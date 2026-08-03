  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
  4. Bypoll Results 2026 Live Updates: Bankipur won't turn it into Bengaluru overnight', says Kishor after historic win
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Published By ఠాగూర్
Last Updated : Monday, 3 August 2026 (22:36 IST)

కుక్కను నిలబెట్టిన గెలుస్తామన్న బీజేపీ - చిత్తుచిత్తుగా ఓడించిన ఓటర్లు

prashanth kishore
Written By: ఠాగూర్
Published By: ఠాగూర్
Updated: Mon, 3 Aug 2026 (22:36 IST)
google-news
తమ కంచుకోటల్లో ఒకటిగా ఉన్న బీహార్ రాష్ట్రంలోని బంకీపూర్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో కుక్కను నిలబెట్టినా గెలుస్తుందంటూ బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబిన్ వ్యాఖ్యానించారు. కానీ, ఓటర్లు మాత్రం బీజేపీకి తగిన బుద్ధి చెప్పారు. తాజాగా జరిగిన ఉప ఎన్నికల్లో బీజేపీ కంచుకోట బకీంపూర్‌లో జన్ సూరజ్ పార్టీ అధ్యక్షుడు ప్రశాంత్ కిషోర్ ఘన విజయం సాధించారు. దాదాపు మూడు దశాబ్దాలుగా బీజేపీకి కంచుకోటగా ఉన్న ఈ స్థానంలో ఆ పార్టీ అభ్యర్థి నీరజ్ కుమార్ సిన్హాపై సుమారు 19,324 ఓట్ల ఆధిక్యంతో విజయభేరీ మోగించి, స్థానిక ఓటర్లతో పాటు బీజేపీ పాలకులను సైతం ఆశ్చర్యానికి గురిచేశారు. 
 
సోమవారం జరిగిన ఓట్ల లెక్కింపులో మొత్తం 32 రౌండ్లు ముగిసే సరికి ప్రశాంత్ కిషోర్‌కు 64,151 ఓట్లు పోలుకాగా, బీజేపీ అభ్యర్థి నీరజ్ కుమార్‌కు 44,827 ఓట్లు మాత్రమే పోలయ్యాయి. ఇక ఆర్జేడీ అభ్యర్థి రేఖా కుమారికి 14,273 ఓట్లు వచ్చాయి. దీంతో ప్రశాంత్ కిషోర్ విజయభేరీ మోగించి, తొలిసారి అసెంబ్లీలోకి అడుగుపెట్టనున్నారు. పైగా, ఆయన స్థాపించిన జన సూరజ్ పార్టీకి సైతం ఇది తొలి విజయం కావడం గమనార్హం. 
 
కాగా, బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబిన్ రాజ్యసభకు ఎన్నిక కావడంతో బంకీపూర్ స్థానానికి ఉప ఎన్నిక అనివార్యమైంది. 1995 నుంచి ఈ నియోజకవర్గం బీజేపీకి కంచుకోటగా ఉంది. గత యేడాది జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో సైతం జన సూరజ్ పార్టీ అనేక స్థానాల్లో పోటీ చేసినప్పటికీ ఒక్క స్థానంలో కూడా గెలుపొందలేకపోయింది. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా పీకే సాధించిన విషయం ఆ పార్టీ  శ్రేణుల్లో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపింది. 
 
ఈ ఫలితంపై బీహార్ ముఖ్యమంత్రి సామ్రాట్ చౌదరి, మంత్రి విజయ్ కుమార్ సిన్హా స్పందిస్తూ, ప్రజా తీర్పును గౌరవిస్తున్నామని  వ్యాఖ్యానిస్తూ, ప్రశాంత్ కిషోర్‌కు అభినందనలు తెలుపుతున్నట్టు పేర్కొన్నారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
అక్రమ సంబంధానికి అడ్డొస్తున్నారనీ అత్త, భర్తపై విష ప్రయోగం..

సీఎం విజయ్‌కి వున్న ఒకే ఒక్క టెన్షన్ అనగానే త్రిష... త్రిష అంటూ నినాదాలు, ఎక్కడ?

