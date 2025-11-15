శనివారం, 15 నవంబరు 2025
Written By ఠాగూర్
Last Updated : శనివారం, 15 నవంబరు 2025 (15:39 IST)

బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు : ఖాతా తెరిచిన బీఎస్పీ.. అదీ కూడా 30 ఓట్ల మెజార్టీతో..

బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు శుక్రవారం వెలువడ్డాయి. ఈ ఫలితాల్లో ఎన్డీయే కూటమి ఏకంగా 202 సీట్లను కైవసం చేసుకుని మరోమారు ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయనుంది. ముఖ్యమంత్రిగా నితీశ్ కుమార్ మళ్లీ ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. అయితే, ఈ ఎన్నికల్లో బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ (బీఎస్పీ) ఖాతా తెరిచింది. ఒక్క సీటు గెలుచుకుని విజయభేరీ మోగించింది. ఆ గెలుపు కూడా కేవలం 30 ఓట్ల తేడాతో దక్కడం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. 
 
బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో 243 సీట్లకుగాను 192 స్థానాల్లో మాయావతి పార్టీ బరిలోకి దిగింది. ఒకే ఒక్క సీటు మాత్రమే ఈ పార్టీ దక్కించుకోగలిగింది. ఆ పార్టీకి చెందిన సతీష్‌కుమార్‌ యాదవ్‌ రామ్‌గఢ్‌ నియోజకవర్గం నుంచి బరిలోకి దిగారు. శుక్రవారం జరిగిన కౌంటింగ్‌లో ఇక్కడ హోరాహోరీగా కొనసాగింది. అర్థరాత్రి వరకు ఇది జరిగింది. 
 
ఓట్ల లెక్కింపు సమయంలో సతీష్ ఎక్కువగా ఆధిక్యంలోనే నిలిచారు. కౌంటింగ్‌ కొనసాగేకొద్దీ ఇది మారుతూ వచ్చింది. చివరిగా 72,689 ఓట్లతో విజయం సొంతం చేసుకున్నారు. ఆయన ప్రత్యర్థిగా భాజపా నుంచి బరిలోకి దిగిన అశోక్‌కుమార్‌ సింగ్‌ 72,659 ఓట్లను సాధించారు. వీరి మధ్య కేవలం 30 ఓట్ల వ్యత్యాసం మాత్రమే ఉండటం గమనార్హం. తర్వాత స్థానాల్లో ఆర్జేడీ, ప్రశాంత్‌ కిశోర్‌కు చెందిన జన్‌సురాజ్‌ పార్టీ(జేఎస్పీ) పార్టీ అభ్యర్థులు నిలిచారు.  
 
రామ్‌గఢ్‌ ఆర్జేడీకి కంచుకోటగా ఉండేది. 2005 నుంచి ఈ ప్రాంతం ఆర్జేడీ- భాజపాల మధ్య గట్టి పోటీ ఇచ్చింది. 2020 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీఎస్పీ ఈ స్థానాన్ని 189 ఓట్ల తేడాతో ఆర్జేడీ చేతిలో ఓడిపోయింది. 2024 ఉప ఎన్నికల్లోను పరాజయం పాలైంది. ఆ ప్రాంతంలో బీఎస్పీ ఇప్పుడు విజయం దక్కించుకోవడం గమనార్హం.

