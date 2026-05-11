సోమవారం, 11 మే 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : సోమవారం, 11 మే 2026 (22:13 IST)

మే 13న బిగ్ ట్విస్ట్.. విజయ్‌కు అసెంబ్లీలో బలపరీక్ష.. అన్నాడీఎంకే ఎమ్మెల్యేలు అందుకు సిద్ధం?

నాలుగు రోజుల తీవ్రమైన రాజకీయ చర్చల అనంతరం, తమిళనాడు అసెంబ్లీలో తన పార్టీకి మెజారిటీని నిరూపించుకోవడానికి అవసరమైన సంఖ్యను అతి కష్టం మీద సాధించడంతో, నటుడు, టీవీకే చీఫ్ విజయ్ చివరకు ప్రతిష్టాత్మకమైన ముఖ్యమంత్రి కుర్చీని దక్కించుకోగలిగారు. ఆయనకు ఇప్పుడు సభలో మొత్తం 120 మంది ఎమ్మెల్యేల మద్దతు లభించింది. ఇది మ్యాజిక్ ఫిగర్ కంటే కొంచెం ఎక్కువ. 
 
విజయ్ సాధించిన ఈ ఘన విజయం తమిళనాడు సుదీర్ఘ రాజకీయ చరిత్రలో ఒక కొత్త అధ్యాయానికి నాంది పలకడమే కాకుండా, రెండు ప్రధాన పార్టీలను మునుపెన్నడూ లేని విధంగా ఒక పెద్ద సంక్షోభంలోకి నెట్టింది. డీఎంకే తన చరిత్రలోనే అతిపెద్ద పరాజయాలలో ఒకదానిని చవిచూడగా, ప్రతిపక్ష హోదాను కోల్పోయిన ఏఐఏడీఎంకే తన సొంత సభ్యులలోనే చీలికను ఎదుర్కొనే ప్రమాదంలో ఉంది.
 
మరోవైపు మే 13న జరగనున్న తొలి అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న బలపరీక్షకు ముందు, ఏఐఏడీఎంకే శిబిరంలో ఆసక్తికరమైన పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయని టాక్. ఇటీవలి ఎన్నికలలో ఘోర పరాజయానికి దారితీసిన పార్టీ వ్యవహారాలను పళనిస్వామి నిర్వహించలేకపోవడంపై పెరుగుతున్న అసమ్మతి కారణంగా గెలిచిన ఎమ్మెల్యేలు ఇప్పుడు రెండు వర్గాలుగా విడిపోయారు. 
 
అన్నాడీఎంకేకు చెందిన 47 మంది ఎమ్మెల్యేలలో దాదాపు 30 మంది, విజయ్ స్థాపించిన టీవీకే పార్టీకి బేషరతుగా మద్దతు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారనే వార్తలతో రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చ మొదలైంది. సోమవారం పళనిస్వామి నిర్వహించిన సమావేశానికి ఈ ఎమ్మెల్యేలు హాజరుకాకపోవడం, అలాగే సభలో పార్టీ శాసనసభాపక్ష నాయకుడిగా ఎస్.పి. వేలుమణిని గుర్తించాలంటూ ఒక లేఖ సమర్పించడంతో, మీడియాలో ఈ వార్తలకు మరింత బలం చేకూరింది.
 
తాను పోటీ చేసిన 167 స్థానాల్లో కేవలం 47 స్థానాలను మాత్రమే గెలుచుకున్న అన్నాడీఎంకే, బీజేపీ, ఇతర పార్టీలతో పొత్తు పెట్టుకున్నప్పటికీ కేవలం 53 స్థానాలకే పరిమితమై మూడవ స్థానానికి పడిపోవడంతో, ప్రస్తుతం ఒక గుర్తింపు సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటోంది. 
 
