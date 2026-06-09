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Written By సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 9 June 2026 (10:36 IST)

పెళ్లి పీటలపై ఆగిన పెళ్లి.. వధువు జంప్.. వరుడికి చెల్లెనిచ్చి చేద్దామనుకుంటే..?

Bride
BY: సెల్వి
Publish: Tue, 9 Jun 2026 (10:32 IST) Updated: Tue, 9 Jun 2026 (10:36 IST)
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యూపీలో పెళ్లి పీటలపై ఆగిపోయింది. పెళ్లికొడుకు ఊరేగింపు కల్యాణమండపానికి చేరుకున్న తరుణంలో వధువు అదృశ్యమైన విషయం తెలియడంతో వధువు కుటుంబ సభ్యులు అవమానానికి గురయ్యారు. కానీ పెళ్లి ఆగకుండా వుండేందుకు ఇరువైపుల పెద్దలు పంచాయితీ పెట్టి వధువు చిన్న చెల్లెలిని ఇచ్చి పెళ్లి చేయాలని నిర్ణయించారు. 
 
అయితే, ఈ ప్రతిపాదనకు ఆ చిన్న కూతురు నో చెప్పింది. తనకు వేరే యువకుడితో ప్రేమ వ్యవహారం ఉందని, ఈ పెళ్లి చేసుకోనని స్పష్టం చేసింది. అంతేకాకుండా, ఆమె ప్రియుడు కూడా నేరుగా పెళ్లిమండపానికి చేరుకుని తామిద్దరం ప్రేమించుకుంటున్నామని చెప్పడంతో వాతావరణం ఒక్కసారిగా వేడెక్కింది. 
 
దీంతో ఇరు తరపు వారి మధ్య గొడవ జరిగింది. ఈ గొడవ కాస్తా ముదిరి పరస్పరం దాడులు చేసుకునే వరకు వెళ్లింది. ఇరుపక్షాలు కర్రలు, ఇటుకలు, రాళ్లతో దాడులు చేసుకోవడంతో వధువు తరపు బంధువులతో పాటు పలువురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. దీంతో పోలీసులు రంగంలోకి దిగి పరిస్థితి అదుపు చేశారు. 
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సెల్వి

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