పెళ్లి మండపంలో వరుడికి దండ వేయకుండా ప్రియుడికి వేసి హత్తుకుంది, రచ్చరచ్చ వీడియో
పెళ్లి మండపంలో ఓ వధువు తనకు కాబోయే భర్త మెడలో దండ వేయకుండా మండపం కింద నిలబడి ఆమెనే దీనంగా చూస్తూ వున్న ప్రియుడి మెడలో వేసేసింది. దాంతో అక్కడి వారంతా షాక్ తిన్నారు. ఈ ఘటన మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఛింద్వాడాలో జరిగింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి.
ఛింద్వాడాలో పెళ్లి వేడుక ఘనంగా జరుగుతోంది. వివాహ తంతు ముగియనున్న సమయంలో వధువు కాబోయే భర్త మెడలో దండ వేసేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ఇంతలో వేదిక వద్ద ఆమెకి తన ప్రియుడు కనిపించాడు. అంతే... దండను తీసుకుని వేదిక దిగి పరుగెత్తుకుంటూ వెళ్లి ఆ దండను అతడి మెడలో వేసేసి హత్తుకున్నది. ఇదంతా చూసిన బంధువులు షాక్ తిన్నారు. వధువు తరపు బంధువులు పెండ్లి కుమార్తెను, ఆమె ప్రియుడిని చితక బాదారు. ఇంకోవైపు వరుడి తరపు బంధువులు తాము ఇచ్చిన బహుమతులను వెనక్కి తీసుకుని అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు.