BRS: ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికలకు దూరంగా వుంటాం.. బీఆర్ఎస్ ప్రకటన
సెప్టెంబర్ 9న జరగనున్న ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో తాము పాల్గొనబోమని బీఆర్ఎస్ ప్రకటించింది. బీజేపీ, కాంగ్రెస్ రెండింటికీ సమాన దూరంలో ఉన్నామని ఆ పార్టీ పేర్కొంది. ఆ పార్టీ అధినేత కేసీఆర్ ఈ ఎన్నికలకు దూరంగా ఉండాలని నిర్ణయించుకున్నారు.
పార్లమెంట్లో స్పష్టమైన మెజారిటీతో ఎన్డీఏ ఈ ఎన్నికలను సునాయాసంగా గెలుచుకోనుంది. గులాబీ పార్టీగా పిలువబడే ఈ పార్టీ రాజ్యసభలో నాలుగు స్థానాలను కలిగి ఉంది. దాని ఓట్లు ఎన్డీఏ ఫలితాన్ని మార్చేవి కావు.
అయితే, రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ ఇప్పటికీ కేసీఆర్ను మద్దతు కోసం సంప్రదించారు. ఎన్డీఏ సీపీ రాధాకృష్ణన్ను బరిలోకి దింపగా, ఇండియా బ్లాక్ తెలుగు జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డిని నామినేట్ చేసింది. పార్టీ శ్రేణులకు అతీతంగా సుదర్శన్ రెడ్డికి మద్దతు ఇవ్వాలని తెలంగాణ సీఎం తెలుగు నాయకులకు విజ్ఞప్తి చేశారు.
ఎన్డీఏ లేదా ఇండియా బ్లాక్కు ఓటు వేయడం అంటే మరొకరిని కలవరపెడుతుందని బీఆర్ఎస్ భావించింది. గతంలో అధికారంలో ఉన్నప్పుడు కేసీఆర్ ఇండియా బ్లాక్కు మద్దతు ఇచ్చారు.
కానీ మారుతున్న రాజకీయ సమీకరణాలు మరియు పార్టీలో అంతర్గత సమస్యలతో, బీఆర్ఎస్ ఈసారి తటస్థ వైఖరిని అవలంబించాలని నిర్ణయించుకుంది.
ఇంతలో, బీఆర్ఎస్, బీజేపీ మధ్య పొత్తు కుదరడం గురించి పుకార్లు వ్యాపించాయి. ఈ వాదనలను టీబీజేపీ నాయకులు తీవ్రంగా ఖండించినప్పటికీ, ప్రస్తుత రాజకీయ వాతావరణంలో ప్రమాదాలను నివారించడానికి కేసీఆర్ ఆసక్తి చూపుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది.