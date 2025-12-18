గురువారం, 18 డిశెంబరు 2025
Written By ఠాగూర్
Last Updated : గురువారం, 18 డిశెంబరు 2025 (15:15 IST)

నిన్ను గాఢంగా ప్రేమిస్తున్నా... నువ్వంటే చచ్చేంత ఇష్టం.. పెళ్ళి చేసుకోవాల్సిందే...

నిన్ను గాఢంగా ప్రేమిస్తున్నా... నువ్వంటే చచ్చేంత ఇష్టం, నీవు లేకుంటే నేను జీవించలేను.. నువ్వు నన్ను పెళ్లి చేసుకోవాల్సిందే అంటూ ఓ మహిళ పోలీస్ అధికారిని వేధించింది. దీంతో అతను ఏం చేయాలో దిక్కుతోచక ఆ పోలీస్ అధికారి పోలీసులను ఆశ్రయించారు. ఈ ఘటన కర్నాటక రాష్ట్రంలో వెలుగు చూసింది. 
 
ఆ బాధితుడు ఎవరో కాదు బెంగుళూరు రామమూర్తి నగర పోలీస్ స్టేషన్‌ ఇన్‌స్పెక్టర్ సతీశ్. ఆయన రామమూర్తి నగర ప్రాంతానికే చెందిన సంజనా అలియాస్ వనజా ఓ సందర్భంలో ఆయనతో మాట్లాడారట. ఆ విషయాన్ని ఆయన ఎప్పుడో మరిచిపోయారు. కొద్ది రోజులకు.. ఆమె నుంచి ఫోన్ వచ్చింది. ఏవేవో చెబుతుంటే ఆయన సహనంతో విన్నారు. మరో రోజు.. అలానే ఫోన్ మోగింది. 
 
'నిన్ను ప్రేమిస్తున్నా' అంటూ ప్రారంభించింది. 'తమాషా చేయకు..' అంటూ ఆయన సుతిమెత్తగా తోసిపుచ్చినా.. సెల్ మోగడం ఆగేది కాదు. చివరికి నెంబర్ బ్లాక్ చేస్తే.. మరోదాని సాయంతో కాల్ చేసేది. ఇలా ఎన్ని చేసినా ఆయన తోసిపుచ్చుతూ వచ్చారు. ఆమె మరో అడుగు ముందుకేసి.. ఆయన కార్యాలయంలో అడుగుపెట్టింది. ఓ లేఖరాసి బల్లపై ఉంచింది. 
 
'నన్ను ప్రేమించకపోతే ఆత్మహత్య చేసుకుంటా'నని హెచ్చరించింది. చివరిగా.. ఈనెల 12న నేరుగా ఠాణాకు వచ్చి ఆయనతో పెద్ద గొడవపెట్టుకుంది. 'నన్ను కాదన్నావో.. నీ గుట్టు రట్టు చేస్తా. మర్యాద తీస్తా'నని కేకలు వేయడంతో ఆయన స్పందించారు. అదే ఠాణాలో ఆమెపై ఫిర్యాదు చేశారు. విధులకు ఆటంకం కలిగించడం, బెదిరించడం, అసభ్యంగా ప్రవర్తించడం నేరమని హెచ్చరిస్తూ ఆమెపై కేసు దాఖలు చేసి, దర్యాప్తు చేపట్టారు. 

నిధి అగర్వాల్‌ను ఉక్కిరిబిక్కిరిన చేసిన ఫ్యాన్స్, తృటిలో ఎస్కేప్ (video)

