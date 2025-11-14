25 ఏళ్ల జానపద గాయని మైథిలీ ఠాకూర్ చేతిలో ఓడిపోతున్న ఉద్ధండ నాయకుడు బినోద్ మిశ్రా
ఫోటో కర్టెసీ- ఇన్స్టాగ్రాం
బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడుతున్నాయి. ఈ ఎన్నికల్లో 91 స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో కొనసాగుతూ అతిపెద్ద పార్టీగా భారతీయ జనతా పార్టీ అవతరిస్తోంది. ఐతే ఈసారి భాజపా తన అభ్యర్థులను ఆచితూచి ఎంపిక చేసింది. ఉదాహరణకు అలీనగర్ నియోజకవర్గంలో 25 ఏళ్ల పిన్నవయస్కురాలైన మైథిలీ ఠాకూర్ ను బరిలోకి దింపింది. ఈమె జానపద గాయకురాలు, సోషల్ మీడియాలో చాలా చురుకుగా వుంటారు. ప్రజలతో మమేకమవుతూ వుంటారు. దాంతో భాజపా ఆమెను అలీనగర్ నియోజకవర్గం నుంచి ఆర్జేడీ సీనియర్ నాయకుడు బినోద్ మిశ్రాపై పోటీకి దింపింది. ప్రస్తుతం మైథిలీ తన సమీప ప్రత్యర్థి అయిన బినోద్ పైన 9 వేల ఓట్ల మెజారిటీతో దూసుకుపోతున్నారు. నియోజకవర్గంలో ప్రజలతో మమేకమైన తీరు, సమస్యల పట్ల ఆమెకి వున్న అవగాహన అన్నీ కలిసి ఆమెకి విజయాన్ని కట్టబెడుతున్నాయి.
వాస్తవానికి అలీనగర్ నియోజకవర్గం ఆర్జేడీకి కంచుకోట. అలాంటి బలమైన నియోజకవర్గాన్ని ఓ జానపద గాయని, బీజేపీ అభ్యర్థి మైథిలి ఠాకూర్ తన్నుకువెళ్తోంది. ఈ నియోజకవర్గంలో ఆర్జేడీకి చెందిన అనుభవజ్ఞుడైన అబ్దుల్ బారి సిద్ధిఖీ ఆధిపత్యం చెలాయించారు. ఆయన ఇక్కడ నుంచి ఏడుసార్లు గెలిచారు. 2020లో ఈ సీటును ఎన్డీఏలో చేరిన మరో ఆర్జేడీ పాత నాయకుడు మిశ్రీ లాల్ యాదవ్ కేవలం 3,000 ఓట్ల తేడాతో విజయం సాధించారు.
పత్తా లేకుండా పోయిన ప్రశాంత్ కిషోర్
బీహార్ ఎన్నికల్లో తన సత్తా ఏమిటో చూపిస్తానంటూ కొత్త పార్టీని స్థాపించి మొత్తం 243 స్థానాల్లో పోటీ చేసిన ప్రశాంత్ కిషోర్ పార్టీ ప్రభావం చూపించలేకపోతోంది. వాస్తవానికి ప్రశాంత్ కిషోర్ తన పాదయాత్రను అక్టోబర్ 2, 2022న ప్రారంభించారు. అప్పటి నుండి మూడు సంవత్సరాలుగా ప్రశాంత్ కిషోర్ బీహార్లో అవిశ్రాంతంగా పనిచేస్తున్నాడు. బీహార్లోని 243 సీట్లలో రెండు సీట్లలో ఆయన ముందంజలో ఉన్నట్లు కనిపించడం లేదు. ఓట్ల లెక్కింపు ముగిసే సమయానికి ప్రశాంత్ పార్టీ జాన్ స్వరాజ్ ఈ రెండు సీట్లను కూడా నిలుపుకుంటుందో లేదో చెప్పడం కష్టం. ప్రశాంత్ కిషోర్ ఎందుకు విఫలమవుతున్నట్లు కనిపిస్తుందో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాము.
జెడియు ఎన్నికల్లో అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించే లేదా రెండవ స్థానంలో నిలిచే అవకాశం ఉంది. కొన్ని ప్రాంతాలలో ప్రజలు నితీష్ పట్ల అసంతృప్తిగా ఉన్నప్పటికీ, అతనిపై కోపం లేదు. దీని అర్థం బీహార్లో ప్రభుత్వాన్ని మార్చాలని ప్రజలు కోరుకోలేదు. ప్రభుత్వం మారితే, వారు ప్రశాంత్ లేదా మరొక ప్రత్యామ్నాయాన్ని ఎంచుకునేవారు. ప్రశాంత్ కిషోర్ బీహార్లో ఉపాధి, వలసల సమస్యను లేవనెత్తారు. కానీ ఇతర పార్టీలు ఉపాధి హామీలు ఇచ్చాయి. అది మహా కూటమి అయినా లేదా NDA అయినా, రెండూ లక్షలాది ఉద్యోగాలను హామీ ఇచ్చాయి. ఇది ఓటు వేసేటప్పుడు ప్రజలకు సమస్యలను గుర్తుంచుకోవడానికి వీలు కల్పించింది. కానీ వాటిని లేవనెత్తిన పార్టీని వారు మరచిపోయారు.
ప్రశాంత్ మాటలు, సమస్యలు అన్నీ బిహారీలతో ప్రతిధ్వనించాయి. కానీ అతను ఏ నిర్దిష్ట తరగతి, కులం లేదా వయస్సు సమూహాన్ని ఆకర్షించడంలో విఫలమయ్యాడు. ఢిల్లీలో అరవింద్ కేజ్రీవాల్ మినహా, పార్టీని ఏర్పాటు చేసి మొదటిసారి ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడం చాలా కష్టం. బహుశా ఇదే ప్రశాంత్ కిషోర్కు ప్రతికూలంగా మారింది. అన్నా హజారే ఉద్యమం నుండి ఉద్భవించిన ఉద్యమ బలం అరవింద్ కేజ్రీవాల్కు ఉంది. ప్రభుత్వాన్ని మార్చాలని ప్రజలు అప్పటికే నిశ్చయించుకున్నారు. అయితే, బీహార్లో ఇది జరగలేదు. కనుకనే ప్రశాంత్ కిషోర్ పార్టీ పత్తా లేకుండా పోయింది.