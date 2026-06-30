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Written By ఠాగూర్
Last Updated : Tuesday, 30 June 2026 (13:58 IST)

ఢిల్లీ కాంగ్రెస్ దర్బార్‌కు తెలంగాణ ఏటీఎంగా మారింది : నితిన్ నబీన్

nithin nabin
BY: ఠాగూర్
Publish: Tue, 30 Jun 2026 (13:58 IST) Updated: Tue, 30 Jun 2026 (13:58 IST)
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తెలంగాణ రాష్ట్ర ఖజానాను ఢిల్లీ కాంగ్రెస్ దర్బార్‌కు ఏటీఎంగా మారిందని బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్ ఆరోపించారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర బీజేపీ శాఖ అధ్యక్షుడు రామచందర్ రావు అధ్యక్షతన మల్కాజిగిరిలో బీజేపీ రాష్ట్ర శాఖ కార్యవర్గ సమావేశం జరిగింది. ఇందులో నితిన్ నబీన్ పాల్గొని కీలక ప్రసంగం చేశారు. 
 
ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ నేతృత్వంలో బీజేపీ వెంట నడిచేందుకు తెలంగాణ ప్రజలు సిద్ధంగా ఉన్నారు. బీజేపీని గెలిపించిన రాష్ట్రాల్లో ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేస్తున్నాం. దేశంలో 12 ఏళ్లలో చాలా పరివర్తన వచ్చింది. కేంద్ర ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలు ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలని పిలుపునిచ్చారు. 
 
పశ్చిమబెంగాల్‌లో ఎలా గెలిచారని చాలా మంది చాలా మంది ప్రశ్నిస్తున్నారని, బెంగాల్ రాష్ట్రంలో బీజేపీ కార్యకర్తల కష్టాలతో గెలిచామని చెప్పాను. అక్కడ పార్టీ కార్యకర్తలను చాలా ఇబ్బందులకు గురిచేశారు. అయినా, లెక్కచేయకుండా బీజేపీని గెలిపించాలనే ఆలోచనతో వారు పనిచేశారు. సర్‌పై ప్రజలకు భాజపా కార్యకర్తలు అవగాహన కల్పించాలి. 
 
తెలంగాణలో సర్‌పై ప్రజలు సంతోషంగా ఉన్నారు. తెలంగాణలో ఆర్‌ఆర్‌ ట్యాక్స్‌ విధిస్తున్నారు. ఇక్కడి నుంచి ఢిల్లీకి డబ్బులు వెళ్తున్నాయి. ఢిల్లీ దర్బార్‌కు తెలంగాణ ఏటీఎంగా మార్చారు. తెలంగాణలో కాంగ్రెస్‌ ఆరు గ్యారంటీలు ఇచ్చింది.. కానీ, ఒక్కటి కూడా పూర్తి చేయలేదు. కాంగ్రెస్‌.. అవినీతి, నేరాల తరహా పాలన చేస్తున్నారు. కాంగ్రెస్‌, ఎంఐఎం, బీఆర్‌ఎస్‌ కలిసే ఉన్నాయి. రాష్ట్రంలో బడుగు, బలహీన వర్గాలకు ఇంకా అన్యాయం జరుగుతూనే ఉందని ఆయన  ఆరోపించారు.
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