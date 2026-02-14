విజయ్కు - త్రిషకు మధ్య ఉన్న అనుబంధమేంటి? నయినార్ నాగేందర్
కోలీవుడ్ హీరో, తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) అధ్యక్షుడు విజయ్ వ్యక్తిగత జీవితంపై భారతీయ జనతా పార్టీ తమిళనాడు శాఖ అధ్యక్షుడు నయినార్ నాగేందర్ సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. హీరోయిన్ త్రిషకు హీరో విజయ్కు మధ్య ఉన్న అనుబంధం బయపటపడితే రాజకీయాల్లో వాస్తవాలు తెలుస్తాయని వ్యాఖ్యానించారు. ఈ వ్యాఖ్యలపై డీఎంకే రాజ్యసభ సభ్యురాలు కనిమొళి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఒకరి వ్యక్తిగత జీవితం గురించి మాట్లాడటం సరికాదన్నారు.
విజయ్ని ఉద్దేశించి నాగేందర్ చేసిన వ్యాఖ్యలు తమిళనాడులో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. రాబోయే ఎన్నికల్లో ప్రధాన పోటీ తన పార్టీ డీఎంకేకు మధ్యే ఉంటుందని, బీజేపీ వంటి పార్టీలు రేసులో లేవని విజయ్ ఇటీవల బహిరంగ సభలో వ్యాఖ్యానించారు.
ఈ వ్యాఖ్యలపై నాగేందర్ స్పందిస్తూ, విజయ్కు రాజకీయాల పట్ల ఏమాత్రం అవగాహనం లేదని ఎద్దేవా చేశారు. సినిమాల్లో వేసుకోవడానికి పరిమితమని చురక అంటించారు. రాజకీయాల్లో వచ్చే ముందు తన కుటుంబాన్ని చక్కదిద్దుకోవాలని హితవు పలికారు. ఈ వ్యాఖ్యలను కనిమొళి ఖండించారు. బీజేపీలోని మహిళా నేతలు కూడా నయినార్ నాగేందర్ వ్యాఖ్యలను ముక్తకంఠంతో ఖండించాలని కోరారు.