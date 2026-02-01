కేంద్ర వార్షిక బడ్జెట్ : కాంజీవరం చీర కట్టులో నిర్మలమ్మ
ప్రతి యేటా కేంద్ర వార్షిక బడ్జెట్ వేళ ఆర్థిక కేటాయింపుల పైనే కాకుండా.. ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ధరించే చీరల పైనా అందరి దృష్టి ఉంటుంది. దేశ సంస్కృతీ సంప్రదాయాల్ని ప్రతిబింభించేలా ఆమె ఎంచుకునే చీరలు ఆకట్టుకుంటాయి. చేనేత చీరలంటే మక్కువ చూపించే నిర్మలమ్మ ఈసారి కూడా హ్యాండ్లూమ్ శారీనే ఎంచుకున్నారు.
బడ్జెట్ వేళ ఈసారి ఆమె కాంజీవరం చీరలో కన్పించారు. బంగారు, నలుపు వర్ణం అంచుతో ఉన్న మెరూన్ రంగు చీర, గోల్డెన్ కలర్ బ్లౌజ్, శాలువాతో కన్పించారు. అది తమిళనాడు నేపథ్యం ఉన్న చీర. కొన్ని నెలల్లో ఆ రాష్ట్రంలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్న వేళ.. ఆమె కాంజీవరం చీరను ఎంచుకోవడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.