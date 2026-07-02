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Written By ఠాగూర్
Last Updated : Thursday, 2 July 2026 (17:46 IST)

మరికొన్ని క్షణాల్లో బాంబు పేలుతుంది.. ఇస్రోకు బాంబు బెదిరింపు

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BY: ఠాగూర్
Publish: Thu, 2 Jul 2026 (17:44 IST) Updated: Thu, 2 Jul 2026 (17:46 IST)
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దేశ ఐటీ రాజధాని బెంగుళూరు నగరంలో భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ ఇస్రో ప్రధాన కార్యాలయం ఉంది. గురువారం ఈ కార్యాలయానికి  బాంబు బెదిరింపు వచ్చింది. మరికొద్ది సేపట్లో బాంబు పేలిపోతుందంటూ ఈమెయిల్ బెదిరింపు వచ్చింది. దీంతో అప్రమత్తమైన ఇస్రో సిబ్బంది వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం చేరవేశారు. 
 
ఆ వెంటనే బాంబు స్క్వాడ్, పోలీస్ డాగ్స్‌తో అక్కడకు చేరుకున్న భద్రత సిబ్బంది, ఇస్రో ప్రాంగణంలో సిబ్బందిని ఖాళీ చేయించి క్షుణ్ణంగా తనిఖీలు చేశారు. ఈ తనిఖీల్లో ఎలాంటి పేలుడు పదార్థాలు లభించకపోవడంతో అంతా ఊపిరిపీల్చుకున్నారు. ఇది నకిలీ బాంబు బెదిరింపు అయి ఉంటుందని పోలీసులు ప్రాథమికంగా నిర్ధరించారు. ఈ-మెయిల్‌ ఎవరు పంపారు? ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందన్న దానిపై దర్యాప్తు చేపట్టారు. సాంకేతిక ఆధారాలతో నిందితులను గుర్తించేందుకు పోలీసులు ప్రయత్నిస్తున్నారు.
 
మరోవైపు, ఢిల్లీ పోలీసులు నకిలీ బాంబు బెదిరింపులకు పాల్పడుతున్న ఓ వ్యక్తిని అరెస్టు చేశారు. యూపీలోని ఘజియాబాద్‌కు చెందిన అతడు.. ఎన్‌ఐఏ, డీఆర్‌డీఓ, కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ సహా పలు ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు బెదిరింపు మెయిల్స్ పంపించినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. సాంకేతికత సాయంతో నిందితుడిని గుర్తించి కస్టడీలోకి తీసుకున్నారు. అతడు కొన్నేళ్లుగా మానసిక సమస్యలతో బాధపడుతున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. 
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ఠాగూర్

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