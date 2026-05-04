విజయ్కి అన్నామలై కితాబు.. కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న బీజేపీ నేత ఎందుకు? (video)
బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కె. అన్నామలై సోషల్ మీడియా వేదికగా షాకింగ్ కామెంట్లు చేశారు. తమిళనాడు ఓటర్లు ఈసారి ఓటుతోనే తమ అభిప్రాయాన్ని స్పష్టంగా వినిపించారని అన్నామలై కొనియాడారు. ముఖ్యంగా డబ్బుతో ఓట్లను కొనవచ్చనే రాజకీయ పార్టీల అహంకారానికి ప్రజలు చెక్ పెట్టారన్నారు.
అంతేకాకుండా దశాబ్దాల తరబడి కొనసాగుతున్న కుటుంబ పాలనకు, వారసత్వ రాజకీయాలకు వ్యతిరేకంగా ప్రజలు గళమెత్తారన్నారు. తొలిసారి ఎన్నికల బరిలోకి దిగి ఊహించని రీతిలో అద్భుత ప్రదర్శన కనబరిచిన నటుడు విజయ్ నేతృత్వంలోని తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) పార్టీని అన్నామలై ప్రత్యేకంగా అభినందించారు.
విజయ్ సాధించిన ఈ విజయం రాజకీయాల్లో కొత్త ఉత్తేజాన్ని నింపిందని, ప్రజల కోసం అతను అనుకున్న లక్ష్యాలు నెరవేరాలని ఆ దేవుడిని ప్రార్థిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. అయితే అన్నాడీఎంకే నేత పళనిస్వామి పేరున ఆయన ప్రస్తావించలేదు.
మరోవైపు ఈ ఎన్నికల్లో పరాజయాన్ని చవిచూసిన అధికార డీఎంకే అధినేత ఎం.కె. స్టాలిన్కు, అలాగే నామ్ తమిళర్ కట్చి నేత సీమన్కు అన్నామలై తన సానుభూతిని తెలియజేశారు. ప్రజాస్వామ్యంలో గెలుపోటములు సహజమని, ఓటమిని గౌరవప్రదంగా స్వీకరించాలని ఆయన సందేశాన్ని ఇచ్చారు.
పోరాడి ఓడిపోయిన ఎన్డీయే అభ్యర్థులకు అన్నామలై ధైర్యం చెప్పారు. ఇకపోతే.. అన్నామలై కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. యూపీ యోగి తరహాలో అన్నామలై ఓ కార్యక్రమంలో కన్నీళ్లు పెట్టుకోవడం ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతోంది