2026-27 బడ్జెట్ సమావేశాలు.. 25 కోట్ల మంది ప్రజలు పేదరికం నుండి బయటపడ్డారు- ముర్ము
రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము బుధవారం 2026-27 బడ్జెట్ సమావేశాల మొదటి రోజున పార్లమెంట్ ఉభయ సభల సంయుక్త సమావేశంలో ప్రసంగిస్తూ, సామాజిక న్యాయం, సమ్మిళిత వృద్ధి, అభివృద్ధి చెందిన భారతదేశం కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వ దార్శనికతను వివరించారు.
18వ లోక్సభ ఏడవ సమావేశం, రాజ్యసభ 270వ సమావేశం ప్రారంభ రోజున లోక్సభ ఛాంబర్లో సమావేశమైన ఉభయ సభల సభ్యులను ఉద్దేశించి రాష్ట్రపతి తన ప్రసంగం చేశారు. తన ప్రసంగంలో రాష్ట్రపతి ముర్ము, భారతదేశం వేగవంతమైన పురోగతిని, గొప్ప వారసత్వాన్ని జరుపుకోవడంలో గత సంవత్సరం చిరస్మరణీయంగా నిలిచిందని గుర్తుచేశారు.
దేశవ్యాప్తంగా వందేమాతరం 150 సంవత్సరాల వేడుకలు జరిగాయని, పౌరులు బంకిం చంద్ర ఛటర్జీకి నివాళులర్పించారని ఆమె పేర్కొన్నారు. శ్రీ గురు తేగ్ బహదూర్ జీ యొక్క 350వ షహీదీ దివస్ వేడుకలను కూడా ఆమె ప్రస్తావించారు. బిర్సా ముండా 150వ జయంతి సందర్భంగా, యావత్ దేశం ఆయనకు నివాళులర్పించి, గిరిజన సమాజానికి ఆయన చేసిన సేవలను స్మరించుకున్నారు.
సామాజిక న్యాయంపై దృష్టి సారిస్తూ, బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ సమానత్వం, సామాజిక న్యాయానికి నిరంతరం ప్రాధాన్యత ఇచ్చారని, ఈ విలువలే రాజ్యాంగంలో పొందుపరచబడ్డాయని రాష్ట్రపతి ముర్ము నొక్కి చెప్పారు. దేశంలోని ప్రతి పౌరుడికి ఎలాంటి వివక్ష లేకుండా వారి పూర్తి హక్కులు లభించాలి. నా ప్రభుత్వం నిజమైన సామాజిక న్యాయానికి కట్టుబడి ఉంది.. అని తెలిపారు.
ఫలితంగా, గత దశాబ్దంలో దాదాపు 25 కోట్ల మంది ప్రజలు పేదరికం నుండి బయటపడ్డారని, ప్రభుత్వ మూడవ పర్యాయంలో పేదలను సాధికారత కల్పించే ప్రయత్నాలను మరింత వేగవంతం చేశారని ఆమె పేర్కొన్నారు.