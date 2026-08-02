బీహారీలకు ఏదైనా సాధ్యమే : పొలంలో మొసలి - భుజాన వేసుకెళ్లిన రైతు (వీడియో)
బీహార్ రాష్ట్రానికి చెందిన ఓ రైతు చేసిన పనికి ఏకంగా పోలీసులే హడలిపోయారు. తన పొలంలో కనిపించిన ఐదు అడుగుల మొసలిని ఒక్కడే ఎంతో ధైర్యంగా తాళ్లతో బంధించి భుజాన వేసుకుని ఏకంగా పోలీస్ స్టేషన్కు తీసుకొచ్చాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఆ రైతు పేరు అమిత్ కుమార్.
ఈ రైతు తన పొలంలో కనిపించిన మొసలిని తాళ్ళతో బంధించి, భుజాలపై వేసుకుని పోలీస్ స్టేషన్కు తీసుకెళ్లిన వీడియో వైరల్గా మారింది. అటవీశాఖ కార్యాలయంలో సిబ్బంది లేకపోవడంతో అతడే ఈ పని చేశాడు. అనంతరం అధికారులు మొసలిని నదిలో విడిచిపెట్టారు. ఈ ఘటనపై బీహారీలకు ఏదైనా సాధ్యమే అంటూ నెటిజన్లు సరదాగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
పొలంలో మొసలి.. భుజాన వేసుకెళ్లిన రైతు!— BigTV APP (@BigtvApp) August 2, 2026
బిహార్లో అమిత్ కుమార్ అనే రైతు తన పొలంలో కనిపించిన మొసలిని తాళ్లతో బంధించి, భుజాలపై వేసుకొని పోలీస్స్టేషన్కు తీసుకెళ్లిన వీడియో వైరల్గా మారింది. అటవీ శాఖ కార్యాలయంలో సిబ్బంది లేకపోవడంతో అతడే ఈ పని చేశాడు. అనంతరం అధికారులు మొసలిని నదిలో… pic.twitter.com/g3PixpDJ87