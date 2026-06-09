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పెళ్లి పీటలపై ఆగిన పెళ్లి.. వధువు జంప్.. వరుడికి చెల్లెనిచ్చి చేద్దామనుకుంటే..?
యూపీలో పెళ్లి పీటలపై ఆగిపోయింది. పెళ్లికొడుకు ఊరేగింపు కల్యాణమండపానికి చేరుకున్న తరుణంలో వధువు అదృశ్యమైన విషయం తెలియడంతో వధువు కుటుంబ సభ్యులు అవమానానికి గురయ్యారు. కానీ పెళ్లి ఆగకుండా వుండేందుకు ఇరువైపుల పెద్దలు పంచాయితీ పెట్టి వధువు చిన్న చెల్లెలిని ఇచ్చి పెళ్లి చేయాలని నిర్ణయించారు.
అయితే, ఈ ప్రతిపాదనకు ఆ చిన్న కూతురు నో చెప్పింది. తనకు వేరే యువకుడితో ప్రేమ వ్యవహారం ఉందని, ఈ పెళ్లి చేసుకోనని స్పష్టం చేసింది. అంతేకాకుండా, ఆమె ప్రియుడు కూడా నేరుగా పెళ్లిమండపానికి చేరుకుని తామిద్దరం ప్రేమించుకుంటున్నామని చెప్పడంతో వాతావరణం ఒక్కసారిగా వేడెక్కింది.
దీంతో ఇరు తరపు వారి మధ్య గొడవ జరిగింది. ఈ గొడవ కాస్తా ముదిరి పరస్పరం దాడులు చేసుకునే వరకు వెళ్లింది. ఇరుపక్షాలు కర్రలు, ఇటుకలు, రాళ్లతో దాడులు చేసుకోవడంతో వధువు తరపు బంధువులతో పాటు పలువురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. దీంతో పోలీసులు రంగంలోకి దిగి పరిస్థితి అదుపు చేశారు.
Peddi Thanks meet: హిట్ అవ్వాలనే కసితో పెద్ది సినిమా చేశా, ప్రేక్షకులు దీవించారు : రామ్ చరణ్
పెద్ది సినిమా విడుదలై మంచి టాక్ తో రన్ అవుతుండడంతో నేడు హైదరాబాద్ లో థ్యాంక్స్ ప్రెస్ మీట్ ను చిత్ర యూనిట్ నిర్వహించింది. ఈ సందర్భంగా రామ్ చరణ్ మాట్లాడుతూ, నచ్చుతూ, ప్రేమిస్తూ పనిచేయడం నాకు ఇష్టం. తెలిసిన పని చేస్తూ ఇంత ప్రేమను పొందడం అర్థంకాలేదు. ఎవరూ నన్ను పుష్ చేసి ఇలా చేయి అనలేదు. నాకు పెద్ది సినిమా చేయడం చాలా సంత్రుప్తిగా వుంది. అందుకే థ్యాంక్స్ చెబుదామనే ఈ రోజు ప్రెస్ మీట్ పెట్టాం.
Trigun : జంగా గా త్రిగుణ్ మోషన్ పోస్టర్ విడుదల
త్రిగుణ్, నేహా పఠాన్, వరలక్ష్మీ శరత్ కుమార్ ప్రధాన తారాగణంగా నటిస్తున్న చిత్రం జంగా. కెవిన్ గడ్డం(శ్రీహరి) కథ, స్క్రీన్ ప్లే అందిస్తూ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. వనిత కిలారి సమర్పణలో ఆర్కె ఫిల్మ్ ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్ మీద రమ్య కిలారి, జయచంద్ర నాయుడు కిలారి నిర్మిస్తున్న చిత్రం. నేడు త్రిగుణ్ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా చిత్రయూనిట్ స్పెషల్ అప్డేట్ను ఇచ్చారు.
Thaman: ప్రజలు హ్యాపీగా వుండేందుకే ఓజీ టూర్ చేస్తున్నాం : థమన్
ఓజీ టూర్ పేరుతో తన టీమ్ తో థమన్ ప్రోగ్రామ్ లు చేస్తున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలను ఆయన హైదరాబాద్ తెలియజేశారు. హైదరాబాద్ లో జూన్ 6న జరగాల్సింది. వర్షం కారణంగా వాయిదా పడింది. అందుకే జూన్ 13న ప్రారంబిస్తున్నాం. నాలుగు సిటీలలో ఓజీ షో చేయాలనుకున్నాం. ఓజీ లోని టైటిల్ సాంగ్ కు ఎంత క్రేజ్ వచ్చిందో అందరికీ తెలిసిందే. అందుకే ఆ పేరుతో షో చేస్తున్నాం. బుక్ హౌ షోలో దాదాపు టిక్కెట్లు అమ్ముడయ్యాయి. షో కు వచ్చేవారికి చాలా ప్రికాషియన్స్ తీసుకున్నాం.
Akash Goparaju: ఎప్పుడూ నా వెన్నంటే అమ్మ ప్రోత్సహిస్తుంది : ఆకాష్ గోపరాజు
తొలి చిత్రం ‘సర్కారు నౌకరి’తో హీరోగా పరిచయమైన ఆకాష్ గోపరాజు, ఇప్పుడు ‘కొత్త మలుపు’తో మరో విభిన్నమైన కథతో ప్రేక్షకుల వస్తున్న నేపథ్యంలో ఈ సినిమాపై తెలుగు ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్గా మారింది. కోనసీమ నేపథ్యం, రొమాన్స్, సస్పెన్స్, ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ కలగలిసిన ఈ చిత్రం జూన్ 12న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ సినిమాపై చిత్రబృందం పూర్తి నమ్మకంతో ఉంది.