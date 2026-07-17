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బీహార్లో ఓ మహిళ సాహసం.. కింగ్ కోబ్రాను మెడలో వేసుకుని... (వీడియో)
బీహార్ ఓ మహిళ అతి పెద్ద సాహసం చేశారు. సాధారణంగా ఓ చిన్నపామును చూస్తేనే ప్రజలు భయంతో పరుగులు తీస్తారు. అలాంటిది ఆ మహిళ ఏకంగా కింగ్ కోబ్రాను పట్టుకుని మెడలో వేసుకుంది. ఆ కింగ్ కోబ్రా ఏకంగా పది అడుగుల పొడవు ఉండటం గమనార్హం. పామును మెడలో స్కార్ఫ్లా చుట్టుకుంది. ఈ షాకింగ్ ఘటన చంపారన్ జిల్లాలో జరిగింది.
బీహార్కు చెందిన ఆ మహిళ ఒంటరిగా భారీ రాచనాగును పట్టుకుంది. ఆ పామును పట్టుకునే సమయంలో ఆమె ఏమాత్రం భయపడలేదు. ఆ పామును మెడలో వేసుకుని నిలబడింది. అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాముతో ఆమె ప్రవర్తించిన తీరు చూసి స్థానికులు నివ్వెరపోయారు. పాము కాటు వేస్తుందన్న భయం కూడా లేకుండా దాన్ని ఓ అలంకరణ వస్తువుగా మెడలో ధరించింది. ఈ దృశ్యాన్ని చూసిన ప్రతి ఒక్కరూ భయంతో వణికిపోయారు.
చిన్నపాటి పాముకే భయపడే జనం ఉన్నచోట, అంత పెద్ద కింగ్ కోబ్రాను మెడలో వేసుకోవడం ఆమె ధైర్యానికి నిదర్శనమని కొందరు కొనియాడుతున్నారు. పైగా, ఇది అత్యంత ప్రమాదకరమైన చర్య అని మరికొందరు వ్యాఖ్యానించారు. ప్రస్తుతం ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ఒకటి వైరల్గా మారింది.
Aishwarya Rajesh: హీరోయిన్ కి మూడేళ్ళ స్పాన్ అనే వారు. అదే నిజం అనుకున్నా : ఐశ్వర్య రాజేష్
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అక్షయ్ కుమార్, సైఫ్ అలీఖాన ప్రధాన పాత్రల్లో ప్రముఖ దర్శకుడు ప్రియదర్శన్ రూపొందిస్తున్న సినిమా "హైవాన్". సరికొత్త థ్రిల్లర్ గా రూపొందుతున్న ఈ చిత్రాన్ని కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్, తెస్పియన్ ఫిలింస్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. ఈ ప్రెస్టీజియస్ మూవీతో ఫస్ట్ టైమ్ నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ లో నటిస్తున్నారు అక్షయ్ కుమార్. "హైవాన్" సినిమా సెప్టెంబర్ 11న గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు వచ్చేందుకు రెడీ అవుతోంది. తాజాగా ఈ చిత్ర ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు. ఈ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ లో అక్షయ్ కుమార్, సైఫ్ అలీఖాన్ క్యారెక్టర్స్ ఇంటెన్స్ లుక్స్ తో ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
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Vijay Sethupathi: విజయ్ సేతుపతి ఆవిష్కరించిన ఫీల్ మై లవ్ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్
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