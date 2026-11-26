ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా ఉత్తర బెంగుళూరు : బీజేపీ ఎమ్మెల్యే జార్కిహోళి
కర్నాటక రాష్ట్రానికి చెందిన భారతీయ జనతా పార్టీ శాసనసభ్యుడు బాలచంద్ర జార్కిహోళి చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇపుడు ఆ రాష్ట్ర రాజకీయ వర్గాల్లో కలకలం రేపాయి. మరో ఐదు లేదా పదేళ్ళలో ఉత్తర కర్నాటక ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా ఆవిర్భవించనుందంటూ కామెంట్స్ చేశారు. ఈ ప్రాంత సమగ్ర అభివృద్ధి కోసమే ప్రత్యేక రాష్ట్రం దిశగా పరిస్థితులు మారవచ్చని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
బెళగా సువర్ణ విధాన సౌధలో డిసెంబరు 2 నుంచి కర్ణాటక శాసనసభ శీతాకాల సమావేశాలు ప్రారంభంకానున్న నేపథ్యంలో, అరభావి నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే బాలకృష్ణ జార్కిహోళి మీడియాతో మాట్లాడారు. ఈ ప్రాంతానికి ప్రయోజనం చేకూర్చేందుకే సువర్ణ విధాన సౌధను నిర్మించినప్పటికీ, ఆశించిన స్థాయిలో ప్రగతి కనిపించలేదని ఆయన పేర్కొన్నారు.
గతంలో దివంగత మాజీ మంత్రి ఉమేష్ కత్తి ప్రత్యేక ఉత్తర కర్ణాటక రాష్ట్రాన్ని కోరుతూ, బెళగావి రాజధానిగా ఉంటేనే ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందుతుందని చెప్పిన విషయాన్ని ఆయన గుర్తుచేశారు. రాబోయే అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో ఉత్తర కర్ణాటక సమస్యలను బీజేపీ ప్రస్తావిస్తుందని తెలిపారు.
మరోవైపు, ఈ వ్యాఖ్యలపై కర్ణాటక రాష్ట్ర మంత్రి హెచ్.సి.బాలకృష్ణ స్పందిస్తూ విమర్శలు గుప్పించారు. గతంలో కర్ణాటకతో పాటు కేంద్రంలో బీజేపీ 'డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్' అధికారంలో ఉన్న సమయంలో ఉత్తర కర్ణాటకను ఎందుకు అభివృద్ధి చేయలేకపోయారని ఆయన ప్రశ్నించారు. అప్పుడే అభివృద్ధి చేసి ఉంటే ఇప్పుడు ఈ ప్రస్తావన వచ్చేది కాదని వ్యాఖ్యానించారు.