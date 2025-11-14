శుక్రవారం, 14 నవంబరు 2025
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
Written By ఠాగూర్
Last Updated : శుక్రవారం, 14 నవంబరు 2025 (12:53 IST)

బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు : దూసుకుపోతున్న ఎన్డీయే.. కాంగ్రెస్ - పీకే అడ్రస్ గల్లంతు

bihar assemly poll results
బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల్లో ఎన్డీయే కూటమి భారీ ఆధిక్యంలో దూసుకెళుతోంది. ఎగ్జిట్ పోల్ అంచనాలకు తగ్గట్టుగానే ఎన్డీయే కూటమి ఫలితాల్లో జోరు చూపిస్తోంది. ప్రస్తుతం వెలువడుతున్న ఫలితాల సరళి మేరకు.. ఎన్డీయే కూటమి ఏకంగా 192 స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో ఉంది. ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు మ్యాజిక్ ఫిగర్ 122 స్థానాలు. ఆ కూటమి అంతకుమించిన స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో కొనసాగుతోంది. మరోవైపు ఆర్జేడీ - కాంగ్రెస్ సారథ్యంలోని మహాఘట్ బంధన్ కూటమి కేవలం 46 స్థానాలకే పరిమితమైంది.
 
ఎన్డీయేలోని కీలక పార్టీలైన భాజపా 80కి పైగా, జేడీయూ 70కి పైగా స్థానాల్లో ఆధిక్యాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నాయి. విపక్ష కూటమి మహాఘఠ్‌ బంధన్‌లో ప్రధాన పార్టీ ఆర్జేడీ 32 సీట్లలో ముందంజలో ఉంది. బీహార్‌లో మొత్తంగా 243 అసెంబ్లీ స్థానాలు ఉన్నాయి.
 
బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు రెండు దశల్లో జరిగాయి. రెండు దశల్లోనూ రికార్డు స్థాయిలో ఓట్ల శాతం నమోదైంది. పురుషుల్లో 62.98 శాతం, మహిళల్లో 71.78 శాతం మంది ఓటేశారు.
 
తొలి దశ పోలింగ్‌: నవంబరు 6; స్థానాలు: 121; ఓటర్లు: 3.75 కోట్ల మంది; బరిలో నిలిచిన అభ్యర్థులు: 1,314 మంది, నమోదైన పోలింగ్ శాతం: 65+
 
రెండో దశ: నవంబరు 11; సీట్లు: 122; ఓటర్లు: 3.70 కోట్ల మంది; అభ్యర్థులు: 1,302; పోలింగ్ శాతం 69శాతానికి పైగా నమోదైంది. 1951 తర్వాత రాష్ట్ర చరిత్రలోనే ఈసారి అత్యధికంగా దాదాపు 67.13 శాతం పోలింగ్‌ నమోదైంది. దాంతో ఫలితంపై సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది. 
 
ఈ ఎన్నికల్లో ఎన్డీయే కూటమిలోని పార్టీల్లో జేడీయూ (101); భాజపా (101); లోక్‌ జన్‌శక్తి (రాంవిలాస్‌) (28); హిందుస్థానీ అవామ్‌ మోర్చా (హెచ్‌ఏఎం) (06); రాష్ట్రీయ లోక్‌మోర్చా (ఆర్‌ఎల్‌ఎం) (06) స్థానాల్లో పోటీ చేశాయి. మఢౌరాలో లోక్‌జన్‌శక్తి (రాంవిలాస్‌) అభ్యర్థి సీమా సింగ్‌ నామినేషన్‌ను తిరస్కరించారు. దీంతో స్వతంత్ర అభ్యర్థి అంకిత్‌ కుమార్‌కు ఎన్డీయే మద్దతు ప్రకటించింది.
 
మహాఘఠ్‌ బంధన్‌ కూటమిలోని పార్టీల్లో ఆర్జేడీ (143); కాంగ్రెస్‌ (61); సీపీఐ(ఎంఎల్‌)ఎల్‌ (20); వికాస్‌శీల్‌ ఇన్సాన్‌ పార్టీ (12); సీపీఐ (09); సీపీఎం (04); ఇండియన్‌ ఇన్‌క్లూజివ్‌ పార్టీ (03); జనశక్తి జనతాదళ్‌ (01); స్వతంత్రులు (02) (కొన్నిచోట్ల స్నేహపూర్వక పోటీ ఉంది)
 
ఇతరులు: జన్‌ సురాజ్‌ పార్టీ (238); బీఎస్పీ (130); ఆప్‌ (121); ఏఐఎంఐఎం (25); రాష్ట్రీయ లోక్‌జనశక్తి (25); ఆజాద్‌ సమాజ్‌ పార్టీ (కాన్షీరాం) (25) తదితర పార్టీలు బరిలో ఉన్నాయి.ే
 

ఏఐ విప్లవం ముందు విద్య చచ్చిపోయింది : రాంగోపాల్ వర్మ

ఏఐ విప్లవం ముందు విద్య చచ్చిపోయింది : రాంగోపాల్ వర్మకృత్రిమ మేధస్సు (ఏఐ) నేపథ్యంలో ప్రస్తుత విద్యా వ్యవస్థ పూర్తిగా చచ్చిపోయిందని ప్రముఖ దర్శకుడు రాంగోపాల్ వర్మ అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ మేరకు ఆయన సోషల్ మీడియాలో ఓ ట్వీట్ చేశారు. "విద్యార్థులారా మేల్కొండి.. ఏఐ విప్లవం ముందు విద్య చచ్చిపోయింది" అని ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు తీవ్ర చర్చకు దారితీశాయి.

గ్రాండ్ గ్లోబ్ ట్రాటర్‌కు ఆ వయసు వారికి ఎంట్రీ లేదు : రాజమౌళి

గ్రాండ్ గ్లోబ్ ట్రాటర్‌కు ఆ వయసు వారికి ఎంట్రీ లేదు : రాజమౌళిహైదరాబాద్ నగరంలోని రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో జరుగనున్న గ్రాండ్ గ్లోబ్ ట్రాటర్‌కు 18 యేళ్లలోపు, వృద్ధులకు ప్రవేశం లేదని ప్రముఖ నిర్మాత ఎస్ఎస్ రాజమౌళి అన్నారు. అలాగే, ఫిజికల్ పాస్‌లు ఉన్నవారికి మాత్రమే ప్రవేశం ఉంటుందని ఆయన వెల్లడించారు. ఈవెంట్ భద్రతా ఏర్పాట్లు, నిబంధనలపై గురువారం సోషల్ మీడియా వేదికగా ఓ వీడియో సందేశాన్ని విడుదల చేశారు.

కొండా సురేఖ క్షమాపణలు - కేసు విత్‌డ్రా చేసుకున్న హీరో నాగార్జున

కొండా సురేఖ క్షమాపణలు - కేసు విత్‌డ్రా చేసుకున్న హీరో నాగార్జునతెలంగాణ మంత్రి కొండా సురేఖ - హీరో అక్కినేని నాగార్జునల మధ్య జరిగిన వివాదం టీ కప్పులో తుఫానులా ముగిసిపోయింది. కొండా సురేఖ ఓ మెట్టుదిగి వచ్చి క్షమాపణలు చెప్పడంతో పాటు అక్కినేని నాగార్జునపై ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలను ఉపసంహరించుకున్నారు. దీంతో నాగార్జున కూడా శాంతి తన కేసును విత్ డ్రా చేసుకున్నారు.

'ది కేరళ స్టోరీ' తర్వాత చంపేందుకు ప్లాన్ చేశారు : ఆదా శర్మ

'ది కేరళ స్టోరీ' తర్వాత చంపేందుకు ప్లాన్ చేశారు : ఆదా శర్మ'ది కేరళ స్టోరీ' తర్వాత తర్వాత తనను చంపేందుకు ప్లాన్ చేశారని బాలీవుడ్ నటి ఆదా శర్మ అన్నారు. 2023లో విడుదలైన ఈ చిత్రం సంచలన విజయాన్ని నమోదు చేసుకుంది. ఈ చిత్రం తర్వాత దేశంలో సగం మంది తనను చంపాలని చూశారని వెల్లడించారు. ఆ సమయంలో మిగితా సగం మంది తనకు మద్దతుగా నిలిచి తన ప్రాణాలను కాపాడారని చెప్పారు.

