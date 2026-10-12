సైబర్ నేరగాళ్ల డిజిటల్ అరెస్టు : యువతి ఆత్మహత్య
సైబర్ నేరగాళ్లు డిజిటల్ అరెస్టు చేయడంతో ఓ యువతి ఆత్మహత్య చేసుకుంది. ఈ దారుణ ఘటన బీహార్ రాష్ట్ర రాజధాని పాట్నాలో జరిగింది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, పాట్నాలోని కంకర్ బాగ్ ప్రాంతానికి చెందిన యువతిని సెప్టెంబరు నుంచి సైబర్ నేరగాళ్లు లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు.
తాము ప్రభుత్వ అధికారులమని నమ్మించి, చట్టపరమైన కేసులో ఇరికిస్తామని బెదిరించారు. ఈ డిజిటల్ అరెస్టు మోసంతో భయపడిపోయిన బాధితురాలు, వారు చెప్పినట్టు పలు ఖాతాలకు విడతలవారీగా రూ.2.5 లక్షల వరకు బదిలీ చేసింది.
అక్టోబరు 5వ తేదీన ఇంటి నుంచి వెళ్లిన యువతి తిరిగి రాకపోవడంతో కుటుంబ సభ్యులు అక్టోబరు 6న పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ క్రమంలో అక్టోబరు 10, శుక్రవారం రోజున కుమ్రార్ సమీపంలోని రైల్వే ట్రాక్పై ఆమె మృతదేహాన్ని గుర్తించారు.
అయితే, ఇది ఆత్మహత్య కాదని, హత్యేనని కుటుంబసభ్యులు ఆరోపిస్తున్నారు. తమ ఫిర్యాదుపై పోలీసులు సకాలంలో స్పందించి ఉంటే తమ కుమార్తె బతికేదని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం పోలీసులు అనుమానాస్పద మృతిగా కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. బాధితురాలి ఫోన్ కాల్ రికార్డులు, బ్యాంక్ లావాదేవీలను పరిశీలిస్తున్నారు. ఢిల్లీ, కేరళ, ఉత్తరప్రదేశ్లోని బ్యాంకు ఖాతాలకు డబ్బులు బదిలీ అయినట్లు గుర్తించారు.
కాగా, యువతి మృతదేహానికి 200 మీటర్ల దూరంలో మరో గుర్తుతెలియని వ్యక్తి మృతదేహం కూడా లభ్యం కావడం పలు అనుమానాలకు తావిస్తోంది. ఈ రెండు మరణాలకు ఏమైనా సంబంధం ఉందా అనే కోణంలోనూ విచారణ జరుపుతున్నారు.