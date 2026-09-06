బైబై నాన్నా... నా దగ్గరకు మీరు రాలేరు అంటూ నదిలో దూకేసిన యువతి, వీడియో
ఆమెను 21 ఏళ్లు కంటిపాపలా కాపాడుకున్నారు. కానీ క్షణాల్లో కన్నవారికి తీరని క్షోభ మిగిల్చుతూ నదిలో దూకేసింది ఆ యువతి. ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్న చీనాబ్ నదిలో దూకేసింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి.
జమ్మూకాశ్మీరులోని దోడా జిల్లా పరిధిలోని కొరారాలో 21 ఏళ్ల పాయల్ దేవి తన తల్లిదండ్రులతో నివాసముంటోంది. ఇటీవల ఆమె కాస్త మానసిక ఒత్తిడి, ఆందోళనతో వున్నట్లు కుటుంబ సభ్యులు గమనించారు. చికిత్సకై ఆమెను సమీప ఆసుపత్రికి తీసుకుని వెళ్లి వస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆమె మేనమామ పాయల్ దేవిని తన ద్విచక్రవాహనంపై ఆసుపత్రికి తీసుకుని వెళ్లాడు. ఐతే వైద్యుడు రాకపోవడంతో తిరిగి ఇంటికి బయలుదేరారు.
అలా వస్తున్న సమయంలో మార్గమధ్యంలో చీనాబ్ నది బ్రిడ్జి రాగానే తన మేనమామతో కాస్త బండి ఆపమని అడిగింది. అతడు తన వాహనం ఆపగానే దిగి రోడ్డుకి అవతల వైపుకి వెళ్లి బ్రిడ్జి ఇనుప కంచెను దాటింది. ఈమధ్యలో తన తండ్రికి ఫోన్ చేసి... నాన్నా ఇది నా సొంత జీవితం. నాకేమీ సమస్య లేదు. నా మనసు ఈ మార్గంలో వెళ్లమని చెబుతోంది. నా మార్గంలోకి మీరెవరూ చేరుకోలేరు. బైబై నాన్నా అంటూ చెప్పి అక్కడ నుంచి నదిలో దూకేసింది. ఆమెను రక్షించేందుకు గజ ఈతగాళ్లు రంగంలోకి దిగారు. ఐతే ఆమె క్షేమ సమాచారం అందలేదు.
5 सितम्बर 2026 को Jammu Kashmir के शेवा पुल पर यह बेहद दर्दनाक हादसा हुआ।— Afjal Raj Guru (@afjalrajguru) September 6, 2026
20 साल की युवा पायल देवी अचानक Chenab River में छलांग लागा दिया!
एक होनहार बेटी का इस तरह लहरों के बीच खो जाना हर दिल को गहराई से चीर रहा है।
प्रशासन, स्थानीय Police और Rescue Team दिन-रात एक करके इस… pic.twitter.com/1gJQulzvp0