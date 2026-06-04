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బాత్రూమ్లో ఒకరినొకరు హత్తుకుని సజీవదహనమైన జంట...
ఢిల్లీలోని హోటల్లో జరిగిన ఘోర అగ్నిప్రమాదంలో 21 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. వీరిలో 12 మంది విదేశీయులుసైతం ఉన్నారు. అయితే, ఓ జంట ఈ అగ్నిప్రమాదం నుంచి తప్పించుకునేందుకు బాత్రూమ్లో దాక్కొంది. అయినప్పటికీ అగ్నికీలలు వారిని వదలలేదు. దీంతో ఆ జంట ఒకరినొకరు హత్తుకుని సజీవదహనమయ్యారు. మరో గదిలో మంచంపై కూర్చొనివున్న స్థితిలోనే మరో జంట కాలి బూడిదైంపోయింది.
గ్రౌండ్ఫ్లోర్లోని ఓ వాష్ రూమ్ లోపలి నుంచి గడియపెట్టి ఉండటంతో తలుపులు పగలగొట్టి లోపలికి వెళ్లాం. అక్కడ ఓ జంట ఒకరినొకరు హత్తుకుని చనిపోయివున్నారు అని ప్రత్యక్ష సాక్షి వెల్లడించారు. అలాగే, ఓ మహిళ టాయిలెట్పై కూర్చొనివుండగా, ఆమె పక్కనే కూర్చీలో ఉన్న వ్యక్తి ఆమెను గట్టిగా పట్టుకుని వున్నాడు. మంటల నుంచి వారు తప్పించుకునేందుకు లోపల లాక్ చేసుకుని ఉంటారు అని పేర్కొన్నాడు.
దక్షిణ ఢిల్లీలోని మాల్వియా నగర్లో ఉన్న ఫ్లరిష్ బెడ్ అండ్ బ్రేక్ ఫాస్ట్ హోటల్లో బుధవారం ఉదయం జరిగిన ఈ ఘోర ప్రమాదంలో 21 మంది చనిపోయిన విషయం తెల్సిందే. బుధవారం ఉదయం 8.40 గంటల సమయంలో హోటల్ బేస్మెంట్లోని రెస్టారెంట్లో మంటలు చెలరేగాయి. ఈ మంటలు చూస్తుండగానే దట్టమైన పొగ భవనం పై అంతస్తులకు వేగంగా వ్యాపించింది. బాధితుల్లో ఎక్కువ మంది మంటల కారణంగా కాకుండా, పొగతో ఊపిరాడక చనిపోయినట్టు సహాయక సిబ్బంది తెలిపింది.
యూట్యూబర్ రామ నందన, ఆమె భర్త మధుకర్లపై కేసు
నందూస్ వరల్డ్ అనే ప్రముఖ యూట్యూబ్ ఛానెల్ను నిర్వహిస్తున్న, యూకే కేంద్రంగా పనిచేసే యూట్యూబర్ రామ నందన, ఆమె భర్త జగర్లమూడి మధుకర్లపై మోసం ఆరోపణలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. విదేశాలలో ఉద్యోగాలు, వీసా పునరుద్ధరణలు కల్పిస్తామనే హామీతో వ్యక్తుల నుండి భారీ మొత్తంలో డబ్బు వసూలు చేసి, ఆ తర్వాత తాము వాగ్దానం చేసిన సేవలను అందించడంలో విఫలమయ్యారని ఈ దంపతులపై ఆరోపణలు ఉన్నాయి
నటి త్రిషకు వేసవి గిఫ్ట్ హ్యాంపర్ పంపిన ఉపాసన.. ఏంటది?
నటి త్రిష ఇటీవల ఉపాసన కొణిదెల ఆహార బ్రాండ్ అయిన అత్తమ్మాస్ కిచెన్ నుండి ఒక ప్రత్యేకమైన వేసవి బహుమతి హ్యాంపర్ను అందుకున్నారు. ఈ హ్యాంపర్లో మామిడి ఆవకాయ, గోంగూర పచ్చడి, కరివేపాకు పొడి, కంది పొడి, నువ్వుల పొడి వంటి సంప్రదాయ తెలుగు వంటకాలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా ఇంటి పద్ధతుల్లో, సహజసిద్ధమైన పదార్థాలతో తయారు చేయబడ్డాయి. త్రిష ఈ బహుమతిని తన ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీస్లో పంచుకుంటూ, ఆ హ్యాంపర్ను అందుకున్నందుకు తన హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఈ పచ్చళ్లు, పొడులు వేసవి రుచిని, అనుభూతిని తిరిగి గుర్తుచేశాయని ఆమె పేర్కొన్నారు.
పొత్తుతో వస్తున్నారా, సింగిల్గానా? పవన్పై ప్రకాష్ రాజ్ ట్వీట్: నీకెందుకురా అంటూ బండ్ల గణేష్ ఫైర్
తెలంగాణలో జనసేన పార్టీ కూడా పోటీ చేస్తుంది అంటూ జనసేన అధినేత, ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ ప్రకటన తర్వాత ఎవరికివారు తమతమ అభిప్రాయాలను తెలియజేస్తున్నారు. ఐతే సినీ నటుడు, just asking అంటూ సెటైర్లు వేసే ప్రకాష్ రాజ్ x లో ట్వీట్ చేస్తూ... మీరొస్తానంటె మేమొద్దంటామా? రండి దొర .. కానీ వచ్చే ముందు ఉత్తుత్తినే వస్తున్నారా? పొత్తుతో వస్తున్నారా? లేదా సింగల్గా వస్తున్నారా? అది చెప్పి రండి . #justasking అంటూ పోస్ట్ చేసారు.
ఆన్లైన్ టిక్కెట్ బుకింగ్స్లో సరికొత్త రికార్డు.. గంటకు 40 వేల టిక్కెట్లు విక్రయం
జీవితంలో హోమియోపతి కీలక పాత్ర : కోహ్లీ సతీమణి అనుష్క
బాలీవుడ్ నటి అనుష్క శర్మ మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. ఇటీవలే తన భర్త, క్రికెటర్ విరాట్ కోహ్లీతో కలిసి రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (ఆర్సీబీ) ఐపీఎల్ విజయాన్ని ఆస్వాదిస్తూ ఆమె చేసిన డ్యాన్స్ వైరల్ అయింది. ఇప్పుడు హోమియోపతి వైద్య విధానానికి మద్దతుగా ఆమె చేసిన ఒక ఇన్స్టాన్ పోస్ట్ దుమారానికి కారణమైంది. బుధవారం ఆమె చేసిన ఈ పోస్ట్రై నెటిజన్లు రెండు వర్గాలుగా విడిపోయి వాదిస్తున్నారు.