Dr. Kamakshi: ఆ దర్శకుడి కంఫర్ట్ తోనే వరుస సినిమాలు : డాక్టర్ కామాక్షి భాస్కర్ల

Dr. Kamakshi: ఆ దర్శకుడి కంఫర్ట్ తోనే వరుస సినిమాలు : డాక్టర్ కామాక్షి భాస్కర్లడాక్టర్ చదివి జనరల్ ఫిజీషియన్ గా హైదరాబాద్ లోని అపోలో కొంతకాలం పనిచేసిన డాక్టర్ కామాక్షి భాస్కర్ల నటిగా ఐదేళ్ళ క్రితం మారింది. ముంబైలో స్టేజీ ప్లే లు చేసిన అనుభవంతో పొలిమేర, పొలిమేర 2 సినిమాల్లో అనిల్ విశ్వనాథ్ దర్శకత్వంలో నటించింది. మూడో సినిమా అయిన 12A రైల్వే కాలనీ సినిమాలో నటించింది. ఇట్లు మారేడుమిల్లిప్రజానీకం తర్వాత అల్లరి నరేశ్ తో ఆమె నటిస్తున్న రెండో చిత్రం. ఇక చిత్రరంగంలోని తన అనుభవాలను ఆమె ఇలా తెలియజేస్తుంది.

ఐటెమ్ సాంగ్ చేయమని ఎవరూ అడగలేదు... మీ ఫ్యామిలీలో ఎవరినైనా చేయమన్నారేమో.... ఖుష్బూ

ఐటెమ్ సాంగ్ చేయమని ఎవరూ అడగలేదు... మీ ఫ్యామిలీలో ఎవరినైనా చేయమన్నారేమో.... ఖుష్బూతనను లక్ష్యంగా చేసుకుని ట్రోల్స్ చేస్తున్న నెటిజన్లకు సినీ నటి ఖుష్బూ తనదైనశైలిలో స్ట్రాంగ్ కౌంటర్ ఇచ్చారు. తనను ఎవరూ ఐటెమ్ సాంగ్ చేయమని కోరలేదని, కానీ మీ కుటుంబంలో ఎవరినైనా చేయమన్నారేమో అనుకున్నా అంటూ ఘాటుగా రిప్లై ఇచ్చారు.

2 నెలలుగా చదువుకు ఫీజులు చెల్లించడం లేదు : కరిష్మా కపూర్ పిల్లలు

2 నెలలుగా చదువుకు ఫీజులు చెల్లించడం లేదు : కరిష్మా కపూర్ పిల్లలుబాలీవుడ్ నటి కరిష్మా కపూర్ కుటుంబంలో ఆస్తి వివాదం కోర్టులో ఉంది. ఈ కేసుపై శుక్రవారం ఢిల్లీలో విచారణ జరిగింది. ఈ సందర్భంగా కరిష్మా కపూర్ పిల్లలు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. తమ చదువుకు సంబంధించి రెండు నెలలుగా యూనివర్శిటీ ఫీజులు చెల్లించలేదని వారు పేర్కొన్నారు.

రాజమౌళి ప్రశంసలు తనకు దక్కిన గౌరవం : పృథ్విరాజ్ సుకుమారన్

రాజమౌళి ప్రశంసలు తనకు దక్కిన గౌరవం : పృథ్విరాజ్ సుకుమారన్దిగ్గజ దర్శకుడు ఎస్ఎస్ రాజమౌళి తనను ఉద్దేశించి చేసిన వ్యాఖ్యలు, ప్రశంసలు తనకు దక్కిన గౌరవంగా భావిస్తున్నట్టు మలయాళ నటుడు పృథ్విరాజ్ సుకుమారన్ అన్నారు. ఆయన ప్రధాన పాత్రలో తెరకెక్కుతోన్న చిత్రం 'విలాయత్‌ బుద్ధా'. ఈ సినిమా ట్రైలర్‌ లాంఛ్‌ ఈవెంట్‌ తాజాగా జరిగింది. ఇందులో పృథ్వీరాజ్‌ తనపై వచ్చే విమర్శల గురించి మాట్లాడారు. ఇటీవల తనను రాజమౌళి ప్రశంసించడం తనకు దక్కిన గౌరవంగా భావిస్తానని అన్నారు.

కమల్- రజనీ సినిమా నుంచి సుందర్ సి అవుట్.. కాలుజారిన రజనీ.. అదే కారణమా?

