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  4. Bihar Farmer Carries Five-Foot Crocodile on His Shoulder to Police Station; Video Goes Viral
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Published By ఠాగూర్
Last Updated : Sunday, 2 August 2026 (12:28 IST)

బీహారీలకు ఏదైనా సాధ్యమే : పొలంలో మొసలి - భుజాన వేసుకెళ్లిన రైతు (వీడియో)

crocodile
Written By: ఠాగూర్
Published By: ఠాగూర్
Updated: Sun, 2 Aug 2026 (12:28 IST)
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బీహార్ రాష్ట్రానికి చెందిన ఓ రైతు చేసిన పనికి ఏకంగా పోలీసులే హడలిపోయారు. తన పొలంలో కనిపించిన ఐదు అడుగుల మొసలిని ఒక్కడే ఎంతో ధైర్యంగా తాళ్లతో బంధించి భుజాన వేసుకుని ఏకంగా పోలీస్ స్టేషన్‍కు తీసుకొచ్చాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఆ రైతు పేరు అమిత్ కుమార్. 
 
ఈ రైతు తన పొలంలో కనిపించిన మొసలిని తాళ్ళతో బంధించి, భుజాలపై వేసుకుని పోలీస్ స్టేషన్‌కు తీసుకెళ్లిన వీడియో వైరల్‌గా మారింది. అటవీశాఖ కార్యాలయంలో సిబ్బంది లేకపోవడంతో అతడే ఈ పని చేశాడు. అనంతరం అధికారులు మొసలిని నదిలో విడిచిపెట్టారు. ఈ ఘటనపై బీహారీలకు ఏదైనా సాధ్యమే అంటూ నెటిజన్లు సరదాగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. 


 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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