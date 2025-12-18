నిన్ను గాఢంగా ప్రేమిస్తున్నా... నువ్వంటే చచ్చేంత ఇష్టం.. పెళ్ళి చేసుకోవాల్సిందే...
నిన్ను గాఢంగా ప్రేమిస్తున్నా... నువ్వంటే చచ్చేంత ఇష్టం, నీవు లేకుంటే నేను జీవించలేను.. నువ్వు నన్ను పెళ్లి చేసుకోవాల్సిందే అంటూ ఓ మహిళ పోలీస్ అధికారిని వేధించింది. దీంతో అతను ఏం చేయాలో దిక్కుతోచక ఆ పోలీస్ అధికారి పోలీసులను ఆశ్రయించారు. ఈ ఘటన కర్నాటక రాష్ట్రంలో వెలుగు చూసింది.
ఆ బాధితుడు ఎవరో కాదు బెంగుళూరు రామమూర్తి నగర పోలీస్ స్టేషన్ ఇన్స్పెక్టర్ సతీశ్. ఆయన రామమూర్తి నగర ప్రాంతానికే చెందిన సంజనా అలియాస్ వనజా ఓ సందర్భంలో ఆయనతో మాట్లాడారట. ఆ విషయాన్ని ఆయన ఎప్పుడో మరిచిపోయారు. కొద్ది రోజులకు.. ఆమె నుంచి ఫోన్ వచ్చింది. ఏవేవో చెబుతుంటే ఆయన సహనంతో విన్నారు. మరో రోజు.. అలానే ఫోన్ మోగింది.
'నిన్ను ప్రేమిస్తున్నా' అంటూ ప్రారంభించింది. 'తమాషా చేయకు..' అంటూ ఆయన సుతిమెత్తగా తోసిపుచ్చినా.. సెల్ మోగడం ఆగేది కాదు. చివరికి నెంబర్ బ్లాక్ చేస్తే.. మరోదాని సాయంతో కాల్ చేసేది. ఇలా ఎన్ని చేసినా ఆయన తోసిపుచ్చుతూ వచ్చారు. ఆమె మరో అడుగు ముందుకేసి.. ఆయన కార్యాలయంలో అడుగుపెట్టింది. ఓ లేఖరాసి బల్లపై ఉంచింది.
'నన్ను ప్రేమించకపోతే ఆత్మహత్య చేసుకుంటా'నని హెచ్చరించింది. చివరిగా.. ఈనెల 12న నేరుగా ఠాణాకు వచ్చి ఆయనతో పెద్ద గొడవపెట్టుకుంది. 'నన్ను కాదన్నావో.. నీ గుట్టు రట్టు చేస్తా. మర్యాద తీస్తా'నని కేకలు వేయడంతో ఆయన స్పందించారు. అదే ఠాణాలో ఆమెపై ఫిర్యాదు చేశారు. విధులకు ఆటంకం కలిగించడం, బెదిరించడం, అసభ్యంగా ప్రవర్తించడం నేరమని హెచ్చరిస్తూ ఆమెపై కేసు దాఖలు చేసి, దర్యాప్తు చేపట్టారు.