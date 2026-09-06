వర్గ పోరుతో పంజాబ్ ఇన్చార్జ్ పదవిని కోల్పోయిన కాంగ్రెస్ నేత....
పంజాబ్ రాష్ట్రంలో వర్గపోరు కాంగ్రెస్ పార్టీని అతలాకుతలం చేస్తోంది. ఈ వర్గ పోరు విభేదాలు తారాస్థాయికి చేరుకున్నాయి. ఫలితంగా రాష్ట్ర ఏఐసీసీ ఇన్చార్జిగా ఉన్న ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్ర మాజీ ముఖ్యమంత్రి భూపేష్ బఘేల్ను ఆ బాధ్యతల నుంచి తప్పించింది. ఆయన స్థానంలో రాజస్థాన్ రాష్ట్రానికి చెందిన కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత సచిన్ పైలెట్ను ఇన్చార్జిగా నియమించింది. 2027లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరుగనున్న నేపథ్యంలో ఈ వర్గపోరు తారాస్థాయికి జరిగింది. దీంతో బఘేల్ను తప్పించి, అస్సాం రాష్ట్రానికి ఇన్చార్జిగా నియమించింది.
2025 ఫిబ్రవరిలో బఘేల్ పంజాబ్ ఇంఛార్జ్ బాధ్యతలు స్వీకరించారు. సీనియర్ నేతలను ఏకతాటిపైకి తీసుకురావడం, సంస్థాగతంగా పార్టీని బలోపేతం చేయడం ఆయన ప్రధాన కర్తవ్యం. అయితే, ఆయన హయాంలో అంతర్గత విభేదాలు మరింత పెరిగాయి. ముఖ్యంగా, పీసీసీ అధ్యక్షుడు అమరీందర్ సింగ్ రాజా వారింగ్ వర్గం, మాజీ ముఖ్యమంత్రి చరణ్ జీత్ సింగ్ చన్నీ వర్గాల మధ్య ఆధిపత్య పోరు తీవ్రమైంది. వారింగ్ను అధ్యక్ష పదవి నుంచి తొలగించాలని చన్నీ వర్గం ఒత్తిడి తెచ్చినా, అధిష్టానం ఆయననే కొనసాగించడంతో విభేదాలు వీధికెక్కాయి.
పార్టీని బలోపేతం చేసేందుకు బఘేల్ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పర్యటించినప్పుడు ఈ అసమ్మతి బహిర్గతమైంది. పాటియాలాలో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో బఘేల్, వారింగ్ల ముందే కొందరు కార్యకర్తలు "చన్నీ లావో, పంజాబ్ బచావో" అంటూ నినాదాలు చేశారు. ఆగస్టు 6న లూథియానాలో జరిగిన సమావేశంలో పరిస్థితి మరింత ఉద్రిక్తంగా మారింది. "భూపేష్ బఫేల్ గో బ్యాక్" అంటూ కొందరు నిరసనకారులు నినాదాలు చేయడంతో సమావేశం రసాభాసగా మారింది. చన్నీ వర్గీయులు బఘేల్కు వ్యతిరేకంగా టీ-షర్టులు ధరించి, ఘర్షణకు దిగడం పార్టీకి తీవ్ర ఇబ్బందికరంగా పరిణమించింది.
బఘేల్ కేవలం వారింగ్ వర్గానికే మద్దతిస్తున్నారనే భావన చన్నీ వర్గంలో బలంగా నాటుకుపోయింది. ఈ కారణంతోనే బఘేల్ నిష్పక్షపాతంగా వ్యవహరించలేకపోయారని, ఆయన్ను తప్పించడం సరైన నిర్ణయమని చన్నీ వర్గీయులు భావిస్తున్నారు. తాజా మార్పులపై వారింగ్ స్పందిస్తూ.. సచిన్ పైలట్కు స్వాగతం పలుకుతూ, బఘేల్కు ధన్యవాదాలు తెలిపారు.