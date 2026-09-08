విమానం కాదు.. ఆర్టీసీ బస్సు - కేఎస్ఆర్టీసీ బస్సలో లగ్జరీ సౌకర్యాలు
సాధారణంగా విమాన ప్రయాణికులకు లగ్జరీ సౌకర్యాలు అందుబాటులో ఉంటాయి. ఇపుడు ఇదే తరహా సేవలను కేరళ రాష్ట్ర రవాణా సంస్థ (కేఎస్ఆర్టీసీ) అందుబాటులోకి తెచ్చింది. తిరువనంతపురం - కొచ్చి మార్గంలో తిరిగే ఈ బస్సులో విమాన స్థాయి సౌకర్యాలు కల్పించారు. సకల సదుపాయాలతో కూడిన బస్సు వీడియోలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్గా మారాయి.
ప్రయాణాన్ని హాయిగా మార్చేందుకు లెదర్ సీట్లు ఏర్పాటు చేశారు. వినోదం కోసం వ్యక్తిగత తెరలు, మొబైల్ చార్జింగ్ పోర్టులూ, ఉచిత వైఫై సౌకర్యం కల్పించారు. ప్రయాణికుల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ బస్సులో హోస్టెస్ సేవలూ అందిస్తున్నారు. అల్పాహారంతో పాటు ఇతర ఆహార పదార్తాలను కూడా అందుబాటులో ఉంచారు. బాత్రూమ్ సౌకర్యం కూడా ఉంది.
సాధారణంగా సుధీర్ఘ బస్సు ప్రయాణాల్లో ఎదురయ్యే అసౌకర్యాన్ని తగ్గించేంలా ఈ సదుపాయం ఉపయోగపడనుంది. ఈ ఏర్పాట్లు ప్రయాణికులకు ఎంతగానో ఆగట్టుకుంటున్నాయి. ఇక టిక్కెట్ ధర విషయానికి వస్తే తిరువనంతపురంలో ప్రారంభమయ్యే ఈ బస్సు చివరకు ఎర్నాకుళంకు చేరుకుంది. దాదాపు 200 కిలోమీటర్లకు పైగా ప్రయాణానికి రూ.505గా ప్రయాణ టిక్కెట్ను కేఎస్ఆర్టీసీ నియమించింది.
KSRTC's Business Class bus service - looks impressive - nice recliner seats, washroom, and a hostess to serve food and refreshments. Now I just hope that Kerala improved it's roads further to make the service more smooth. #Kerala #bus #transport— Ananth Rupanagudi (@AnanthOnTrack) September 5, 2026
Video courtesy, Ajay Johny! pic.twitter.com/PK0bxM33mc