చాలామంది నాయకులు నాయకత్వ మార్పును డిమాండ్ చేస్తూ వస్తున్నారు. ఒకవేళ టీవీకేకి మెజారిటీకి అవసరమైన సంఖ్య కంటే తక్కువ స్థానాలు వస్తే, విజయ్‌కు బయటి నుంచి మద్దతు ఇస్తామని కూడా వారు హెచ్చరించారు. అయితే, విజయ్ కాంగ్రెస్ పార్టీతో పాటు చిన్న పార్టీల మద్దతును తీసుకోవడానికే మొగ్గు చూపి, ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేశారు.
 
ఇప్పుడు, ఈ ఎమ్మెల్యేల అండతో పళనిస్వామిని వ్యతిరేకిస్తున్న ఎస్.పి. వేలుమణి, సి. విజయభాస్కర్, విజయ్ సాదరంగా ఆహ్వానిస్తే, తమ వర్గాన్ని టీవీకేలో విలీనం చేయడానికి కూడా ముందుకు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ ఇద్దరు అన్నాడీఎంకే నాయకుల నేతృత్వంలోని వర్గం వెనుక మెజారిటీ ఎమ్మెల్యేలు నిలబడటంతో, పార్టీ అధికారికంగా టీవీకేలో విలీనమయ్యే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి.
 
ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడిన వెంటనే, చాలా మంది అన్నాడీఎంకే ఎమ్మెల్యేలు టీవీకేలో చేరడానికి ఆసక్తిని కనబరుస్తూ సంకేతాలు ఇచ్చారు. వారిలో కొందరు పుదుచ్చేరిలోని ఒక రిసార్ట్‌లో మూడు రోజుల పాటు గడిపి, ఆ తర్వాత నగరానికి తిరిగి వచ్చారు.
 
పార్టీ ప్రతిపక్ష హోదాను కూడా కోల్పోవడం, అలాగే పళనిస్వామిపై తీవ్ర విమర్శలు వెల్లువెత్తుతుండటంతో, పార్టీని వీడి వేరే పక్షంలో చేరడానికి ఇదే సరైన సమయమని ఈ ఎమ్మెల్యేలు ఇప్పుడు భావిస్తున్నారు. వారు బయటి నుంచి మద్దతు ఇవ్వడం ద్వారా గానీ లేదా తమ వర్గాన్ని విలీనం చేయడం ద్వారా గానీ టీవీకే నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వానికి మద్దతు తెలిపి, కొత్త ప్రభుత్వానికి మరింత స్థిరత్వాన్ని కల్పించే అవకాశం లేకపోలేదు.  ఈ ఉత్కంఠకు త్వరలోనే తెరపడనుంది. ప్రస్తుతానికి మాత్రం అన్నాడీఎంకే భవిష్యత్తు అగమ్యగోచరంగా, డోలాయమాన స్థితిలో ఉంది.

త్రిష ఓ పరాన్నజీవి, ఆమె అంటే నాకు అస్సలు ఇష్టం లేదు: సుచిత్రసుచిత్ర లీక్స్ తో ఆమధ్య కోలీవుడ్ సినీ ఇండస్ట్రీని ఓ కుదుపు కుదిపిన సుచిత్ర మళ్లీ ఇన్నాళ్లకు వార్తల్లోకి వచ్చేసింది. ఏకంగా త్రిష పైనే వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఇవి కాస్తా ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇంతకీ సుచిత్ర చేసిన కామెంట్స్ ఏమిటో తెలుసుకుందాం. త్రిష అంటే నాకు అస్సలు ఇష్టం లేదు. త్రిష ఓ పరాన్నజీవి. ఎందుకంటే... విజయ్ ప్రస్తుతం తన భార్యాపిల్లలకు దూరమై ఒంటరిగా వున్నారు. ఇలాంటి సమయంలో ఈ పారసైట్స్ వంటి వ్యక్తులు విజయ్ జీవితంలోకి ప్రవేశిస్తారంటూ ఆమె సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసింది.

Manchu Manoj: బండి భగీరథ్‌ పై పోక్సో కేసు తీవ్రంగా కలవరపరిచింది : మంచు మనోజ్ప్రతి మైనర్ బాలికకు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనైనా న్యాయం అందేలా చూడటానికే #పోక్సో చట్టం రూపొందించబడిందని నేను గట్టిగా నమ్ముతున్నాను నని సినీ హీరో మంచు మనోజ్ అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. కేంద్ర హోం శాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ కుమార్ గారి కుమారుడు బండి భగీరథ్‌కు సంబంధించిన ఇటీవలి పోక్సో కేసు నన్ను తీవ్రంగా కలవరపరిచిందని ఎక్స్ లో పేర్కొన్నారు.

విజయ్ జీవితంలోకి కొందరు పరాన్నా జీవులుగా ప్రవేశించారు : సుచిత్రప్రముఖ గాయని సుచిత్ర హీరోయిన్ త్రిష గురించి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. త్రిష వల్ల రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన సినీ హీరో విజయ్ తన కుటుంబానికి దూరంగా ఉంటున్నారని ఆరోపించారు. పైగా, ఆయన జీవితంలోకి కొందరు పరాన్నజీవులు తరహాలో ప్రవేశించారంటూ కామెంట్స్ చేశారు.

Ali: టి.డి.ప్ర‌సాద్ వ‌ర్శ‌క‌త్వంలో హ‌న్ శివ్ ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్స్ చిత్రం ప్రారంభంటి.డి.ప్ర‌సాద్ వ‌ర్మ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో ఎన్‌.మ‌హేశ్వ‌రి, పి.జ్యోతి నిర్మిస్తోన్న కొత్త చిత్రం పూజా కార్య‌క్ర‌మాలతో సోమ‌వారం రోజున లాంఛ‌నంగా ప్రారంభమైంది. అనురాగ్‌, సంతోష్‌, సాయి విక్రాంత్, అలీ, చ‌మ్మ‌క్ చంద్ర‌, ఆటో రాంప్ర‌సాద్‌, ఫ‌ణి, వినీత రెడ్డి. ఈ కార్య‌క్ర‌మంలో ప్ర‌ముఖ ద‌ర్శ‌కుడు ఎస్‌.వి.కృష్ణారెడ్డి, నిర్మాత కె.అచ్చిరెడ్డి, న‌టుడు అలీ, డైరెక్ట‌ర్ శ్రీనివాస రెడ్డి, ఫ‌ణి స‌హా చిత్ర యూనిట్ స‌భ్యులు పాల్గొన్నారు. ముహూర్త‌పు స‌న్నివేశానికి నిర్మాత కె.అచ్చిరెడ్డి క్లాప్ కొట్ట‌గా, అలీ కెమెరా స్విచ్ ఆన్ చేశారు. ఎస్‌.వి.కృష్ణారెడ్డి గౌర‌వ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించారు.

Nihal: వినూత్న కాన్సెప్ట్‌తో తెరకెక్కిన సందిగ్ధం డేట్ ఫిక్స్నిహాల్, ప్రియా దేశ్ పాగ్, అర్జున్ సిహెచ్, కాజల్ తివారి, నవీన్ రాజ్ సంకరపు ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన చిత్రం సందిగ్ధం. పార్థసారధి కొమ్మోజు దర్శకుడు. ఇప్పటికే షూటింగ్, పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనుల్ని కూడా టీం కంప్లీట్ చేసింది. తీర్థ క్రియేషన్స్ బ్యానర్ పై సంధ్య తిరువీధుల నిర్మాణంలో ప్రమోషన్స్ కూడా మొదలు పెట్టి సెన్సార్ వద్దకు వెళ్లనుంది. మే 29న ఈ మూవీని గ్రాండ్‌గా రిలీజ్ చేసేందుకు టీం ముహూర్తం ఫిక్స్ చేసింది.

