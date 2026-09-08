వచ్చే యేడాది ఆ రెండు స్టేషన్ల మధ్య బుల్లెట్ రైలు సేవలు : కేంద్ర మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్
కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన ప్రాజెక్టు బుల్లెట్ రైలు పథకం. ముంబై - అహ్మదాబాద్ మధ్య ఈ రైలు ప్రాజెక్టు నిర్మాణ పనులు శరవేగంగా సాగుతున్నాయి. అయితే, వచ్చే యేడాదిలో సూరత్ - బిలిమోరా మధ్య బుల్లెట్ రైలు సేవలు అందుబాటులోకి వస్తాయని కేంద్ర రైల్వే శాఖామంత్రి అశ్వనీ వైష్ణవ్ వెల్లడించారు.
ఇదే అంశంపై ఆయన మాట్లాడుతూ, భారతదేశపు మొట్టమొదటి హై-స్పీడ్ రైలు ప్రాజెక్ట్ ముంబయి-అహ్మదాబాద్ హై-స్పీడ్ రైల్ కారిడార్ పనులు వేగంగా కొనసాగుతున్నాయని, రాబోయే కొద్ది నెలల్లో ఈ ప్రాజెక్టు నిర్మాణం కీలకమైన మైలురాయిని చేరుకోవచ్చన్నారు. 2027లో సూరత్ - బిలిమోరా స్టేషన్ల మధ్య బుల్లెట్ రైలు సేవలను ప్రారంభించనున్నట్లు మంత్రి ప్రకటించారు. 508 కిలోమీటర్ల మేర ఉన్న ముంబై - అహ్మదాబాద్ కారిడార్లో ఈ సెక్షనే తొలుత ప్రజలకు అందుబాటులోకి వస్తుందన్నారు.
వాపి-సూరత్ విభాగంలో హైస్పీడ్ కారిడార్ పనులు డిసెంబర్ 2026 నాటికి పూర్తి అవుతాయని అశ్వినీ వైష్ణవ్ వెల్లడించారు. బుల్లెట్ రైలులోని మొదటి కోచ్ ఇప్పటికే తయారైందని, వచ్చే ఏడాది మే నెలలో ట్రయల్ రన్ కోసం దీన్ని పట్టాలపైకి తీసుకురానున్నట్లు కేంద్రమంత్రి తెలిపారు. హైస్పీడ్ కారిడార్లోని కీలక విభాగాలలో నిర్మాణాలు కొనసాగుతున్నట్లు చెప్పారు.
ముంబై - అహ్మదాబాద్ హై-స్పీడ్ రైల్ కారిడార్ మహారాష్ట్ర, గుజరాత్, కేంద్రపాలిత ప్రాంతమైన దాద్రానగర్ హవేలీ మీదుగా వెళ్తుంది. ముంబై - అహ్మదాబాద్ మధ్య ప్రయాణ సమయాన్ని గణనీయంగా తగ్గించడానికి దీనిని రూపొందిస్తున్నారు. ఈ కారిడార్లో తొలి హై-స్పీడ్ రైలు సర్వీసు 2027 ఆగస్టులో ప్రారంభం కానుంది. పూర్తి కారిడార్ను అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి ముందే.. సూరత్-బిలిమోరా విభాగాన్ని ప్రారంభించాలని కేంద్రం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఆ దిశగానే నిర్మాణ పనులు శరవేగంగా సాగుతున్నాయి.