మగవాళ్లకు కూడా జీవితంలో ఒక్కసారైనా పీరియడ్స్ రావాలి... రష్మిక మందన్నా

మగవాళ్లకు కూడా జీవితంలో ఒక్కసారైనా పీరియడ్స్ రావాలి... రష్మిక మందన్నామగవాళ్లకు కూడా జీవితంలో ఒక్కసారైనా పీరియడ్స్ వస్తే ఆ బాధ వారికి కూడా తెలుస్తుందని హీరోయిన్ రష్మిక మందన్నా అన్నారు. తాజాగా ఆమె నటించిన చిత్రం ది గర్ల్ ఫ్రెండ్. ఈ చిత్రం ప్రచార కార్యక్రమాల్లో భాగంగా ఆమె మాట్లాడుతూ, మహిళల పీరియడ్స్ పెయిన్స్‌పై మాట్లాడారు. ఈ వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారాయి.

Watch More Videos

sesame seeds నువ్వులు తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

sesame seeds నువ్వులు తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలునువ్వులు కొన్నిసార్లు మధుమేహం, అధిక కొలెస్ట్రాల్, గుండె జబ్బులు తదితర అనారోగ్యాలకు ఉపయోగిస్తారు. నువ్వులు వల్ల కలిగే ఇతర ఉపయోగాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఎముకలు దృఢంగా మారుస్తుంది. రక్తసరఫరా మెరుగుపడుతుంది. అధిక రక్తపోటు తగ్గుతుంది చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను కరిగిస్తుంది షుగర్ లెవల్స్ సాధారణ స్థితిలో వుంటాయి. రోగ నిరోధకశక్తి పెరుగుతుంది. శరీరానికి కావాల్సిన ప్రోటీన్లు అందుతాయి. డయాబెటిస్ రాకుండా నియంత్రిస్తుంది. నల్ల నువ్వుల్లో ఉండే ఔషధ విలువలు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్‌ రాకుండా అడ్డుకుంటుంది. నువ్వుల నూనె వాడకంతో గుండెపోటు వచ్చే అవకాశాలు తగ్గుతాయి.

250 మిల్లీ లీటర్ల మంచినీటిలో మెంతి గింజలు నానబెట్టి తాగితే షుగర్ కంట్రోల్

250 మిల్లీ లీటర్ల మంచినీటిలో మెంతి గింజలు నానబెట్టి తాగితే షుగర్ కంట్రోల్పెరుగుతున్న చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో మెంతి నీరు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. మెంతి గింజల్లో ఫైబర్ వుంది. ఇది జీర్ణక్రియను నెమ్మదిస్తుంది, రక్తంలో చక్కెరను సాధారణంగా ఉంచుతుంది. ఒక చెంచా మెంతి గింజలను 200-250 మిల్లీ లీటర్ల నీటిలో రాత్రంతా నానబెట్టండి. ఉదయాన్నే ఫిల్టర్ చేసిన నీటిని తాగాలి. నానబెట్టిన మెంతి గింజలను కూడా నమలవచ్చు. దీనితోపాటు ఉదయం 200-250 మిల్లిలీటర్ల నీటిలో 1 టీస్పూన్ మెంతి గింజలను ఉడకబెట్టవచ్చు. దీనిని వడకట్టి త్రాగాలి, గింజలను నమలాలి. మజ్జిగ మొదలైన వాటిలో మెంతి గింజల పొడిని కూడా తీసుకోవచ్చు. ఏదైనా ఆరోగ్య చిట్కాను అనుసరించే ముందు నిపుణుడిని సంప్రదించండి.