నిధి అగర్వాల్‌ను ఉక్కిరిబిక్కిరిన చేసిన ఫ్యాన్స్, తృటిలో ఎస్కేప్ (video)నటి నిధి అగర్వాల్‌కు చేదు అనుభవం ఎదురైంది. ఆమె హైదరాబాదులోని లులూ మాల్‌లో రాజా సాబ్ సాంగ్ రిలీజ్ ఈవెంట్లో హాజరయ్యేందుకు వెళ్లిన సందర్భంలో ఒక్కసారిగా అభిమానులు ఆమె పైకి తోసుకుంటూ వచ్చారు. దీనితో నిధి అగర్వాల్ ఉక్కిరిబిక్కిరి అయ్యింది. అక్కడ అభిమానులు భారీగా హాజరు కావడంతో నటి నిధి అగర్వాల్‌ను వ్యక్తిగత సహాయకులు ఎంతో కష్టమ్మీద ఆమెను సురక్షితంగా కారు లోపల కూర్చోబెట్టారు. కారు లోపలికి వెళ్లి సీట్లో కూర్చున్న నిధి అగర్వాల్... ఓ మై గాడ్ అనుకోవడం కనిపించింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

pragathi: రెండో పెళ్లిపై ప్రగతి ఆసక్తికర కామెంట్స్.. కట్టుబాట్లు పెడితే నేను భరించలేను

pragathi: రెండో పెళ్లిపై ప్రగతి ఆసక్తికర కామెంట్స్.. కట్టుబాట్లు పెడితే నేను భరించలేనుటాలీవుడ్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ ప్రగతి గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ప్రస్తుతం సినిమాల కంటే ఎక్కువగా సోషల్ మీడియాలో హైపర్ యాక్టివ్‌గా ఉంటూ, ఫిట్‌నెస్, జిమ్ వర్కౌట్స్, వెయిట్ లిఫ్టింగ్‌తో యువతకే షాక్ ఇస్తున్నారు. వయసు పెరుగుతున్నా ఫిట్‌నెస్ విషయంలో మాత్రం ప్రగతి ఎక్కడా రాజీ పడడం లేదు. గంటల తరబడి జిమ్‌లో కసరత్తులు చేయడమే కాదు, వెయిట్ లిఫ్టింగ్ పోటీల్లో కూడా పాల్గొంటున్నారు.

మీ అభిమానం ఉన్నంతవరకు నన్ను ఎవరూ ఏమీ చేయలేరు : మంచు మనోజ్

మీ అభిమానం ఉన్నంతవరకు నన్ను ఎవరూ ఏమీ చేయలేరు : మంచు మనోజ్రాకింగ్ స్టార్ మంచు మనోజ్ నటిస్తున్న కొత్త సినిమా డేవిడ్ రెడ్డి. వెంకట్ రెడ్డి, భరత్ మోటుకూరి నిర్మిస్తున్నారు. డైరెక్టర్ హనుమ రెడ్డి యక్కంటి రూపొందిస్తున్నారు. బ్రిటీష్ కాలం నాటి బ్యాక్ డ్రాప్ తో ఇంటెన్స్ యాక్షన్ డ్రామా కథతో భారీ పాన్ ఇండియా చిత్రంగా తెరకెక్కనుంది. మారియా ర్యబోషప్క హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. తెలుగు, హిందీ, తమిళ, మలయాళ, కన్నడలో ఈ సినిమా రూపొందుతోంది. ఈ సినిమా గ్లింప్స్ లాంఛ్ ఈవెంట్ ను హైదరాబాద్ లో గ్రాండ్ గా నిర్వహించారు.

Prabhas: రాజా సాబ్ నుంచి సహన సహన..సింగిల్ రిలీజ్ - సంక్రాంతిసందడి కి రెడీగా వుండండి

Prabhas: రాజా సాబ్ నుంచి సహన సహన..సింగిల్ రిలీజ్ - సంక్రాంతిసందడి కి రెడీగా వుండండిరెబల్ స్టార్ ప్రభాస్, డైరెక్టర్ మారుతి, పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ కాంబినేషన్ లో రూపొందుతున్న క్రేజీ మూవీ "రాజా సాబ్". హారర్ కామెడీ జానర్ లో తెరకెక్కిస్తున్నారు టీజీ విశ్వప్రసాద్. కృతి ప్రసాద్. మాళవిక మోహనన్, నిధి అగర్వాల్, రిద్ధి కుమార్ హీరోయిన్స్ గా నటిస్తున్నారు. సంక్రాంతి సందడిని రెట్టింపు చేసేందుకు జనవరి 9న సినిమా వరల్డ్ వైడ్ గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది. ఈ రోజు "రాజా సాబ్" సినిమా నుంచి సెకండ్ సింగిల్ 'సహన సహన..' రిలీజ్ చేశారు. హైదరాబాద్ లోని ఓ మాల్ లో ఈ సాంగ్ లాంఛ్ ఈవెంట్ రెబల్ ఫ్యాన్స్, ప్రేక్షకుల సందడి మధ్య గ్రాండ్ గా నిర్వహించారు.