కమల్- రజనీ సినిమా నుంచి సుందర్ సి అవుట్.. కాలుజారిన రజనీ.. అదే కారణమా?సుదీర్ఘకాలం తర్వాత రజనీకాంత్, కమల్ హాసన్‌తో కలిసి పనిచేసే అవకాశం లభించింది. అయితే ఈ అవకాశాన్ని రజనీకాంత్ చేజార్చుకున్నారు. తమిళ సూపర్ స్టార్ రజినీ కాంత్ 173వ చిత్రం దర్శకత్వ బాధ్యతల నుంచి తప్పుకొంటున్నట్లు సుందర్ సి ప్రకటించడం కోలీవుడ్‌లో సంచలనానికి దారితీసింది. అనివార్య పరిస్థితుల దృష్ట్యా తలైవర్ 173వ సినిమా నుంచి తప్పుకోవాలన్న కఠిన నిర్ణయం తీసుకున్నానని సుందర్ సి ప్రకటించారు. కాగా, ఈ ప్రకటన పోస్ట్ చేసిన కొన్ని నిమిషాల్లోనే ఎక్స్ వేదిక నుంచి ఖుష్బూ తొలగించారు. అయితే రజనీకాంత్ 173వ సినిమాకు బ్రేక్ పడిన కారణం వేరు అని తెలుస్తోంది.

నిమ్మకాయ టీ తాగేవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

నిమ్మకాయ టీ తాగేవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలులెమన్ టీ. ప్రతిరోజూ లెమన్ టీని తాగడం వల్ల బరువు తగ్గడం, రోగనిరోధక శక్తి, మెరుగైన జీర్ణక్రియ, గుండె ఆరోగ్యానికి మంచిది. శరీరానికి అవసరమైన శక్తిని కూడా అందిస్తుంది. ఐతే లెమన్ టీని కొన్ని ఆహార పదార్థాలతో కలపకూడదు. అలా చేస్తే అది కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలకు దారి తీస్తుంది. ఈ టీతో ఏవి కలుపకూడదో తెలుసుకుందాము. పాల ఉత్పత్తులతో లెమన్ టీని తాగకూడదు. అధిక చక్కెర ఆహారాలతో నిమ్మకాయ టీని తాగరాదు. వేయించిన ఆహారాలతో నిమ్మకాయ టీని తాగడం చేయకూడదు. టమోటా వంటకాలతో నిమ్మకాయ టీని తాగొద్దు. కెఫిన్ పానీయాలతో నిమ్మకాయ టీని నివారించండి. రెడ్ మీట్‌తో లెమన్ టీని మానుకోండి.

ఊపిరితిత్తుల సమస్యలను అరికట్టే 5 మూలికలు, ఏంటవి?

ఊపిరితిత్తుల సమస్యలను అరికట్టే 5 మూలికలు, ఏంటవి?శీతాకాలంలో చాలామంది శ్వాసకోశ సమస్యలను ఎదుర్కొంటుంటారు. మూలికల యొక్క వైద్యం లక్షణాలు సాధారణ శ్వాసకోశ సమస్యలకు చికిత్స చేస్తాయి. హానికరమైన టాక్సిన్స్, కాలుష్య కారకాల నుండి ఊపిరితిత్తులను రక్షిస్తాయి. మొత్తం ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి, రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. ప్రధానంగా 5 రకాల మూలికలు అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. అల్లం శ్వాసకోశ కండరాలను సడలించడం, ఊపిరితిత్తుల పనితీరును మెరుగుపరిచే సమ్మేళనాలను కలిగి ఉంటుంది. పుదీన ఊపిరితిత్తులను శుభ్రపరచడంలో సహాయపడే శోథ నిరోధక, యాంటీఆక్సిడెంట్ ప్రభావాలను కలిగి ఉంటుంది. పసుపు ఊపిరితిత్తులను శుభ్రపరచడంలో సహాయపడే శోథ నిరోధక, యాంటీఆక్సిడెంట్ ప్రభావాలను కలిగి ఉంటుంది.