ఇమామి లిమిటెడ్ వ్యూహాత్మక కేశ్ కింగ్ రీ బ్రాండింగ్

ఇమామి లిమిటెడ్ వ్యూహాత్మక కేశ్ కింగ్ రీ బ్రాండింగ్కేశ్ కింగ్, భారత్ యొక్క ప్రాముఖ్యత పొందిన ఒక హెయిర్ కేర్ బ్రాండ్‌గా నిలిచింది. ఈ బ్రాండ్ తనకు తానే ఒక సరిక్రొత్త రూపాన్ని ఇవ్వడానికి రీ బ్రాండింగ్ చొరవలో ప్రథమాంశంగా ప్రవేశపెట్టారు కేశ్ కింగ్ గోల్డ్. దీనివలన బ్రాండ్‌కు ఒక క్రొత్త గుర్తింపు, ప్రతిపాదన, ప్యాకేజింగ్‌కు ఒక సరిక్రొత్త మరియు ఆకర్షణీయమైన స్థానం పొందింది. ఈ రీ బ్రాండింగ్ చొరవ కారణంగా ఇమామి తన బ్రాండ్ కేశ్ కింగ్ కోసం ఒక ప్రత్యేక వ్యూహాత్మక మార్పును స్వీకరించింది. ఇప్పుడు అది దాని సాంప్రదాయ మూలాలను దాటి ఒక శక్తివంతమైన కొత్త ప్రతిపాదన స్వీకరించింది, ఆయుర్వేదం-విజ్ఞానం.

నీరసంగా వుంటుందా? ఇవి తింటే శక్తి వస్తుంది

నీరసంగా వుంటుందా? ఇవి తింటే శక్తి వస్తుందిశరీరానికి సహజసిద్దంగా శక్తిని అందించే ఆహార పదార్థాలు కొన్ని వున్నాయి. వాటిని తింటుంటే తక్షణ శక్తి లభిస్తుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. అరటిపండులోని కార్బోహైడ్రేట్లు, సహజ చక్కెరలు, పొటాషియంలు శీఘ్రమైన-స్థిరమైన శక్తిని అందిస్తాయి. క్వినోవాలో పూర్తి ప్రోటీన్, కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్లు, ఫైబర్- మెగ్నీషియం, ఐరన్ వంటి ఖనిజాలను కలిగి ఉంటుంది. చియా విత్తనాలు ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, ప్రోటీన్లు, ఫైబర్, యాంటీఆక్సిడెంట్లతో సహా పోషకాలతో నిండి ఉంటాయి. బాదంపప్పులు ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, ప్రోటీన్లు, ఫైబర్ యొక్క గొప్ప మూలం. అవి స్థిరమైన శక్తిని అందిస్తాయి. బచ్చలికూరలో ఐరన్, మెగ్నీషియం, అవసరమైన విటమిన్లు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఇది ఎర్ర రక్త కణాల ఉత్పత్తిని పెంచుతుంది.

క్యాలీఫ్లవర్‌ 8 ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

క్యాలీఫ్లవర్‌ 8 ప్రయోజనాలు ఏమిటి?క్యాలీఫ్లవర్. మధుమేహం వున్నవారు కూడా క్యాలీఫ్లవర్ కూరను చక్కగా తినేయవచ్చు. ఈ క్యాలీఫ్లవర్ వల్ల కలిగే ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలేంటో తెలుసుకుందాము. క్యాలీఫ్లవర్‌లో కార్బోహైడ్రేట్లు తక్కువగా ఉన్నందున మధుమేహం ఉన్నవారికి ఒక అద్భుతమైన ఎంపిక తాజా పువ్వు రసాన్ని సేవిస్తే పొట్టలో కురుపులు, దంతాలు, చిగుళ్ల నుండి రక్తస్రావం లాంటివి తగ్గిపోతాయి. క్యాలీఫ్లవర్ తీసుకోవడం వల్ల లంగ్‌, బ్రెస్ట్‌, ఒవేరియన్‌ వంటి పలు క్యాన్సర్‌ల ప్రమాదాన్ని తగ్గించవచ్చని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు. క్యాలీఫ్లవర్ ఆకుల రసం స్వీకరిస్తే రేచీకటి, చర్మం పొడిబారటం, జుట్టు త్వరగా తెల్లబడటం, జలుబు నివారించబడతాయి.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com