జబర్దస్త్ నుంచి అందుకే వచ్చేశాను.. రష్మీ-సుధీర్ లవ్ ట్రాక్ గురించి చమ్మక్ చంద్ర ఏమన్నారు?

జబర్దస్త్ నుంచి అందుకే వచ్చేశాను.. రష్మీ-సుధీర్ లవ్ ట్రాక్ గురించి చమ్మక్ చంద్ర ఏమన్నారు?జబర్దస్త్ షో గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ఈ షోలో పాల్గొనే సుధీర్-రష్మీ గౌతమ్ లవ్ ట్రాక్‌పై చమ్మక్ చంద్ర స్పందించారు. వాళ్లిద్దరి మధ్య ఏదేదో వుందని రాస్తున్నారు. అది షో కోసం మాత్రమేనని చమ్మక్ చంద్ర క్లారిటీ ఇచ్చారు. సుధీర్ లైఫ్ సుధీర్‌ది, రష్మీ లైఫ్ రష్మీదే. ప్రేక్షకులను అట్రాక్ట్ చేయడానికి మాత్రమే వాళ్ల మధ్య ఓ బాండ్ క్రియేట్ చేశారు. బయట వినిపించే రూమర్స్‌కు, తెరపై కనిపించేదానికి ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఈ విషయాన్ని వాళ్లే ఎన్నోసార్లు క్లారిటీ ఇచ్చారంటూ స్పష్టత ఇచ్చారు చమ్మక్ చంద్ర. అలాగే జబర్దస్త్ నుంచి బయటికి రావడానికి గల కారణాన్ని చమ్మక్ చంద్ర తెలిపారు.

ఉదయాన్నే మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ తింటే?

ఉదయాన్నే మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ తింటే?జీడిపప్పు, బాదం, పిస్తా, ఎండుద్రాక్ష, ఖర్జూరం, వాల్‌నట్‌లు, ఎండుద్రాక్ష, క్రాన్‌బెర్రీస్, నట్స్ మొదలైన వాటిని మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్‌లో కలుపుకుని తింటారు. మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ తినడం వల్ల కలిగే ఫలితాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్‌తో రోజు ప్రారంభించడం వల్ల రోజంతా ఎనర్జీ లెవెల్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. మిక్స్డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్‌ను ఉదయాన్నే తీసుకోవడం వల్ల శరీరానికి అనేక పోషకాలు అందుతాయి. కడుపు నిండినప్పుడు, ఆకలి తక్కువగా ఉంటుంది, అంటే బరువు తగ్గడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. కొలెస్ట్రాల్ స్థాయి అదుపులో ఉంటుంది. బలహీనత దూరమవుతుంది. వీటితో బలం పొందుతారు.

దేశ తొలి మిస్ ఇండియా మెహర్ ఇకలేరు...

దేశ తొలి మిస్ ఇండియా మెహర్ ఇకలేరు...భారతదేశ తొలి మిస్ ఇండియా, ప్రఖ్యాత ఫ్యాషన్ జర్నలిస్ట్ మెహర్ కాస్టలినో (81) ఇకలేరు. గత కొంతకాలంగా అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతూ వచ్చిన ఆమె బుధవారం తుదిశ్వాస విడిచారు. ఆమెకు కుమారుడు, కోడలు, కుమార్తె ఉన్నారు.

