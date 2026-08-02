  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
  4. BJP leader MK Pranesh resigns as Karnataka MLC, council vice-chairman after High Court cancels 2021 election
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Published By ఠాగూర్
Last Updated : Sunday, 2 August 2026 (09:45 IST)

ఆ ఎన్నికను రద్దు చేసిన కర్నాటక హైకోర్టు.. ఎమ్మెల్సీ పదవికి రాజీనామా

pranesh
Written By: ఠాగూర్
Published By: ఠాగూర్
Updated: Sun, 2 Aug 2026 (09:45 IST)
google-news
కర్ణాటక రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఆ రాష్ట్ర హైకోర్టులో చుక్కెదురు కావడంతో భారతీయ జనతా పార్టీ (బీజేపీ) నేత, కర్ణాటక విధాన పరిషత్ వైస్-ఛైర్మన్ ఎం.కె. ప్రాణేష్ తన ఎమ్మెల్సీ పదవికి, వైస్-ఛైర్మన్ పదవికి రాజీనామా చేశారు. 2021లో జరిగిన ఎన్నికను కర్ణాటక హైకోర్టు రద్దు చేసింది. దీనిపై ఆయన సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు. అక్కడ కూడా ఆయనకు ఊరట లభించలేదు. దీంతో ఆయన తన పదవికి రాజీనామా చేశారు.
 
2021లో చిక్కమగళూరు స్థానిక సంస్థల నియోజకవర్గం నుంచి ప్రాణేష్ కేవలం 6 ఓట్ల తేడాతో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి గాయత్రి శాంతేగౌడపై గెలిచినట్లు ప్రకటించారు. అయితే, స్థానిక సంస్థల్లోని నామినేటెడ్ సభ్యులకు ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో ఓటు హక్కు లేదని, వారి ఓట్లను పరిగణనలోకి తీసుకోవడం చెల్లదని గాయత్రి హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు.
 
ఈ పిటిషన్‌‍ను విచారించిన హైకోర్టు, గాయత్రి వాదనతో ఏకీభవించింది. నామినేటెడ్ సభ్యులు వేసిన 12 ఓట్లను మినహాయించి, మిగిలిన ఓట్లను తిరిగి లెక్కించాలని ఆదేశించింది. రీకౌంటింగ్‌లో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి గాయత్రికి 1,183 ఓట్లు, ప్రాణేష్‌కు 1,174 ఓట్లు వచ్చాయి. దీంతో గాయత్రి శాంతేగౌడ 9 ఓట్ల తేడాతో గెలిచినట్లు హైకోర్టు జులై 31న తీర్పు ఇచ్చింది.
 
హైకోర్టు తీర్పును సవాలు చేస్తూ ప్రాణేష్ సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించినా, అక్కడ కూడా ఆయన అప్పీలు ధర్మాసనం కొట్టివేసింది. దీంతో న్యాయపరంగా అన్ని దారులు మూసుకుపోవడంతో, పదవి నుంచి తొలగింపు అవమానాన్ని తప్పించుకునేందుకు ఆయన శనివారం విధాన పరిషత్ ఛైర్మన్ బసవరాజ్ హొరట్టికి తన రాజీనామా లేఖను సమర్పించారు. 
 
వ్యక్తిగత కారణాలు, పార్టీ బాధ్యతలపై దృష్టి పెట్టేందుకే రాజీనామా చేస్తున్నట్లు ఆయన తన లేఖలో పేర్కొన్నారు. ఈ తీర్పుతో, మిగిలిన ఒకటిన్నర సంవత్సరాల కాలానికి గాయత్రి శాంతేగౌడ ఎమ్మెల్సీగా బాధ్యతలు చేపట్టనున్నారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
45 నిమిషాల్లో 5 ప్లేట్ల మటన్ బిర్యానీ తినేశాడు.. జీవితాంతం ఉచిత బిర్యానీ ఆఫర్

Rocking Star Yash: రాకింగ్ స్టార్ యష్.. టాక్సిక్' ట్రైలర్ ఆగస్టు 8న రిలీజ్

Rocking Star Yash: రాకింగ్ స్టార్ యష్.. టాక్సిక్' ట్రైలర్ ఆగస్టు 8న రిలీజ్కొత్త పోస్టర్‌లో యష్ పోషిస్తున్న 'రాయా' పాత్రను సిల్హౌట్ రూపంలో చూపించారు. చేతిలో టామీ గన్ పట్టుకుని కనిపించే ఈ పోస్టర్, సినిమా ప్రపంచం ఎంత రా, ఎంత ఇంటెన్స్‌గా ఉండబోతుందో సూచిస్తోంది. ఇప్పటివరకు విడుదలైన ప్రతి ప్రమోషనల్ కంటెంట్‌లాగే ఈ పోస్టర్ కూడా సోషల్ మీడియాలో బజ్ క్రియేట్ చేస్తూ, సినిమా కథపై అభిమానుల్లో ఆసక్తిని మరింత పెంచుతోంది.

Manasa Chowdary : లవ్ జాతర నుంచి మానస చౌదరి బర్త్ డే పోస్టర్

Manasa Chowdary : లవ్ జాతర నుంచి మానస చౌదరి బర్త్ డే పోస్టర్ఈ రోజు బ్యూటిఫుల్ హీరోయిన్ మానస చౌదరి పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆమెకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మేకర్స్ "లవ్ జాతర" సినిమా నుంచి బర్త్ డే పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు. మానస చౌదరి ఈ చిత్రంలో శ్రద్ధ పగడాల అనే అందమైన అమ్మాయి క్యారెక్టర్ లో ప్రేక్షకులు అలరించబోతోంది. ట్రెడిషనల్ వేర్ లో వర్షంలో సంతోషంగా డాన్స్ చేస్తున్న స్టిల్ తో రూపొందించిన మానస చౌదరి బర్త్ డే పోస్టర్ ఆకట్టుకుంటోంది.

రవీనా టాండన్ ను ఆదర్శంగా తీసుకోవాలంటున్న వెంకీ అట్లూరి

రవీనా టాండన్ ను ఆదర్శంగా తీసుకోవాలంటున్న వెంకీ అట్లూరి'స్పిరిట్' (Spirit) మరియు 'కల్కి 2898 AD' సీక్వెల్ ప్రాజెక్టుల నుండి దీపికా పదుకొణె తప్పుకున్నప్పటి నుండి టాలీవుడ్‌లో పని పరిస్థితులపై చర్చ జరుగుతోంది. ఆమె పెట్టిన షరతులలో '8 గంటల పని దినం' అనే అంశం అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది, దీనిపై భారతీయ చిత్ర పరిశ్రమలో భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమయ్యాయి. అయితే, తెలుగులో పనిచేసేటప్పుడు బాలీవుడ్ నటులు అక్కడి విధానాలకు అనుగుణంగా మారాలని 'విశ్వనాథ్ & సన్స్' దర్శకుడు వెంకీ అట్లూరి అభిప్రాయపడ్డారు; ఇందుకు రవీనా టాండన్ ఉదాహరణను ఆయన పేర్కొన్నారు.

చైనా పీస్ కు యా/ఏ సర్టిఫికెట్‌, సెప్టెంబర్‌లో రిలీజ్

చైనా పీస్ కు యా/ఏ సర్టిఫికెట్‌, సెప్టెంబర్‌లో రిలీజ్నిహాల్ కోదాటి, సూర్య శ్రీనివాస్ హీరోలుగా అక్కి విశ్వనాధ రెడ్డి దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న యూనిక్ స్పై డ్రామా 'చైనా పీస్'. మూన్ లైట్ డ్రీమ్స్ బ్యానర్‌పై తెరకెక్కిన ఈ చిత్రంలో కమల్ కామరాజు, రఘు బాబు, రంగస్థలం మహేష్, శ్రీనివాస్ వడ్లమాని, శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్ కీలక పాత్రలు పోషించారు.

Varun Tej : ఒకే బాడీలో రెండు ఆత్మలు ఉండే ఛాలెంజింగ్ ఫాత్ర పోషించా : వరుణ్ తేజ్

Varun Tej : ఒకే బాడీలో రెండు ఆత్మలు ఉండే ఛాలెంజింగ్ ఫాత్ర పోషించా : వరుణ్ తేజ్కొరియన్ కనకరాజు సినిమా కొరియాలో షూట్ చేసినప్పటికీ భాష విషయంలో ఎలాంటి కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు. ప్రతి విషయంలో చాలా కేర్ తీసుకున్నాం. ఇందులో నేను రెండు పర్సనాలిటీస్‌లో కనిపిస్తాను అని వరుణ్ తేజ్ అన్నారు. మేర్లపాక గాంధీ దర్శకత్వం వహించగా, యూవీ క్రియేషన్స్, ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ సంయుక్తంగా నిర్మించాయి. తాజాగా రామ్ చరణ్ ఈ సినిమా థియేట్రికల్ ట్రైలర్‌ను విడుదల చేశారు.