డయాబెటిక్ రెటినోపతిపై డాక్టర్ అగర్వాల్స్ కంటి ఆసుపత్రి అవగాహన కార్యక్రమం

డయాబెటిక్ రెటినోపతిపై డాక్టర్ అగర్వాల్స్ కంటి ఆసుపత్రి అవగాహన కార్యక్రమంప్రపంచ డయాబెటిస్ దినోత్సవం సందర్భంగా, డాక్టర్ అగర్వాల్ కంటి ఆసుపత్రి తమ మూడవ భారీ ప్రజా అవగాహన కార్యక్రమంగా ‘డయాబెటిక్ రెటినోపతి పేషెంట్ సమ్మిట్’ను పంజగుట్ట మరియు గచ్చిబౌలి కేంద్రాలలో నిర్వహించింది. ఈసారి కార్యక్రమం హైదరాబాద్, బెంగళూరు, ముంబై, చెన్నై, కోల్కతా, చండీగఢ్, శ్రీనగర్, త్రివేండ్రం సహా భారతదేశం అంతటా అనేక నగరాల్లో విస్తృతంగా జరిగిన బహుళ-స్థాన ప్రజా అవగాహన కార్యక్రమం. డయాబెటిస్ ఉన్నవారికి ఉచిత కంటి సంప్రదింపుల ఆఫర్‌ను నవంబర్ 30, 2025 వరకు ఆసుపత్రి పొడిగించింది.

sesame seeds నువ్వులు తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

sesame seeds నువ్వులు తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలునువ్వులు కొన్నిసార్లు మధుమేహం, అధిక కొలెస్ట్రాల్, గుండె జబ్బులు తదితర అనారోగ్యాలకు ఉపయోగిస్తారు. నువ్వులు వల్ల కలిగే ఇతర ఉపయోగాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఎముకలు దృఢంగా మారుస్తుంది. రక్తసరఫరా మెరుగుపడుతుంది. అధిక రక్తపోటు తగ్గుతుంది చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను కరిగిస్తుంది షుగర్ లెవల్స్ సాధారణ స్థితిలో వుంటాయి. రోగ నిరోధకశక్తి పెరుగుతుంది. శరీరానికి కావాల్సిన ప్రోటీన్లు అందుతాయి. డయాబెటిస్ రాకుండా నియంత్రిస్తుంది. నల్ల నువ్వుల్లో ఉండే ఔషధ విలువలు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్‌ రాకుండా అడ్డుకుంటుంది. నువ్వుల నూనె వాడకంతో గుండెపోటు వచ్చే అవకాశాలు తగ్గుతాయి.

250 మిల్లీ లీటర్ల మంచినీటిలో మెంతి గింజలు నానబెట్టి తాగితే షుగర్ కంట్రోల్

250 మిల్లీ లీటర్ల మంచినీటిలో మెంతి గింజలు నానబెట్టి తాగితే షుగర్ కంట్రోల్పెరుగుతున్న చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో మెంతి నీరు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. మెంతి గింజల్లో ఫైబర్ వుంది. ఇది జీర్ణక్రియను నెమ్మదిస్తుంది, రక్తంలో చక్కెరను సాధారణంగా ఉంచుతుంది. ఒక చెంచా మెంతి గింజలను 200-250 మిల్లీ లీటర్ల నీటిలో రాత్రంతా నానబెట్టండి. ఉదయాన్నే ఫిల్టర్ చేసిన నీటిని తాగాలి. నానబెట్టిన మెంతి గింజలను కూడా నమలవచ్చు. దీనితోపాటు ఉదయం 200-250 మిల్లిలీటర్ల నీటిలో 1 టీస్పూన్ మెంతి గింజలను ఉడకబెట్టవచ్చు. దీనిని వడకట్టి త్రాగాలి, గింజలను నమలాలి. మజ్జిగ మొదలైన వాటిలో మెంతి గింజల పొడిని కూడా తీసుకోవచ్చు. ఏదైనా ఆరోగ్య చిట్కాను అనుసరించే ముందు నిపుణుడిని సంప్రదించండి.
