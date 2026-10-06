ఆరు అసెంబ్లీ స్థానాలకు ఉప ఎన్నికలు - అధికార పార్టీలకు అగ్నిపరీక్ష
వెస్ట్ బెంగాల్, తమిళనాడు, అస్సాంతో కేంద్ర పాలిత ప్రాంతమైన పుదుచ్చేరి రాష్ట్రాల్లో ఖాళీగా ఉన్న ఆరు అసెంబ్లీ స్థానాలకు మంగళవారం ఉదయం 7 గంటల నుంచి ఉప ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రారంభమైంది. పోలింగ్ కేంద్రాల ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు చోటుచేసుకోకుండా ఎన్నికల సంఘం కట్టుదిట్టమైన భద్రతను ఏర్పాటు చేసింది.
ఇటీవలి ఎన్నికల్లో గెలిచిన ప్రజాప్రతినిధులు ఒకటి కంటే ఎక్కువ స్థానాల్లో విజయం సాధించి, ఒక స్థానానికి రాజీనామా చేయడంతో ఈ ఉప ఎన్నికలు అనివార్యమయ్యాయి. ఈ ఫలితాలు రాబోయే రాజకీయ పరిణామాలకు సంకేతాలుగా నిలుస్తాయని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
ముఖ్యంగా, ప్రతి ఒక్కరి దృష్టి.. వెస్ట్ బెంగాల్ రాష్ట్రంలోని నందిగ్రామ్, రెజి నగర్ అసెంబ్లీ స్థానాలతో పాటు తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని తారాపురం, మధురాంతకం స్థానాలపై కేంద్రీకృతమైంది. ఏప్రిల్లో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో గెలిచి తొలిసారిగా బెంగాల్లో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసిన బీజేపీకి, తమిళనాడులో అధికారంలోకి వచ్చిన టీవీకేకు ఈ ఎన్నికలు కీలకం.
ముఖ్యంగా నందిగ్రామ్ స్థానం రాజకీయంగా, భావోద్వేగపరంగా ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. అసెంబ్లీ ఎన్నికల విజయం తర్వాత హత్యకు గురైన ముఖ్యమంత్రి సువేందు అధికారి మాజీ సహాయకుడు చంద్రనాథ్ రాథ్ తల్లి హసిరాణి రాథు బీజేపీ ఇక్కడ బరిలోకి దించింది. మరోవైపు ప్రతిపక్షాలు చీలిపోవడం పోటీని మరింత సంక్లిష్టంగా మార్చింది.
మమతా బెనర్జీ నేతృత్వంలోని తృణమూల్ వర్గం తమ అభ్యర్థిని ఉపసంహరించుకుని కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి మిలన్ ప్రధాన్కు మద్దతు ప్రకటించింది. తృణమూల్ మరో వర్గం మహమ్మద్ ఎతేషాముల్ హక్ను పోటీలో నిలపగా, సీపీఐ కూడా బరిలో ఉంది.
ఇకపోతే, తమిళనాడులోని మధురాంతకం, తారాపురం స్థానాల్లో రాజకీయ సమీకరణాలు భిన్నంగా ఉన్నాయి. ఇక్కడ అన్నాడీఎంకే మాజీ ఎమ్మెల్యేలు కె.మరగతం కుమారవేల్, పి.సత్యభామ ముఖ్యమంత్రి సి.జోసెఫ్ విజయ్ పార్టీ అయిన టీవీకేలో చేరి, ఆ పార్టీ టికెట్లపై తిరిగి పోటీ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ టీవీకే, డీఎంకే, ఏఐఏడీఎంకే, సీపీఐ మధ్య చతుర్ముఖ పోటీ నెలకొంది. మధురాంతకంలో 27 మంది, ధారపురంలో 30 మంది అభ్యర్థులు బరిలో ఉండటంతో ఓట్ల చీలిక ఫలితాలపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది.
వీటితో పాటు పుదుచ్చేరిలోని తట్టన్ చావడి, అస్సాంలోని నాగావ్ లోక్సభ స్థానాల్లోనూ పోలింగ్ జరుగనుంది. ఆయా ప్రాంతాల్లో అధికార కూటముల బలబలాలకు ఈ ఎన్నికలు పరీక్షగా నిలవనున్నాయి. అక్టోబర్ 9న ఓట్ల లెక్కింపు చేపట్టి ఫలితాలు వెల్లడిస్తారు. ఈ ఫలితాలు బీజేపీ తన జోరును కొనసాగిస్తుందా? ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా ఎవరు నిలుస్తారు? విడిపోయిన ప్రాంతీయ పార్టీలు తమ ప్రాభవాన్ని కాపాడుకోగలవా? అనే ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇవ్వనున్నాయి.