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  4. Both Hands Severed : Jharkhand Teen Filming Reel On Tracks Hit By Ranchi-Chopan Train
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Wednesday, 26 August 2026 (15:40 IST)

పట్టాలపై రీల్స్ చేస్తుండగా దూసుకొచ్చిన రైలు.. యువతి రెండు చేతులూ..

jharkhand girl
Written By: ఠాగూర్
Updated: Wed, 26 Aug 2026 (15:40 IST)
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రీల్స్ సరదా ఓ యువతి రెండు చేతులు కోల్పోయింది. పట్టాలపై రీల్స్ చేస్తుండగా, రైలు దూసుకొచ్చింది. దీంతో 19 యేళ్ళ యువతి తన రెండు చేతులను కోల్పోయింది. ఈ ఘటన జార్ఖండ్ రాష్ట్రంలోని గాఢ్వా జిల్లాకు చెందిన పూర్ణిమా రైల్వే స్టేషన్‌లో జరిగింది. ఈ స్టేషన్ పట్టాలపై రీల్స్ చేస్తుండగా, అటుగా దూసుకొచ్చిన రాంచీ - చోపాన్ రైలు ఢీకొట్టడంతో రెండు చేతులూ కోల్పోయింది. వెంటనే అప్రతమ్తమైన స్నేహితులు హుటాహుటిన ఆసుపత్రికి తరలించారు. వైద్యులు అత్యవసర చికిత్స అందించారు. ఆమె పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు సమాచారం. రీల్స్‌ కోసం జీవితాన్ని పణంగా పెట్టవద్దని ఈ ఘటన ప్రతి ఒక్కరినీ హెచ్చరిస్తోంది.

యూపీలో భారీ వరదలు - వరద నీటిలో కొట్టుకునిపోయిన ఏనుగులు (వీడియో) 
 
ఉత్తర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దీంతో నదులు పొంగి పొర్లుతున్నాయి. మంగళవారం ఉదయం బహ్రాయిచ్‌లోని కౌడియాల నది ఉద్ధృతికి ఐదు ఏనుగులు వరదలో కొట్టుకుపోయాయి. ఏనుగుల గుంపు గిర్జాపురి బ్యారేజ్ వైపు కొట్టుకుపోతోందని స్థానికులు అటవీశాఖ అధికారులకు సమాచారం అందించారు. 
 
వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న కతర్నియాఘాట్ వన్యప్రాణి విభాగం అధికారులు రెస్క్యూ ఆపరేషన్ చేపట్టారు. నీటిపారుదల శాఖ అధికారులు బ్యారేజ్ గేట్లను మూసివేసి.. ప్రవాహ తీవ్రత తగ్గిన అనంతరం ఐదు ఏనుగులను రక్షించారు. అనంతరం సురక్షిత ప్రాంతానికి ఏనుగులను మళ్లించారు. వాటిలో రెండు ఏగును పిల్లలు ఉన్నట్లు పేర్కొన్నారు.
 
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొత్తం 75 జిల్లాల్లో వర్ష సూచనలు ఉన్నట్లు వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. ఏడు జిల్లాల్లో అతి భారీ వర్షాలు, 33 జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. మంగళవారం ఉదయం నుంచి లక్నో, వారణాసి, అయోధ్య, ఝాన్సీ సహా పలు నగరాల్లో కుండపోత వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. 19 జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ వరద హెచ్చరికలు, ఆరెంజ్‌ అలర్ట్‌ జారీ చేసింది. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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