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Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Wednesday, 11 November 2026 (15:13 IST)

స్థానిక ఎన్నికలపై జగన్ వ్యాఖ్యలు దివాలా కోరుతనానికి నిదర్శనం : దగ్గుబాటి పురంధేశ్వరి

Daggubati Purandeswari
Written By: ఠాగూర్
Updated: Wed, 11 Nov 2026 (15:13 IST)
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ఏపీలో జరిగిన కార్పొరేషన్, మున్సిపాలిటీలు, ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికల్లోపై వైకాపా అధ్యక్షుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలు ఆయన దివాలా కోరుతనానికి నిదర్శనమని బీజేపీ ఎంపీ దగ్గుబాటి పురంధేశ్వరి అన్నారు. స్థానిక ఎన్నికల్లో వైకాపా అభ్యర్థుల నామినేషన్‌ పత్రాలను లాక్కున్నారంటూ జగన్ చేసిన వ్యాఖ్యల్లో రవ్వంత కూడా నిజం లేదని ఆమె అన్నారు. 
 
దౌర్జన్యం, అరాచకాలు కాదని.. అభివృద్ధి చేస్తేనే ఆశీర్వదిస్తామని ప్రజలు నిరూపించారన్నారు. తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో ఇటీవల జరిగిన స్థానిక ఎన్నికల్లో విజయం సాధించిన భాజపా ప్రజా ప్రతినిధులకు సన్మాన కార్యక్రమం చేపట్టారు. ఈ కార్యక్రమంలో పురంధేశ్వరి పాల్గొని మాట్లాడారు. సంక్షేమం, అభివృద్ధి, సుపరిపాలనకు ప్రజలు పట్టం కట్టారని ఆమె పేర్కొన్నారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా భాజపా సాధించిన విజయం చిన్నపాటిది కాదన్నారు. క్షేత్రస్థాయిలో భాజపాకు ఉన్న బలానికి ఈ ఫలితాలు నిదర్శనమని చెప్పారు.
 
రాబోయే రోజుల్లో ఏపీలో భాజపా మరింత బలపడి ప్రజల మద్దతు కూడగడుతుందని పురంధేశ్వరి ధీమా వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్ర అభివృద్ధికి కేంద్రం ఎంతో సహకరిస్తోందని, పెద్ద ఎత్తున నిధులు కేటాయిస్తోందన్నారు. త్వరలో జరగనున్న పంచాయతీ ఎన్నికల్లోనూ భాజపాను ఆదరించాలని కోరారు. 
 
కూటమిలో క్షేత్రస్థాయిలో కొంత సమన్వయం లోపం ఉందని.. అది సహజమేనని అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రజల మద్దతు ఉన్నా సమన్వయ లోపం కారణంగా కొన్ని స్థానాల్లో కూటమి అభ్యర్థులు ఓటమిపాలయ్యారన్నారు. పంచాయతీ ఎన్నికల్లో అలా జరగకుండా ఎప్పటికప్పుడు సమన్వయం చేసుకుంటూ ముందుకెళ్తామని చెప్పారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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