ కొనిచ్చాడు. ఈ ఫోన్తో కూతురు తన తల్లి నిద్రిస్తున్న సమయంలో ఆమె ప్రైవేట్ భాగాలను ఫోటోలు తీయడం, బంధువు స్నానం చేస్తున్నపుడు రహస్యంగా వీడియోలు తీయడం వంటి పనులకు పాల్పడింది. వాటిని తన ప్రియుడి పంపించింది.
ఇటీవల కూతురు గదిలోకి వెళ్లిన తల్లికి ఆమె ఒక గుర్తు తెలియని వ్యక్తితో వీడియో కాల్ మాట్లాడుతుండటం గమనించింది. తనను చూడగానే కూతురు ఆ కాల్ను కట్ చేయడంతో అనుమానించింది. ఆ తర్వాత కూతురు ఫోన్ను చెక్ చేయడంతో అసలు నిజం బయటపడింది. ప్రియుడి వరుణ్ ఒత్తిడి మేరకు ఈ పని చేసినట్టు ఆమె అంగీకరించింది. తన తల్లి, పెద్దమ్మకు సంబంధించిన అసభ్యకర ఫోటోలు, వీడియోలును తీసి వాట్సాప్లో వరుణ్కు పంపినట్టు చెప్పింది.
ఈ ఘటనపై బాధితురాలు ఫిబ్రవరి 5వ తేదీన బాధితురాలు ఫిర్యాదు చేయగా, సమాచారం సాంకేతిక చట్టం, బీఎన్ఎస్ కింద కేసు నమోదు చేశారు. నిందితురాలైన యువతితో పాటు ఆమె ప్రియుడి ఫోన్లను సీజ్ చేసినట్టు పోలీసులు తెలిపారు. కాగా, తన ఫిర్యాదు చేసిన కొన్ని రోజులకే ఆ యువతి ఇంటి నుండి పారిపోయి సదరు యువకుడిని వివాహం చేసుకున్నట్టు సమాచారం.