శ్వాసకోశ సమస్యలు.. ఇంద్రప్రస్థ అపోలోలో బీజేపీ అగ్రనేత అద్వానీ
బీజేపీ సీనియర్ నాయకుడు లాల్ కృష్ణ అద్వానీ శ్వాసకోశ సంబంధిత సమస్యలతో ఢిల్లీలోని ఇంద్రప్రస్థ అపోలో ఆసుపత్రిలో చేరారని సమాచారం. 98 ఏళ్ల అద్వానీని శుక్రవారం సాయంత్రం సుమారు 7:30 గంటలకు జసోలా విహార్లోని ఆసుపత్రికి తరలించినట్లు తెలిసింది.
Advani
ప్రస్తుతం ఆయనకు చికిత్స అందుతోందని, ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితిపై త్వరలోనే ఒక ప్రకటన విడుదల చేస్తామని ఆసుపత్రి వర్గాలు పేర్కొన్నాయి.
అద్వానీ పలుమార్లు బీజేపీ అధ్యక్షుడిగా పనిచేశారు. 2002 నుండి 2004 వరకు భారతదేశ ఉప ప్రధానిగా బాధ్యతలు నిర్వహించారు. బీజేపీని ఒక ప్రధాన జాతీయ శక్తిగా తీర్చిదిద్దడంలో ఆయన కీలక పాత్ర పోషించారు.