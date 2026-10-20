బొద్దింకలు సంధించే ప్రశ్నలకు ఆన్సర్ చెప్పాలి కదా? అన్నామలై కామెంట్స్
తమిళనాడు బీజేపీ మాజీ అధ్యక్షుడు కె అన్నామలై తాజాగా చేసిన వ్యాఖ్యలు సంచలనంగా మారాయి. ఓట్ చోరీపై కేంద్ర ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్పై కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ నేతలు చేస్తున్న ఆరోపణలకు కేంద్రంలోని పాలకులు సమాధానం చెప్పాలని ఆయన అన్నారు. అయితే, ఢిల్లీ వేదికగా వారు చేస్తున్న నిరసన విధానాలతో తాను ఏకీభవించనని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
ఆయన చెన్నైలో మంగళవారం విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ తెలిపే విధానాలతో నేను ఏకీభవించను. కానీ, వారు లేవనెత్తుతున్న ప్రశ్నలకు నా పూర్తి మద్దతు ఉంటుంది. ఆ ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వంపై ఉంది అని అన్నారు.
ఈ సందర్భంగా ఢిల్లీ పోలీసుల వైఖరిపై కూడా ఆయన మండిపడ్డారు. నిరసనకారులను అరెస్టు చేసి, ఎక్కువ కాలం జైల్లో ఉంచడం వల్ల సీజేపీ నేతలు మరింతగా బలపడతారన్నారు. ఢిల్లీ పోలీసులు ఈ వ్యవహారంలో తప్పుగా వ్యవహరిస్తున్నారు అని అన్నారు. పైగా, భారతదేశం అన్ని మతాలకు చెందిన ప్రజలది. ముస్లింలకు, ఇతరులకు ఇక్కడ స్థానం లేదని ఏ హిందువూ అనకూడదు అంటూ ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భగవత్ చేసిన వ్యాఖ్యలను తాను స్వాగతిస్తున్నట్టు అన్నామలై చెప్పారు.