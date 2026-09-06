  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
  4. Bye bye dad, The young woman jumped into the river saying you can-t come to me, video
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Sunday, 6 September 2026 (17:44 IST)

బైబై నాన్నా... నా దగ్గరకు మీరు రాలేరు అంటూ నదిలో దూకేసిన యువతి, వీడియో

women jumped into river
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Sun, 6 Sep 2026 (17:49 IST)
google-news
ఆమెను 21 ఏళ్లు కంటిపాపలా కాపాడుకున్నారు. కానీ క్షణాల్లో కన్నవారికి తీరని క్షోభ మిగిల్చుతూ నదిలో దూకేసింది ఆ యువతి. ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్న చీనాబ్ నదిలో దూకేసింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి.
 
జమ్మూకాశ్మీరులోని దోడా జిల్లా పరిధిలోని కొరారాలో 21 ఏళ్ల పాయల్ దేవి తన తల్లిదండ్రులతో నివాసముంటోంది. ఇటీవల ఆమె కాస్త మానసిక ఒత్తిడి, ఆందోళనతో వున్నట్లు కుటుంబ సభ్యులు గమనించారు. చికిత్సకై ఆమెను సమీప ఆసుపత్రికి తీసుకుని వెళ్లి వస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆమె మేనమామ పాయల్ దేవిని తన ద్విచక్రవాహనంపై ఆసుపత్రికి తీసుకుని వెళ్లాడు. ఐతే వైద్యుడు రాకపోవడంతో తిరిగి ఇంటికి బయలుదేరారు.
 
అలా వస్తున్న సమయంలో మార్గమధ్యంలో చీనాబ్ నది బ్రిడ్జి రాగానే తన మేనమామతో కాస్త బండి ఆపమని అడిగింది. అతడు తన వాహనం ఆపగానే దిగి రోడ్డుకి అవతల వైపుకి వెళ్లి బ్రిడ్జి ఇనుప కంచెను దాటింది. ఈమధ్యలో తన తండ్రికి ఫోన్ చేసి... నాన్నా ఇది నా సొంత జీవితం. నాకేమీ సమస్య లేదు. నా మనసు ఈ మార్గంలో వెళ్లమని చెబుతోంది. నా మార్గంలోకి మీరెవరూ చేరుకోలేరు. బైబై నాన్నా అంటూ చెప్పి అక్కడ నుంచి నదిలో దూకేసింది. ఆమెను రక్షించేందుకు గజ ఈతగాళ్లు రంగంలోకి దిగారు. ఐతే ఆమె క్షేమ సమాచారం అందలేదు.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
లొట్టలేసుకుని కేఎఫ్‌సీ చికెన్ లాగించేస్తున్నారా.... వామ్మో... (Video)

Mohanlal: మోహన్‌లాల్ - విష్ణు మోహన్ మూవీ టైటిల్ ఆపరేషన్ గంగా

Mohanlal: మోహన్‌లాల్ - విష్ణు మోహన్ మూవీ టైటిల్ ఆపరేషన్ గంగామోహన్‌లాల్ హీరోగా గోకులం గోపాలన్ నిర్మిస్తున్న పాన్ ఇండియా మూవీ టైటిల్‌ను ‘ఆపరేషన్ గంగా’ ప్రకటించారు. విష్ణు మోహన్ రచన, దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. బైజు గోపాలన్, వి.సి. ప్రవీణ్ కో-ప్రొడ్యూసర్. కృష్ణమూర్తి ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్‌. విష్ణు మోహన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న మూడో సినిమా ఇది. ఆయన తొలి చిత్రం ‘మెప్పడియాన్’తోనే నేషనల్ అవార్డు అందుకుని గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు.

