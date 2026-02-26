గురువారం, 26 ఫిబ్రవరి 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : గురువారం, 26 ఫిబ్రవరి 2026 (14:37 IST)

విడాకులు తీసుకోవడం అనేది ఆ కేసుగా పరిగణించబడదు.. ఢిల్లీ హైకోర్టు

విడాకులు తీసుకోవడం అనేది క్రిమినల్ చట్టం ప్రకారం ఆత్మహత్యకు ప్రేరేపించే కేసుగా పరిగణించబడదని ఢిల్లీ హైకోర్టు పేర్కొంది. తన మాజీ భాగస్వామి ఆత్మహత్యకు ప్రేరేపించాడని ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వ్యక్తి బెయిల్ పిటిషన్‌ను విచారిస్తున్న సందర్భంగా జస్టిస్ మనోజ్ జైన్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. తన భర్త మరొక మహిళతో వివాహం చేసుకున్న ఐదు రోజుల తర్వాత ఉరేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. దీంతో అరెస్టయిన నిందితుడికి బెయిల్ మంజూరు చేసింది. 
 
ఆ సమయంలో మృతురాలికి ఆత్మహత్య చేసుకోవడం తప్ప వేరే మార్గం లేకుండా మానసిక వేదనతో అలా చేసుకుని వుండవచ్చని కోర్టు పేర్కొంది. మృతురాలి తీవ్ర నిర్ణయం రెచ్చగొట్టడం, ప్రేరేపించడం, కిందకు రాదని .. కేవలం ఆమె అతి సున్నితమైన మనస్సును కలిగివుండటం ద్వారా అలా జరిగివుండవచ్చునని లేదా మరేదైనా కారణం వల్ల జరిగిందా అనేది విచారణ ద్వారా మాత్రమే నిర్ధారణ అవుతుందని పేర్కొంది. 
 
ప్రస్తుతం దాదాపు ఎనిమిదేళ్లుగా నిందితుడు వేరొక మహిళతో సంబంధం కలిగివున్నాడని.. మృతురాలితో సంబంధాలు ఎప్పుడో తెగిపోయినట్లు విచారణలో వెల్లడైనట్లు కోర్టు పేర్కొంది. ఈ రోజుల్లో తెగిపోయిన సంబంధాలు, హృదయ విదారక సంఘటనలు సర్వసాధారణం అయినప్పటికీ, కేవలం సంబంధం తెగిపోవడం అనేది సెక్షన్ 108 బీఎన్ఎస్ (ఆత్మహత్యకు ప్రేరేపించడం) కింద ప్రేరేపణ కేసుగా పరిగణించబడకపోవచ్చు.. అని కోర్టు ఆదేశంలో పేర్కొంది.

Nitesh Tiwari: నితేష్ తివారీ.. రామాయణం మొదటి కట్ కు లాస్ ఏంజిల్స్‌లో ప్రశంస

Nitesh Tiwari: నితేష్ తివారీ.. రామాయణం మొదటి కట్ కు లాస్ ఏంజిల్స్‌లో ప్రశంసనితేష్ తివారీ దర్శకత్వం వహించిన రామాయణం మొదటి కట్ యొక్క టెస్ట్ స్క్రీనింగ్ USAలోని లాస్ ఏంజిల్స్‌లో జరిగింది. అక్కడ దీనికి సానుకూల స్పందన వచ్చింది, ప్రేక్షకులు దాని విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, పాతుకుపోయిన కథ చెప్పడం ప్రశంసించారు. రెండు భాగాలుగా ఈ సినిమా ఐమాక్స్ ఫార్మట్ లోనూ ఉండబోతోంది. సాంకేతికంగా ఉన్నతంగా తీర్చిదిద్దాలని విదేశాలలో టెక్నాలజీని ఉపయోగిస్తున్నారు. రామాయణంరామాయణం పార్ట్ 1 దీపావళి 2026 విడుదలకు సిద్ధంగా ఉంది. రెండో భాగం 2027 దీపావళికి సిద్ధంచేస్తున్నట్లు ఇప్పటికే దర్శకుడు తన సోషల్ మీడియా లో ప్రకటించారు.

Mamita Baiju : ప్రదీప్ రంగనాథన్ అంటే ఎగతాళి, కానీ ఇప్పుడు స్వంత బేనర్ స్ళాయికి ఎదిగాడు

Mamita Baiju : ప్రదీప్ రంగనాథన్ అంటే ఎగతాళి, కానీ ఇప్పుడు స్వంత బేనర్ స్ళాయికి ఎదిగాడుల‌వ్ టు డే, డ్యూడ్ సినిమాల‌తో కథానాయకుడిగా పరిచయమైన ప్రదీప్ రంగనాథన్ ను చూసినప్పుడు ఎగతాళి చేసేవారు ఎక్కువయ్యారు. కానీ ఇప్పటి తరానికి ఎందుకనో నచ్చేశాడు. కొందరైతే ధనుష్ లా వున్నాడనీ చెప్పేవారు. అలాంటి హీరో ఇప్పుడు తెలుగు, తమిళ కలయిక తో మైత్రీ మూవీస్ నిర్మాణంలో చేయబోతున్నాడు. కొన్ని కథనాలు చూస్తే, పాతిక కోట్లు తీసుకునే హీరోగా ఎదిగాడని అంటున్నారు.

Ram: మృత్యుంజయ్ లో జిందగీ పాట, చైల్డ్ సెంటిమెంట్ అద్భుతంగా వుంది : రామ్ పోతినేని

Ram: మృత్యుంజయ్ లో జిందగీ పాట, చైల్డ్ సెంటిమెంట్ అద్భుతంగా వుంది : రామ్ పోతినేనిఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ సినిమాలో నేను, శ్రీవిష్ణు కలిసి నటించాం. ఇప్పుడు జిందగీ.. అంటూ మృత్యుంజయ్ లో పాటను నా చేత రిలీజ్ చేయించాడు. టీజర్ చూశాను. చైల్డ్ సెంటిమెంట్ అద్భుతంగా పండింది. ఈ సినిమా మార్చి 6న విడుదల కాబోతుంది. మంచి విజయాన్ని సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా ఇందులో శ్రీవిష్ణు సరికొత్తగా కనిపించనున్నాడని.. ఎనర్జిటిక్ స్టార్ రామ్ పోతినేని అన్నారు.

Shivani Nagaram: తిరుమల దర్శనంపై కాంట్రవర్సీకి శివాని నాగారం వివరణ

Shivani Nagaram: తిరుమల దర్శనంపై కాంట్రవర్సీకి శివాని నాగారం వివరణతిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామిని 15 నిమిషాల పాటు దర్శించుకున్నాను అని ఆ వెసులుబాటు తనకి దక్కినట్టు ఓ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పడం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. అసలు ఆమెకి ఎలా 15 నిమిషాల పాటు దర్శనం వెసులుబాటు కల్పించారు అని అనేక విమర్శలు కూడా పడ్డాయి. దీనిపై ఆమె సోషల్ మీడియా వేదికపై క్లారిటీ ఇచ్చారు.

Shanmukh Jaswanth: షణ్ముఖ్ జస్వంత్‌- వైష్ణవిల నిశ్చితార్థం.. ఫోటోలు వైరల్

Shanmukh Jaswanth: షణ్ముఖ్ జస్వంత్‌- వైష్ణవిల నిశ్చితార్థం.. ఫోటోలు వైరల్టాలీవుడ్ సెలెబ్రిటీ షణ్ముఖ్ జస్వంత్‌ గురించి పెద్దగా చెప్పనక్కర్లేదు. హిట్ వెబ్ సిరీస్ సాఫ్ట్‌వేర్ డెవలపర్, బిగ్ బాస్ తెలుగులో పాల్గొన్న ఇతనకు ఫ్యాన్స్ ఫాలోయింగ్ బాగానే వుంది. ప్రస్తుతం షణ్ముఖ్ అధికారికంగా వైష్ణవి చోడిశెట్టితో నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారు. షణ్ముఖ్ ఈ శుభవార్తను ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో వరుస ఫోటోలతో పంచుకున్నారు,

తుమ్ములు, వదలని దగ్గు వస్తే HMPV వ్యాధి కావచ్చు, ఏం చేయాలి?

తుమ్ములు, వదలని దగ్గు వస్తే HMPV వ్యాధి కావచ్చు, ఏం చేయాలి?ఇటీవలి కాలంలో చాలామంది తుమ్ములు, ఎంతకీ వదలని దగ్గుతో బాధపడుతున్న కేసులు నమోదవుతున్నాయి. అది HMPV వైరస్ కావచ్చు. ఈ శ్వాసకోశ వైరస్ తుమ్ములు, దగ్గు, తేలికపాటి జ్వరం వంటి సాధారణ జలుబు లాంటి లక్షణాలను కలిగిస్తుంది. ఇది సాధారణంగా అన్ని వయసుల వారిని ప్రభావితం చేస్తున్నప్పటికీ, చిన్నపిల్లలు, వృద్ధులు, బలహీనమైన రోగనిరోధక వ్యవస్థలు ఉన్నవారు న్యుమోనియా, బ్రోన్కైటిస్ వంటి తీవ్రమైన సమస్యలున్నవారికి వచ్చేస్తుంది. HMPVని నిరోధించేందుకు ఈ చిట్కాలను పాటిస్తే తప్పించుకోవచ్చు.

తులసి రసంతో తేనెను కలిపి తీసుకుంటే ఏమవుతుంది?

తులసి రసంతో తేనెను కలిపి తీసుకుంటే ఏమవుతుంది?తులసి, తేనె. ఈ రెండింటిని కలిపి రసంలా చేసుకుని సేవిస్తే ఉబ్బసం సమస్యను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. అది ఎలాగో తెలుసుకుందాము. తులసి ఆకు మతపరమైన ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉండటమే కాకుండా, అనేక ఆరోగ్య సమస్యలకు పరిష్కారం కూడా. ముఖ్యంగా ఆస్తమా రోగులకు ఇది ప్రభావవంతమైన ఔషధం. తేనె ఒక సహజ యాంటీబయాటిక్, ఇది శరీరానికి శక్తిని అందిస్తుంది, ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడే సామర్థ్యాన్ని పెంచుతుంది. తులసి ఆకుల రసం, తేనె మిశ్రమం ఆస్తమా చికిత్సలో చాలా ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. ఈ రెండింటిని కలిపి తీసుకుంటే రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి, శ్వాస తీసుకోవడానికి సహాయపడతాయి. తులసిలో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలు ఉన్నాయి, ఇది ఉబ్బసం వల్ల కలిగే మంటను తగ్గిస్తుంది.

మహిళలు ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే.. ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలంటే?

మహిళలు ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే.. ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలంటే?మహిళలు ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే.. బరువు పెరగకుండా వుండాలంటే ఏం చేయాలో తెలుసుకుందాం. ఎలాంటి ఆహారం తీసుకుంటే అనారోగ్యానికి చెక్ పెట్టవచ్చో ఒకసారి పరిశీలిద్దాం.. పొట్ట దగ్గర కొవ్వు పేరుకుపోవడానికి కారణం పీచు పదార్థం లేని ఆహారం తీసుకోవడమే. అందుకే కార్బోహైడ్రేట్లు తగ్గించి.. కూరగాయలు, ఆకుకూరలు, తృణధాన్యాలు, పండ్లను ఎక్కువగా చేర్చుకోవాలి.

సీజనల్ వ్యాధులను దరిచేరకుండా చేసే సూప్స్, ఏంటవి?

సీజనల్ వ్యాధులను దరిచేరకుండా చేసే సూప్స్, ఏంటవి?ఈ కాలంలో సీజనల్ వ్యాధులలో జలుబు, దగ్గు వెంటనే పట్టుకుంటాయి. వీటిని ఎదుర్కోవడమే కాకుండా శరీరానికి బలాన్నిచ్చి, రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచే సూప్‌లను గురించి తెలుసుకుందాం. జలుబు, ఇన్ఫెక్షన్, రోగనిరోధక శక్తి బలహీనతను నివారించడంలో ఈ సూప్‌లు సహాయపడతాయి. క్యారెట్ కొత్తిమీర సూప్ - క్యారెట్లు విటమిన్ ఎ యొక్క మంచి మూలం, ఇది రోగనిరోధక శక్తిని బలపరుస్తుంది. కొత్తిమీర దీనికి తాజా రుచిని ఇస్తుంది. పప్పు కూరగాయల సూప్ - పప్పుధాన్యాలలో ప్రోటీన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. కూరగాయలతో కలిపిన ఈ సూప్ రోజంతా మీకు శక్తిని ఇస్తుంది.

ఎండుద్రాక్షలు తింటే 7 అద్భుత ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

ఎండుద్రాక్షలు తింటే 7 అద్భుత ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?ఎండుద్రాక్ష లేదా కిస్ మిస్. ఇవి తింటుంటే రక్తపోటు, రక్తంలో చక్కెరను తగ్గించడం ద్వారా గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతాయి. ఎండుద్రాక్షలోని ఫైబర్ చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గిస్తుంది, ఇది మీ గుండెపై ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది. ఎండుద్రాక్ష తింటే కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఐరన్ పుష్కలంగా ఉండే ఎండుద్రాక్ష మహిళలకు ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉండే ఎండుద్రాక్ష మలబద్ధకం, జీర్ణ సమస్యలకు కూడా ఒక ఔషధం. ఎండుద్రాక్ష ఫ్రీ రాడికల్స్ నుండి రక్షించడం ద్వారా క్యాన్సర్ కణాల పెరుగుదలను నిరోధిస్తుంది. ఎండుద్రాక్షలో విటమిన్ ఎ, బీటా కెరోటిన్, ఎ-కెరోటినాయిడ్స్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు కంటి కండరాలు బలహీనపడకుండా కాపాడతాయి.
