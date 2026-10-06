  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
  4. By Election 2026: Bypolls on 6 seats in West Bengal, Tamil Nadu, Puducherry, Assam
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్

ఆరు అసెంబ్లీ స్థానాలకు ఉప ఎన్నికలు - అధికార పార్టీలకు అగ్నిపరీక్ష

vote
Written By: ఠాగూర్
Updated: Tue, 6 Oct 2026 (09:27 IST)
google-news
వెస్ట్ బెంగాల్, తమిళనాడు, అస్సాంతో కేంద్ర పాలిత ప్రాంతమైన పుదుచ్చేరి రాష్ట్రాల్లో ఖాళీగా ఉన్న ఆరు అసెంబ్లీ స్థానాలకు మంగళవారం ఉదయం 7 గంటల నుంచి ఉప ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రారంభమైంది. పోలింగ్ కేంద్రాల ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు చోటుచేసుకోకుండా ఎన్నికల సంఘం కట్టుదిట్టమైన భద్రతను ఏర్పాటు చేసింది. 
 
ఇటీవలి ఎన్నికల్లో గెలిచిన ప్రజాప్రతినిధులు ఒకటి కంటే ఎక్కువ స్థానాల్లో విజయం సాధించి, ఒక స్థానానికి రాజీనామా చేయడంతో ఈ ఉప ఎన్నికలు అనివార్యమయ్యాయి. ఈ ఫలితాలు రాబోయే రాజకీయ పరిణామాలకు సంకేతాలుగా నిలుస్తాయని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
 
ముఖ్యంగా, ప్రతి ఒక్కరి దృష్టి.. వెస్ట్ బెంగాల్ రాష్ట్రంలోని నందిగ్రామ్, రెజి నగర్ అసెంబ్లీ స్థానాలతో పాటు తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని తారాపురం, మధురాంతకం స్థానాలపై కేంద్రీకృతమైంది. ఏప్రిల్లో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో గెలిచి తొలిసారిగా బెంగాల్‌లో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసిన బీజేపీకి, తమిళనాడులో అధికారంలోకి వచ్చిన టీవీకేకు ఈ ఎన్నికలు కీలకం. 
 
ముఖ్యంగా నందిగ్రామ్ స్థానం రాజకీయంగా, భావోద్వేగపరంగా ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. అసెంబ్లీ ఎన్నికల విజయం తర్వాత హత్యకు గురైన ముఖ్యమంత్రి సువేందు అధికారి మాజీ సహాయకుడు చంద్రనాథ్ రాథ్ తల్లి హసిరాణి రాథు బీజేపీ ఇక్కడ బరిలోకి దించింది. మరోవైపు ప్రతిపక్షాలు చీలిపోవడం పోటీని మరింత సంక్లిష్టంగా మార్చింది. 
 
మమతా బెనర్జీ నేతృత్వంలోని తృణమూల్ వర్గం తమ అభ్యర్థిని ఉపసంహరించుకుని కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి మిలన్ ప్రధాన్‌కు మద్దతు ప్రకటించింది. తృణమూల్ మరో వర్గం మహమ్మద్ ఎతేషాముల్ హక్‌ను పోటీలో నిలపగా, సీపీఐ కూడా బరిలో ఉంది.
 
ఇకపోతే, తమిళనాడులోని మధురాంతకం, తారాపురం స్థానాల్లో రాజకీయ సమీకరణాలు భిన్నంగా ఉన్నాయి. ఇక్కడ అన్నాడీఎంకే మాజీ ఎమ్మెల్యేలు కె.మరగతం కుమారవేల్, పి.సత్యభామ ముఖ్యమంత్రి సి.జోసెఫ్ విజయ్ పార్టీ అయిన టీవీకేలో చేరి, ఆ పార్టీ టికెట్లపై తిరిగి పోటీ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ టీవీకే, డీఎంకే, ఏఐఏడీఎంకే, సీపీఐ మధ్య చతుర్ముఖ పోటీ నెలకొంది. మధురాంతకంలో 27 మంది, ధారపురంలో 30 మంది అభ్యర్థులు బరిలో ఉండటంతో ఓట్ల చీలిక ఫలితాలపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది.
 
వీటితో పాటు పుదుచ్చేరిలోని తట్టన్ చావడి, అస్సాంలోని నాగావ్ లోక్‌సభ స్థానాల్లోనూ పోలింగ్ జరుగనుంది. ఆయా ప్రాంతాల్లో అధికార కూటముల బలబలాలకు ఈ ఎన్నికలు పరీక్షగా నిలవనున్నాయి. అక్టోబర్ 9న ఓట్ల లెక్కింపు చేపట్టి ఫలితాలు వెల్లడిస్తారు. ఈ ఫలితాలు బీజేపీ తన జోరును కొనసాగిస్తుందా? ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా ఎవరు నిలుస్తారు? విడిపోయిన ప్రాంతీయ పార్టీలు తమ ప్రాభవాన్ని కాపాడుకోగలవా? అనే ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇవ్వనున్నాయి.
 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
11 నిమిషాల వ్యవధిలో రూ.2.5 కోట్ల విలువైన బంగారు నగలు చోరీ

మృతికి మూడు రోజుల ముందు మరణంపై నానా పటేకర్ కామెంట్స్.. ఏమన్నారంటే..

మృతికి మూడు రోజుల ముందు మరణంపై నానా పటేకర్ కామెంట్స్.. ఏమన్నారంటే..బాలీవుడ్ విలక్షణ నటుడు నానా పటేకర్ గురువారం గుండెపోటుతో మరణించారు. ఈ వార్త ఆయన అభిమానులతో పాటు యావత్ చిత్రపరిశ్రమను దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. అయితే, నానా పటేకర్ తన మృతికి మూడు రోజుల ముందు మరణం గురించి ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి. ఈ వ్యాఖ్యలు ప్రతి ఒక్కరి హృదయాలను కలచివేస్తున్నాయి. స్నేహితులతో తనకున్న జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేసుకున్న నానాజీ.. 'రేపు నేను ఉంటానో లేదో తెలియదు' అన్నారు.

భారత్‌లో శాంతి లేదన్న సంజయ్ దత్... స్పందించేందుకు అమీర్ నో

భారత్‌లో శాంతి లేదన్న సంజయ్ దత్... స్పందించేందుకు అమీర్ నోభారత్‌లో శాంతి లేదంటూ బాలీవుడ్ నటుడు సంజయ్ దత్ ఇటీవల వ్యాఖ్యలు చేశారు. వీటిపై పెద్ద దుమారంతో పాటు చర్చ కూడా మొదలైంది. ఈ వ్యాఖ్యలపై స్పందించేందుకు మరో బాలీవుడ్ నటుడు అమీర్ ఖాన్ నిరాకరించారు. ముంబైలో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో అమీర్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా మీడియా అడిగిన ప్రశ్నకు నోరు మెదపకుండానే చేతులు ఊపి, సమాధానం దాటవేశారు.

director Maruthi : దర్శకుడు దాసరి మారుతి పుట్టినరోజు సందర్భంగా కొత్త నిర్ణయం తీసుకున్నాడా ?

director Maruthi : దర్శకుడు దాసరి మారుతి పుట్టినరోజు సందర్భంగా కొత్త నిర్ణయం తీసుకున్నాడా ?దర్శకుడు దాసరి మారుతీ ఈరోజుల్లో వంటి యూత్ ను బేస్ చేసుకుని తీసిన సినిమా విమర్శలతోపాటు సక్సెస్ ను సాధించింది. దర్శకుడి అందరికీ ద్రుష్టిని ఆకర్షించిన అతను భలేభలే మగాడివోయ్, ప్రేమకథా చిత్రం, బస్టాప్.. తోపాటు పలు సినిమాలు రూపొందించారు. తాజాగా ఆయన ప్రభాస్ తో చేసిన రాజా సాబ్ నిరాశపర్చింది. కొత్తవారితో సినిమా తీస్తున్నట్లు ఆమధ్య ప్రకటిస్తూ కొత్త బేనర్ ను స్థాపించారు. వెహికల్స్ కు స్టికర్సు వేసే స్థాయినుంచి యానిమేషన్ నేర్చుకునే స్థాయికి ఎదిగారు. ఆ సమయంలో బన్నీ వాసు తో ఏర్పడిన పరిచయం అల్లు కాంపౌండ్ కు దగ్గరచేసింది.

బాలీవుడ్ నటుడు నానా పటేకర్ ఇకలేరు.. గోవా నివాసంలో అనుమానాస్పద మృతి

బాలీవుడ్ నటుడు నానా పటేకర్ ఇకలేరు.. గోవా నివాసంలో అనుమానాస్పద మృతిప్రముఖ బాలీవుడ్ నటుడు నానా పటేకర్ ఇకలేరు. గోవాలోని తన నివాసంలో ఆయన అపస్మారకస్థితిలోపడివుండగా, కుటుంబ సభ్యులు గమనించి వెంటనే ఆస్పత్రికి తరలించారు. అయితే, ఆస్పత్రికి చేరుకునేసరికే ఆయన మృతి చెందినట్టు వైద్యులు ధృవీకరించారు. గుండెపోటు కారణంగా ఆయన మరణించినట్లు తెలిపారు. ఆయనను కాపాడేందుకు సుమారు 45 నిమిషాల పాటు సీపీఆర్ చేసినప్పటికీ ఫలితం లేకపోయిందని వెల్లడించారు. అయితే ఆయన మరణంపై పోలీసులు మెడికో లీగల్‌ కేసు నమోదు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. పోస్టుమార్టం నివేదిక వచ్చిన తర్వాతే పూర్తి వివరాలు తెలియనున్నాయని పోలీసులు వెల్లడించారు.

రెండోసారి తల్లిదండ్రులు కాబోతున్న కియారా, సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రా

రెండోసారి తల్లిదండ్రులు కాబోతున్న కియారా, సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రాబాలీవుడ్ జంట కియారా అద్వానీ, సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రా రెండోసారి తల్లిదండ్రులు కాబోతున్నారు. ఈ జంట తమ కుమార్తె సరాయాతో కలిసి ఒక అందమైన పోస్ట్ ద్వారా ఈ సంతోషకరమైన విషయాన్ని ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పంచుకున్నారు. కియారా మొదటి గర్భధారణ సమయంలో వారు అనుసరించిన ప్రత్యేకమైన ప్రకటన శైలినీ వారు మళ్లీ అనుకరించారు. అత్యంత గొప్ప కానుకతో మరోసారి ఆశీర్వదించబడ్డాం. మా హృదయాలు ప్రేమ, కృతజ్ఞతాభావంతో నిండిపోయాయని కియారా పేర్కొన్నారు. ఆమె, సిద్ధార్థ్, సరాయా కలిసి చిన్న పిల్లల బూటీలను (అల్లిన బూట్లు) పట్టుకుని ఉన్న ఫోటోను దీనికి జత చేశారు.