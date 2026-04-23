వెస్ట్ బెంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు : బీజేపీ అభ్యర్థిని పరుగెత్తించి కొట్టిన టీఎంసీ కార్యకర్తలు
వెస్ట్ బెంగాల్ రాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రక్రియలో భాగంగా, తొలి దశ పోలింగ్ గురువారం ఉదయం నుంచి జరుగుతోంది. అయితే, ఈ పోలింగ్ సందర్భంగా పలుచోట్ల ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది. పోలింగ్ కేంద్రాన్ని పరిశీలించేందుకు బీజేపీ అభ్యర్థిపై టీఎంసీ శ్రేణులు దాడి చేశాయి. కుమార్ గంజ్ అసెంబ్లీ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో బీజేపీ నుంచి సుబేందు సర్కారు పోటీ చేస్తున్నారు. ఆయన పోలింగ్ కేంద్రాన్ని పరిశీలించేందుకు వచ్చారు. ఈ సమయంలో టీఎంసీ కార్యకర్తలతో ఘర్షణ జరిగింది. దీంతో వారు బీజేపీ అభ్యర్థిని పరుగెత్తిచి కొట్టారు. ఆయన ముఖంపై పిడిగుద్దులు కురిపించారు. పోలీసులు అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేసినా టీఎంసీ కార్యకర్తలు ఆగలేదు.
కుమార్ గంజ్లోని ఒక పోలింగ్ బూత్ వద్ద తనపై టీఎంసీ కార్యకర్తలు దాడి చేశారని సుబేందు సర్కారు ఆరోపించారు. ఆయా పోలింగ్ కేంద్రాల్లోని తమ ఏజెంట్లను బలవంతంగా బయటకు పంపిస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. బూత్ నెంబర్ 24 వద్ద తాను పరిశీలించడానికి వెళ్లిన సమయంలో టీఎంసీ కార్యకర్తలు తనపై తన పార్టీ కార్యకర్తలపై దాడి చేశారని తెలిపారు. ఘటన జరిగినపుడు పోలింగ్ బూత్ వద్ద కేంద్ర బలగాలు లేవని చెప్పారు.
ఈ దాడిలో తనకు గాయాలయ్యాయని, తన వాహనాన్ని కూడా ధ్వంసం చేశారని మండిపడ్డారు. కుమార్ గంజ్ నియోజకవర్గంలో ఎనిమిది నుంచి పది పోలింగ్ కేంద్రాల్లో తమ పోలింగ్ ఏజెంట్లను బలవంతంగా బయటకు పంపించారని ఆరోపించారు. తాను వ్యక్తిగతంగా జోక్యం చేసుకుని వారిని తిరిగి లోపలకు పంపించే ప్రయత్నం చేశారని అన్నారు. బూత్ నంబర్ 24లోనూ తమ ఏజెంటును బయటకు పంపించడంతో తాను అడిగానని దీంతో టీఎంసీ కార్యకర్తలు దాడికి పాల్పడ్డారని అన్నారు. పోలింగ్ సమయంలో అధికార పార్టీ భయానక వాతావరణం సృష్టిస్తోందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.