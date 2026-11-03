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Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Tuesday, 3 November 2026 (16:38 IST)

భారత్ లౌకిక దేశం : ఆ నటి వీడియోను మళ్లీ అప్‌లోడ్ చేయండి : బాంబే హైకోర్టు ఆదేశం

diya mirza
Written By: ఠాగూర్
Updated: Tue, 3 Nov 2026 (16:38 IST)
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భారత్ ఒక లౌకిక దేశమని బాంబే హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. బాలీవుడ్ నటి దియా మీర్జా వీడియోను మళ్లీ సోషల్ మీడియాలో అప్‌లోడ్ చేయాలని ముంబై మన్సిపల్ కార్పొరేషన్ అధికారులను ఆదేశించింది. కాగా, దీపావళి పండుగపై బాలీవుడ్ నటి దియా మీర్జా చేసిన వ్యాఖ్యలు వివాదాస్పదమయ్యాయి. దీంతో ముంబై మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అధికారులు ఆ వీడియోను సామాజిక మాధ్యమాల నుంచి సోమవారం తొలగించారు. ఈ వివాదంపై బాంబే హైకోర్టు ఘాటుగా స్పందించింది. ఆ వీడియోను తిరిగి అప్‌లోడ్ చేయాలని బీఎంసీని అదేశించింది. 
 
ఈ విషయంలో కొందరు వ్యక్తులు.. సంకుచిత మనస్తత్వాన్ని ప్రదర్శించారని ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. పర్యావరణ పరిరక్షణ, వాయు, శబ్ద కాలుష్యాల గురించి అవగాహన కల్పించేందుకు రూపొందించిన వీడియోకు అనవసరమైన రంగులు పులమడం దురదృష్టకరమని జస్టిస్ గిరీష్ కులకర్ణి, జస్టిస్ నీలా గోఖలేలతో కూడిన ధర్మాసనం వ్యాఖ్యానించింది.
 
పర్యావరణ హితంగా దీపావళి పండగను చేసుకోవాలని అవగాహన కల్పించేందుకు ప్రముఖులను ఎంచుకోవాలని బీఎంసీ కమిషనర్ తీసుకున్న నిర్ణయం సరైనదేనని కోర్టు పేర్కొంది. దీనిపై కొందరు వ్యక్తులు అనవసరమైన వివాదాలను తెరపైకి తీసుకురావడం బాధాకరమని వెల్లడించింది. వీడియోపై అభ్యంతరం తెలిపిన వారిని ఉద్దేశిస్తూ.. సమాజంలోని ప్రతి వ్యక్తిని వారి మతం, కులం, వర్గంతో సంబంధం లేకుండా గౌరవించాలని స్పష్టం చేసింది. మనది లౌకిక దేశమని.. పౌరులందరూ లౌకిక స్ఫూర్తిని పెంపొందించుకోవాలని రాజ్యాంగం ఆశిస్తుందని పేర్కొంది. 
 
'ప్రజల ఐక్యత, సమాజం పట్ల ఉండే బలమైన అనుబంధంతోనే ముంబై వంటి నగరం మనుగడ సాగిస్తోంది. కొందరి బాధ్యతారాహిత్య వ్యాఖ్యల వల్ల ఆ ఐక్యతకు భంగం కలగకూడదు. నటి వీడియోపై విమర్శలు చేసిన రాజకీయ నాయకులు లేదా ఇతర వ్యక్తులు.. పర్యావరణ అవగాహన కల్పించేలా ఎటువంటి వీడియోలు చేసినట్లు మాకు కనిపించలేదు. మనం లౌకిక దేశంలో ఉన్నాం. వారి ప్రవర్తన మాకు తీవ్ర ఆవేదన కలిగించింది. ప్రజలకు నాయకత్వం వహించే పదవుల్లో ఉన్న వ్యక్తుల నుంచి ఇలాంటి ప్రవర్తన ఆశించలేం. ఇది పర్యావరణానికి సంబంధించిన అంశం. దీనికి మతం, కులంతో సంబంధం లేదు. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరూ పీల్చే గాలి ఒక్కటే' అని కోర్టు పేర్కొంది. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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