అనూప్ రూబెన్స్ ముగ్గురు కోతులు చిత్రం సాంగ్ రిలీజ్

అనూప్ రూబెన్స్ ముగ్గురు కోతులు చిత్రం సాంగ్ రిలీజ్శోభారాణి గరిమెల్ల నిర్మాణంలో కార్తీక్ గరిమెల్ల తెరకెక్కించిన చిత్రం ముగ్గురు కోతులు. ఈ మూవీలో తేజ కొండపల్లి, గణేష్ బొడ్డ, దేవాన్ష్ ముఖ్య పాత్రల్ని పోషించగా. వర్షిక పాశం హీరోయిన్‌గా నటించారు. ఈ మూవీకి సంబంధించిన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌ ఇప్పటికే అందరినీ ఆకట్టుకుంది. రీసెంట్‌గా రిలీజ్ చేసిన ‘ముగ్గురు కోతులు’ టైటిల్ సాంగ్‌ అందరినీ మెప్పించింది. ఇక తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి ఓ ప్రేమ గీతాన్ని విడుదల చేశారు.

Athreyapuram Brothers,: ఆత్రేయపురం బ్రదర్స్ చిత్రీకరణ పూర్తి

Athreyapuram Brothers,: ఆత్రేయపురం బ్రదర్స్ చిత్రీకరణ పూర్తిశ్రీనివాస్ గవిరెడ్డి, సన్నీ పత్సా, గీత్ సాయిని, నేహా పఠాన్, రాజీవ్ కనకాల, శివాజీ రాజా, అన్నపూర్ణమ్మ, దేవి ప్రసాద్, రజిత, ప్రభావతి, హరితేజ, రఘు బాబు, శ్రీనివాస రెడ్డి, ప్రవీణ్, సిద్ధార్థ్ గొల్లపూడి, భద్రం, అరుణ్ దలై, నవీన్ తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్న చిత్రం ‘ఆత్రేయపురం బ్రదర్స్’. ఈ సినిమాకి రాజేష్ జగన్నాధం రచన, దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.

NBK111 టైటిల్ దాదా? విడుదల తేదీ అప్ డేట్ రాబోతోంది

NBK111 టైటిల్ దాదా? విడుదల తేదీ అప్ డేట్ రాబోతోందినందమూరి బాలక్రిష్ణ నటిస్తున్న NBK111 చిత్రం అప్ డేట్ రేపు వెల్లడించనున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన ప్రకటన పోస్టర్ వెలువడింది. 'ఈ ఉన్మాదానికి ఒక 'పేరు' పెడతాం. మరియు రాకకు ఒక 'తేదీ' వేస్తాం' అని వాగ్దానం చేసింది. దీనికి తోడుగా, బాలకృష్ణ గడ్డంతో, ఎర్రటి జుట్టుతో ఉన్న క్లోజప్ మరియు ఇండస్ట్రియల్ గ్రిట్‌లో మోటార్‌సైకిల్ రైడ్ వంటి రఫ్ లుక్స్‌లో ఉన్న పోస్టర్లను విడుదల చేసింది.

విశ్వక్ సేన్ పొలిటికల్ యాక్షన్ డ్రామా లెగసీ విడుదల తేదీ ఖరారు

విశ్వక్ సేన్ పొలిటికల్ యాక్షన్ డ్రామా లెగసీ విడుదల తేదీ ఖరారుమాస్ కా దాస్ విశ్వక్ సేన్ కథానాయకుడిగా నటిస్తున్న ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం ‘లెగసీ’ విడుదల తేదీ ఖరారైంది. ఇంటెన్స్ పొలిటికల్ యాక్షన్ డ్రామాగా రూపొందుతున్న ఈ చిత్రం డిసెంబర్ 4, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. సాయికిరణ్ రెడ్డి దైదా రచన, దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని కలాహి మీడియా బ్యానర్‌పై నిర్మిస్తున్నారు. యశ్వంత్ దగ్గుమాటి, సాయి కిరణ్ రెడ్డి దైదా నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి సంజయ్ సాంబ్రాణి, వి.వి.ఎన్. ప్రసాద్ సహ నిర్మాతలుగా వ్యవహరిస్తున్నారు.