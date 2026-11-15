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  4. Buy My Ticket Too : DK Shivakumar Recalls Metro Ride With PM Modi
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్

నా వద్ద డబ్బులు లేవు... ప్రధాని మోడీనే నాకు టిక్కెట్ కొన్నారు : డీకే శివకుమార్

modi - dk shivakumar
Written By: ఠాగూర్
Updated: Sun, 15 Nov 2026 (12:09 IST)
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మెట్రోలో ప్రయాణించేందుకు తన వద్ద డబ్బులు లేవని అందువల్ల ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీనే తనకు మెట్రో జర్నీ టిక్కెట్ కొనుగోలు చేశారని కర్నాటక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ అన్నారు. నవంబరు 13వ తేదీన బెంగుళూరు నగరంలో పింక్ లైన్ మెట్రో ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా ఆసక్తికర సన్నివేశం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రధాని మోడీ  పాల్గొన్నారు. ఆయనతో కలిసి సీఎం డీకే శివకుమార్ కూడా పాల్గొని పలు ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకున్నారు. 
 
నవంబర్ 13న పింక్ లైన్ మెట్రో ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా ప్రధానితో కలిసి ప్రయాణించినప్పుడు, తన దగ్గర టికెట్ కొనడానికి డబ్బులు లేవని, తన టికెట్ కూడా కొనమని ప్రధానిని కోరానని ఆయన తెలిపారు. 'మెట్రో టికెట్ కొనడానికి నా దగ్గర డబ్బులు లేవని నేను ఆయనతో చెప్పాను. నా టికెట్ కూడా కొనమని అడిగాను. వెంటనే ప్రధాని మోడీ తన సొంత కార్డు ఉపయోగించి టికెట్లు కొన్నారు" అని శివకుమార్ నవ్వుతూ చెప్పారు. 
 
ప్రధానితో హెలికాఫ్టరులో మైసూరు వెళ్లినప్పుడు ఏం చర్చించారని మీడియా ప్రశ్నించగా "మేము చర్చించుకున్న ప్రతీ విషయాన్ని బయటపెట్టలేను" అని ఆయన సమాధానమిచ్చారు. బీజేపీ నేతలకు కూడా దొరకని సమయం మీకు మోడీతో దొరుకుతోందన్న ప్రశ్నకు, అది మానవ సంబంధాలు, పరస్పర గౌరవంపై ఆధారపడి ఉంటుందని వ్యాఖ్యానించారు. 
 
"మా పార్టీ నేతలు రాహుల్ గాంధీ, సోనియా గాంధీ, మల్లికార్జున ఖర్గే కూడా నన్ను ప్రేమగా, గౌరవంగా చూస్తారు. అందరితో మంచి సంబంధాలు కొనసాగించాలి" అని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ సందర్భంగా మెట్రో అధికారులకు ఇచ్చిన కీలక ఆదేశాల గురించి శివకుమార్ వివరించారు. మెట్రో స్టేషన్ల నిర్మాణంలో ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కాకుండా కర్ణాటకలో లభించే గ్రానైట్, ఇతర రాళ్లను మాత్రమే వినియోగించాలని స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశానని తెలిపారు. 
 
"మన రాష్ట్రంలోనే నాణ్యమైన రాళ్లు అందుబాటులో ఉన్నప్పుడు, బయటి నుంచి ఎందుకు తీసుకురావాలి? స్థానిక రాళ్లను వాడితే మన పరిశ్రమలకు చేయూతనిచ్చినట్టు అవుతుంది. కటింగ్ నుంచి ప్రాసెసింగ్ వరకు స్థానికులకు ఉపాధి లభిస్తుంది" అని ఆయన అన్నారు. 

 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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