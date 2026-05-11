నాలుగు రోజుల తీవ్రమైన రాజకీయ చర్చల అనంతరం, తమిళనాడు అసెంబ్లీలో తన పార్టీకి మెజారిటీని నిరూపించుకోవడానికి అవసరమైన సంఖ్యను అతి కష్టం మీద సాధించడంతో, నటుడు, టీవీకే చీఫ్ విజయ్ చివరకు ప్రతిష్టాత్మకమైన ముఖ్యమంత్రి కుర్చీని దక్కించుకోగలిగారు. ఆయనకు ఇప్పుడు సభలో మొత్తం 120 మంది ఎమ్మెల్యేల మద్దతు లభించింది. ఇది మ్యాజిక్ ఫిగర్ కంటే కొంచెం ఎక్కువ.
విజయ్ సాధించిన ఈ ఘన విజయం తమిళనాడు సుదీర్ఘ రాజకీయ చరిత్రలో ఒక కొత్త అధ్యాయానికి నాంది పలకడమే కాకుండా, రెండు ప్రధాన పార్టీలను మునుపెన్నడూ లేని విధంగా ఒక పెద్ద సంక్షోభంలోకి నెట్టింది. డీఎంకే తన చరిత్రలోనే అతిపెద్ద పరాజయాలలో ఒకదానిని చవిచూడగా, ప్రతిపక్ష హోదాను కోల్పోయిన ఏఐఏడీఎంకే తన సొంత సభ్యులలోనే చీలికను ఎదుర్కొనే ప్రమాదంలో ఉంది.
మరోవైపు మే 13న జరగనున్న తొలి అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న బలపరీక్షకు ముందు, ఏఐఏడీఎంకే శిబిరంలో ఆసక్తికరమైన పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయని టాక్. ఇటీవలి ఎన్నికలలో ఘోర పరాజయానికి దారితీసిన పార్టీ వ్యవహారాలను పళనిస్వామి నిర్వహించలేకపోవడంపై పెరుగుతున్న అసమ్మతి కారణంగా గెలిచిన ఎమ్మెల్యేలు ఇప్పుడు రెండు వర్గాలుగా విడిపోయారు.
అన్నాడీఎంకేకు చెందిన 47 మంది ఎమ్మెల్యేలలో దాదాపు 30 మంది, విజయ్ స్థాపించిన టీవీకే పార్టీకి బేషరతుగా మద్దతు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారనే వార్తలతో రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చ మొదలైంది. సోమవారం పళనిస్వామి నిర్వహించిన సమావేశానికి ఈ ఎమ్మెల్యేలు హాజరుకాకపోవడం, అలాగే సభలో పార్టీ శాసనసభాపక్ష నాయకుడిగా ఎస్.పి. వేలుమణిని గుర్తించాలంటూ ఒక లేఖ సమర్పించడంతో, మీడియాలో ఈ వార్తలకు మరింత బలం చేకూరింది.
తాను పోటీ చేసిన 167 స్థానాల్లో కేవలం 47 స్థానాలను మాత్రమే గెలుచుకున్న అన్నాడీఎంకే, బీజేపీ, ఇతర పార్టీలతో పొత్తు పెట్టుకున్నప్పటికీ కేవలం 53 స్థానాలకే పరిమితమై మూడవ స్థానానికి పడిపోవడంతో, ప్రస్తుతం ఒక గుర్తింపు సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటోంది.
చాలామంది నాయకులు నాయకత్వ మార్పును డిమాండ్ చేస్తూ వస్తున్నారు. ఒకవేళ టీవీకేకి మెజారిటీకి అవసరమైన సంఖ్య కంటే తక్కువ స్థానాలు వస్తే, విజయ్కు బయటి నుంచి మద్దతు ఇస్తామని కూడా వారు హెచ్చరించారు. అయితే, విజయ్ కాంగ్రెస్ పార్టీతో పాటు చిన్న పార్టీల మద్దతును తీసుకోవడానికే మొగ్గు చూపి, ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేశారు.
ఇప్పుడు, ఈ ఎమ్మెల్యేల అండతో పళనిస్వామిని వ్యతిరేకిస్తున్న ఎస్.పి. వేలుమణి, సి. విజయభాస్కర్, విజయ్ సాదరంగా ఆహ్వానిస్తే, తమ వర్గాన్ని టీవీకేలో విలీనం చేయడానికి కూడా ముందుకు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ ఇద్దరు అన్నాడీఎంకే నాయకుల నేతృత్వంలోని వర్గం వెనుక మెజారిటీ ఎమ్మెల్యేలు నిలబడటంతో, పార్టీ అధికారికంగా టీవీకేలో విలీనమయ్యే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి.
ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడిన వెంటనే, చాలా మంది అన్నాడీఎంకే ఎమ్మెల్యేలు టీవీకేలో చేరడానికి ఆసక్తిని కనబరుస్తూ సంకేతాలు ఇచ్చారు. వారిలో కొందరు పుదుచ్చేరిలోని ఒక రిసార్ట్లో మూడు రోజుల పాటు గడిపి, ఆ తర్వాత నగరానికి తిరిగి వచ్చారు.
పార్టీ ప్రతిపక్ష హోదాను కూడా కోల్పోవడం, అలాగే పళనిస్వామిపై తీవ్ర విమర్శలు వెల్లువెత్తుతుండటంతో, పార్టీని వీడి వేరే పక్షంలో చేరడానికి ఇదే సరైన సమయమని ఈ ఎమ్మెల్యేలు ఇప్పుడు భావిస్తున్నారు. వారు బయటి నుంచి మద్దతు ఇవ్వడం ద్వారా గానీ లేదా తమ వర్గాన్ని విలీనం చేయడం ద్వారా గానీ టీవీకే నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వానికి మద్దతు తెలిపి, కొత్త ప్రభుత్వానికి మరింత స్థిరత్వాన్ని కల్పించే అవకాశం లేకపోలేదు. ఈ ఉత్కంఠకు త్వరలోనే తెరపడనుంది. ప్రస్తుతానికి మాత్రం అన్నాడీఎంకే భవిష్యత్తు అగమ్యగోచరంగా, డోలాయమాన స్థితిలో ఉంది.