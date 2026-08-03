కుక్కను నిలబెట్టిన గెలుస్తామన్న బీజేపీ - చిత్తుచిత్తుగా ఓడించిన ఓటర్లు
తమ కంచుకోటల్లో ఒకటిగా ఉన్న బీహార్ రాష్ట్రంలోని బంకీపూర్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో కుక్కను నిలబెట్టినా గెలుస్తుందంటూ బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబిన్ వ్యాఖ్యానించారు. కానీ, ఓటర్లు మాత్రం బీజేపీకి తగిన బుద్ధి చెప్పారు. తాజాగా జరిగిన ఉప ఎన్నికల్లో బీజేపీ కంచుకోట బకీంపూర్లో జన్ సూరజ్ పార్టీ అధ్యక్షుడు ప్రశాంత్ కిషోర్ ఘన విజయం సాధించారు. దాదాపు మూడు దశాబ్దాలుగా బీజేపీకి కంచుకోటగా ఉన్న ఈ స్థానంలో ఆ పార్టీ అభ్యర్థి నీరజ్ కుమార్ సిన్హాపై సుమారు 19,324 ఓట్ల ఆధిక్యంతో విజయభేరీ మోగించి, స్థానిక ఓటర్లతో పాటు బీజేపీ పాలకులను సైతం ఆశ్చర్యానికి గురిచేశారు.
సోమవారం జరిగిన ఓట్ల లెక్కింపులో మొత్తం 32 రౌండ్లు ముగిసే సరికి ప్రశాంత్ కిషోర్కు 64,151 ఓట్లు పోలుకాగా, బీజేపీ అభ్యర్థి నీరజ్ కుమార్కు 44,827 ఓట్లు మాత్రమే పోలయ్యాయి. ఇక ఆర్జేడీ అభ్యర్థి రేఖా కుమారికి 14,273 ఓట్లు వచ్చాయి. దీంతో ప్రశాంత్ కిషోర్ విజయభేరీ మోగించి, తొలిసారి అసెంబ్లీలోకి అడుగుపెట్టనున్నారు. పైగా, ఆయన స్థాపించిన జన సూరజ్ పార్టీకి సైతం ఇది తొలి విజయం కావడం గమనార్హం.
కాగా, బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబిన్ రాజ్యసభకు ఎన్నిక కావడంతో బంకీపూర్ స్థానానికి ఉప ఎన్నిక అనివార్యమైంది. 1995 నుంచి ఈ నియోజకవర్గం బీజేపీకి కంచుకోటగా ఉంది. గత యేడాది జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో సైతం జన సూరజ్ పార్టీ అనేక స్థానాల్లో పోటీ చేసినప్పటికీ ఒక్క స్థానంలో కూడా గెలుపొందలేకపోయింది. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా పీకే సాధించిన విషయం ఆ పార్టీ శ్రేణుల్లో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపింది.
ఈ ఫలితంపై బీహార్ ముఖ్యమంత్రి సామ్రాట్ చౌదరి, మంత్రి విజయ్ కుమార్ సిన్హా స్పందిస్తూ, ప్రజా తీర్పును గౌరవిస్తున్నామని వ్యాఖ్యానిస్తూ, ప్రశాంత్ కిషోర్కు అభినందనలు తెలుపుతున్నట్టు పేర్కొన్నారు.