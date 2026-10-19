కోలుకున్న ఎల్కే.అద్వానీ - ఆస్పత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్
బీజేపీ సీనియర్ నేత, మాజీ ఉప ప్రధానమంత్రి ఎల్కే.అద్వానీ ఆస్పత్రి నుంచి ఇంటికి డిశ్చార్జ్ అయ్యారు. ఛాతీ ఇన్ఫెక్షన్తో ఢిల్లీలోని ఇంద్రప్రస్థ అపోలో ఆస్పత్రిలో చేరిన 98 యేళ్ల ఎల్కే.అద్వానీ ఆరోగ్యం మెరుగుపడటంతో సోమవారం ఆస్పత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ అయ్యారు. ఈ మేరకు ఆస్పత్రి వర్గాలు ఓ ప్రకటన విడుదల చేశాయి.
ఈ నెల 16వ తేదీ సాయంత్రం అస్వస్థతకు గురైన ఆయనను కుటుంబ సభ్యులు ఆస్పత్రిలోని పల్మనరీ విభాగంలో చేర్పించారు. సీనియర్ న్యూరాజలీ కన్సల్టెంట్ డాక్టర్ వినీత్ సూరీ పర్యవేక్షణలో ఆయనకు చికిత్స అందించారు. చికిత్సకు ఆయన శరీరం స్పందించిందని, ఆరోగ్య పరిస్థితి మెరుగుపడినందున డిశ్చార్జ్ చేస్తున్నట్టు అపోలో ఆస్పత్రి పేర్కొంది.
కాగా, అద్వానీ ఆస్పత్రిలో ఉన్న సమయంలో కేంద్ర ఆరోగ్యం మంత్రి జేపీ నడ్డా శనివారం ఆస్పత్రికి వెళ్లి ఆయనను పరామర్శించిన విషయం తెల్సిందే. అలాగే, అద్వానీ ఆరోగ్య పరిస్థితిని అడిగి తెలుసుకున్నారు. వయోభారం కారణంగా ఇటీవలి కాలంలో అద్వానీ పలుమార్లు ఆస్పత్రిలో చేరారు.
ఈ యేడాది మే నెలలో కూడా వయసు సంబంధిత ఆరోగ్య సమస్యలతో కొన్ని రోజులు ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందారు. అంతకుముందు 2024 డిసెంబరు నెలలో కూడా ఆయనను ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్లో చేర్చి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించారు.