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పెళ్లి మండపానికి తాగి నిలబడిలేని స్థితిలో వచ్చిన వరుడు.. కాదు పొమ్మన్న వధువు
ఛత్తీస్గఢ్లో తాగి మండపానికి వచ్చిన వరుడిని వధువు కాదు పొమ్మంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. చంపా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని కోస్మండా గ్రామానికి చెందిన ముస్కాన్ ప్రధాన్కు, ఖోఖ్రా గ్రామానికి చెందిన సంత్ రామ్ (24)తో జూన్ 23న వివాహం జరగాల్సి ఉంది.
సాయంత్రం 4 గంటల ప్రాంతంలో పెళ్లి ఊరేగింపు కోస్మండాకు చేరుకోగా, ఆ వెంటనే వివాహ తంతు ప్రారంభమైంది. అయితే, వరుడు విపరీతమైన మద్యం మత్తులో ఉండి సరిగ్గా నిలబడలేని స్థితిలో ఉన్నాడు.
అతని పరిస్థితిని గమనించిన వధువు, వివాహం చేసుకోవడానికి నిరాకరించింది. ఆమె నిర్ణయం తర్వాత, ఇరు కుటుంబాల సభ్యులు, పెళ్లికి వచ్చిన అతిథుల మధ్య ఉద్రిక్తత నెలకొంది. పరిస్థితి తీవ్రం కావడంతో పోలీసులకు సమాచారం అందించారు.
దీంతో పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చేందుకు చంపా పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు. దీంతో పెళ్లిని రద్దు అయ్యింది. దీంతో వివాహ ఏర్పాట్ల కోసం అయిన ఖర్చుల కింద వధువు కుటుంబానికి సుమారు రూ. 3 లక్షలు చెల్లించేందుకు వరుడి పక్షం వారు అంగీకరించారని కుటుంబ సభ్యులు తెలిపినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
ఇకపోతే.. మద్యం వ్యసనానికి వ్యతిరేకంగా ధైర్యంగా వధువు గట్టి నిర్ణయం తీసుకున్నందుకు గాను, ముస్కాన్ ప్రధాన్ అనే ఆ యువతిని జంజ్గిర్-చంపా జిల్లా ఎస్పీ విజయ్ కుమార్ పాండే గురువారం తన కార్యాలయంలో సన్మానించారని అధికారులు తెలిపారు.
Samantha career over : సమంత కెరీర్ అయిపోయిందదన్నారు, కరెక్టేనేమో అనిపించింది : సమంత
ట్రాలాలా పిక్చర్స్ బ్యానర్ మీద సమంత, రాజ్ నిడిమోరు, హిమాంక్ దువ్వూరు సంయుక్తంగా నిర్మించిన సినిమా ‘మా ఇంటి బంగారం’. సమంత ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ చిత్రానికి నందినీ రెడ్డి దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సినిమా జూన్ 19న వరల్డ్ వైడ్గా గ్రాండ్ రిలీజై బ్లాక్ బస్టర్ అయ్యింది. ఈ సందర్భంగా బుధవారం చిత్ర యూనిట్ థాంక్స్ మీట్ను ఏర్పాటు చేసింది. ఈ కార్యక్రమంలో సమంత, రాజ్ నిడిమోరు, హిమాంక్, నందినీ రెడ్డి, శ్రీముఖి పాల్గొన్నారు.
వందేమాతరం శ్రీనివాస్ కుమారుడు సుస్వర తరంగ్ హీరోగా చిత్రం
పెద్దలను ఎదిరించి ప్రియుడిని పెళ్లాడిని జబర్దస్త్ ఫైమా
బుల్లితెర ప్రముఖ హాస్య నటి ఫైమా ఎట్టకేలకు ఓ ఇంటివారయ్యారు. తన ప్రియుడు ప్రవీణ్ నాయక్ను ఆమె పెద్దలను ఎదిరించి వివాహం చేసుకున్నారు. హైదరాబాద్ నగరంలో తన స్నేహితుల సమక్షంలో ఆమె రిజిస్టర్ వివాహం చేసుకున్నారు. దీంతో తమ తొమ్మిదేళ్ల ప్రేమకు ఆమె ఫుల్స్టాఫ్ పెట్టారు. ఈ దంపతుల పెళ్లికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
ఇండస్ట్రీలో చీకటి కోణాలు అనేకం.. మగాడు టచ్ చేయగానే ఆడపిల్లకి అర్థమైపోతుంది : సింగర్ సునీత
చిత్రపరిశ్రమలోని చీకటి కోణాలపై ప్రముఖ సింగర్ సునీత సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. చేతులు వేయడం, చనువు తీసుకోవడం వంటివి ఇండస్ట్రీలోని ప్రతి దశలో ఉన్నాయని ఆమె పేర్కొన్నారు. పైగా, పవర్ ఉన్నవాళ్లు అవతలి వాళ్లను వాడుకోవాలని చూస్తారని వెల్లడించారు. కానీ, అవకాశాల కోసం, ఇండస్ట్రీలో రాణించాలన్న ఏకైక లక్ష్యంతో వాటిని భరిస్తూనే ఉంటారని పేర్కొన్నారు.
Balakrishna: చంద్రబాబు, పవన్ కళ్యాణ్ మద్దతుతో అమరావతిలో చిత్ర పరిశ్రమకు కట్టుబడి ఉన్నాం
నందమూరి బాలకృష్ణ, దర్శకుడు కొరటాల శివ కలయికలో రాబోతున్న చిత్రంపై ప్రకటన వచ్చినప్పటి నుంచే భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. SLV సినిమాస్, యువసుధ ఆర్ట్స్ బ్యానర్లపై నిర్మాతలు సుధాకర్ చెరుకూరి, సుధాకర్ మిక్కిలినేని సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం, అమరావతిలో జరిగిన పూజా కార్యక్రమంతో ఈ రోజు ఘనంగా ప్రారంభమైంది.