ఊబకాయం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ చికిత్స కోసం సిప్లా యుర్పీక్ ప్రారంభం

ఊబకాయం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ చికిత్స కోసం సిప్లా యుర్పీక్ ప్రారంభంసిప్లా ఈరోజు దేశంలోని అత్యంత తీవ్రమైన ఆరోగ్య సవాళ్లలో రెండయిన ఊబకాయం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ మెల్లిటస్ (T2DM) నిర్వహణ కోసం ఒక వారం పాటు ఇంజెక్ట్ చికిత్స అయిన యుర్పీక్(టిర్జెపటైడ్)ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది. లిల్లీ డిసిజిఐ (DCGI) ఆమోదం పొందిన తర్వాత, భారతదేశంలో లిల్లీ యొక్క రెండవ బ్రాండ్ అయిన యుర్పీక్‌ను పంపిణీ చేయడానికి, ప్రోత్సహించడానికి సిప్లాకు హక్కులు ఉన్నాయి. ఈ ఆవిష్కరణ గురించి వ్యాఖ్యానిస్తూ, సిప్లా లిమిటెడ్ గ్లోబల్ చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ అచిన్ గుప్తా ఇలా అన్నారు.

గాజువాక ప్రభుత్వ పాఠశాలలో నాట్స్ సాయంతో గ్రీన్ స్టూడియో

గాజువాక ప్రభుత్వ పాఠశాలలో నాట్స్ సాయంతో గ్రీన్ స్టూడియోగాజువాక: జన్మభూమి రుణం తీర్చుకునేందుకు ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం నాట్స్ మరో ముందడుగు వేసింది. నాట్స్, రోటరీ క్లబ్ విశాఖపట్నం సౌత్, గౌతులచ్చన్న బలహీన వర్గాల సంస్థల సహకారంతో.. గాజువాకలో ప్రభుత్వ ప్రాథమిక పాఠశాలలకు చేయూతనిచ్చింది. చట్టనువాలి పాలం, పాత గాజువాక, డ్రైవర్స్ కాలనీ పాఠశాలల్లోని చిన్నారుల భవిష్యత్తు కోసం లక్ష రూపాయల విలువైన టీచింగ్ మెటీరియల్‌ను నాట్స్ అందించింది. చిన్నారులు ఆటపాటలతో నేర్చుకునేందుకు వీలుగా తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్ చార్ట్‌లు, ప్రపంచాన్ని అర్థం చేసుకునేందుకు గ్లోబ్‌లు, ఆట వస్తువులను పంపిణీ చేసి... కేవలం పుస్తక జ్ఞానమే కాకుండా, సృజనాత్మకతను పిల్లల్లో పెంచేందుకు నాట్స్ తోడ్పడింది.

ధ్యానంలోకి మరింత లోతుగా ఎలా వెళ్లాలి?: గురుదేవ్ శ్రీ శ్రీ రవి శంకర్

ధ్యానంలోకి మరింత లోతుగా ఎలా వెళ్లాలి?: గురుదేవ్ శ్రీ శ్రీ రవి శంకర్ధ్యానంలోకి మరింత లోతుగా ఎలా వెళ్లాలి అనే విషయాన్ని కూలంకషంగా వివరించారు గురుదేవ్ శ్రీ శ్రీ రవిశంకర్. ఆయన చెబుతూ.. మనందరికీ మనల్ని ఉత్తేజపరిచే గాఢమైన విశ్రాంతి కావాలి, తద్వారా మనం మేల్కొన్నప్పుడు ఉపయోగపడతాము. కానీ మీరు నిజంగా ఎప్పుడు విశ్రాంతి తీసుకోగలరు? మీరు ఇతర కార్యకలాపాలన్నింటినీ ఆపినప్పుడు మాత్రమే. కదలడం, పని చేయడం, ఆలోచించడం, మాట్లాడటం, చూడటం, వినడం, వాసన చూడటం, రుచి చూడటం వంటి అన్ని స్వచ్ఛంద కార్యకలాపాలను మీరు ఆపినప్పుడు మాత్రమే మీకు విశ్రాంతి లేదా నిద్ర లభిస్తుంది.
