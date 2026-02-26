విడాకులు తీసుకోవడం అనేది ఆ కేసుగా పరిగణించబడదు.. ఢిల్లీ హైకోర్టు
విడాకులు తీసుకోవడం అనేది క్రిమినల్ చట్టం ప్రకారం ఆత్మహత్యకు ప్రేరేపించే కేసుగా పరిగణించబడదని ఢిల్లీ హైకోర్టు పేర్కొంది. తన మాజీ భాగస్వామి ఆత్మహత్యకు ప్రేరేపించాడని ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వ్యక్తి బెయిల్ పిటిషన్ను విచారిస్తున్న సందర్భంగా జస్టిస్ మనోజ్ జైన్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. తన భర్త మరొక మహిళతో వివాహం చేసుకున్న ఐదు రోజుల తర్వాత ఉరేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. దీంతో అరెస్టయిన నిందితుడికి బెయిల్ మంజూరు చేసింది.
ఆ సమయంలో మృతురాలికి ఆత్మహత్య చేసుకోవడం తప్ప వేరే మార్గం లేకుండా మానసిక వేదనతో అలా చేసుకుని వుండవచ్చని కోర్టు పేర్కొంది. మృతురాలి తీవ్ర నిర్ణయం రెచ్చగొట్టడం, ప్రేరేపించడం, కిందకు రాదని .. కేవలం ఆమె అతి సున్నితమైన మనస్సును కలిగివుండటం ద్వారా అలా జరిగివుండవచ్చునని లేదా మరేదైనా కారణం వల్ల జరిగిందా అనేది విచారణ ద్వారా మాత్రమే నిర్ధారణ అవుతుందని పేర్కొంది.
ప్రస్తుతం దాదాపు ఎనిమిదేళ్లుగా నిందితుడు వేరొక మహిళతో సంబంధం కలిగివున్నాడని.. మృతురాలితో సంబంధాలు ఎప్పుడో తెగిపోయినట్లు విచారణలో వెల్లడైనట్లు కోర్టు పేర్కొంది. ఈ రోజుల్లో తెగిపోయిన సంబంధాలు, హృదయ విదారక సంఘటనలు సర్వసాధారణం అయినప్పటికీ, కేవలం సంబంధం తెగిపోవడం అనేది సెక్షన్ 108 బీఎన్ఎస్ (ఆత్మహత్యకు ప్రేరేపించడం) కింద ప్రేరేపణ కేసుగా పరిగణించబడకపోవచ్చు.. అని కోర్టు ఆదేశంలో పేర్కొంది.