సీఎం విజయ్‌కి వున్న ఒకే ఒక్క టెన్షన్ అనగానే త్రిష... త్రిష అంటూ నినాదాలు, ఎక్కడ?తమిళనాడు మాజీ మంత్రి ఉదయనిధి స్టాలిన్ సోమవారం కావేరి జలాల సమస్యపై మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన సీఎం విజయ్ కు వున్న ఒకే ఒక్క టెన్షన్ అని అనగానే... డీఎంకే కార్యకర్తలు పెద్దఎత్తున త్రిష.. త్రిష అంటూ నినాదాలు చేసారు. ఈ నినాదాలతో కొద్దిసేపు సభ అంతా మారుమోగింది. ఇదిలావుంటే మధురై అసెంబ్లీ స్థానం నుంచి విజయ్ రాజీనామా చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఆ స్థానం నుంచి త్రిష పోటీ చేయాలంటూ పెద్దఎత్తున త్రిష అభిమానులు హంగామా చేస్తున్నారు. మరోవైపు డీఎంకె కార్యకర్తలు సైతం త్రిషకు మంచి హైప్ ఇస్తున్నట్లున్నారు. ఎక్కడికెళ్లినా త్రిష అంటూ నినాదాలు చేస్తుండటంతో సౌతిండియన్ స్లిమ్ స్టార్ త్రిషకు పొలిటికల్ మైలేజీ బాగా దొరుకుతున్నట్లవుతోంది.

బాలీవుడ్‌లో నచ్చే పాత్రలు రావడం లేదు : హీరో సిద్ధార్థ్

బాలీవుడ్‌లో నచ్చే పాత్రలు రావడం లేదు : హీరో సిద్ధార్థ్తనకు నచ్చే పాత్రలు బాలీవుడ్ చిత్రపరిశ్రమలో రావడం లేదని హీరో సిద్ధార్థ్ అంటున్నారు. రంగ్ దే బసంతి చిత్రంతో ఆయన హిందీ వెండితెరకు పరిచయమైన విషయం తెల్సిందే. ఆ తర్వాత ఆయనకు పెద్దగా సినిమా అవకాశాలు రావడం లేదు. దీంతో ఆయన ఇండస్ట్రీకి దూరంగా ఉంటున్నారు. దీనిపై ఆయన స్పందిస్తూ, తనకు నచ్చే తరహా పాత్రలు బాలీవుడ్ నుంచి రావడం లేదని స్పష్టం చేశారు.

సారీ సాయిపల్లవీ, నీకంటే నీ పక్కనే వున్నామే సీతగా బాగుంటుంది, ట్రోల్స్

సారీ సాయిపల్లవీ, నీకంటే నీ పక్కనే వున్నామే సీతగా బాగుంటుంది, ట్రోల్స్రామాయణం చిత్రం పార్ట్ 1 ఫస్ట్ లుక్ రిలీజ్ అయిన దగ్గర్నుంచి ఆ చిత్రంలో సీతాదేవిగా నటిస్తున్న సాయిపల్లవిపై సోషల్ మీడియాలో ట్రోల్స్ జరుగుతూనే వున్నాయి. ఆమె సీతాదేవిగా నప్పలేదంటూ ఓ వర్గం, లుక్ చూసి కాదు... చిత్రంలో ఆమె నటన చూసి చెప్పరా భాయ్ అంటూ మరికొందరు కామెంట్లు పోస్ట్ చేస్తున్నారు. ఓ నెటిజన్ అయితే ఏకంగా సాయిపల్లవి లుక్ పోస్ట్ చేసి... సారీ సాయిపల్లవీ... సీతగా నీకంటే నీ పక్కనే వున్నామె సీతగా చక్కగా నప్పుతుందంటూ కామెంట్ పోస్ట్ చేసాడు.

చెన్నై లవ్ స్టోరీ విజయం ప్రేక్షకుల ప్రేమ, పరిశ్రమ ప్రశంసలే - రవి నంబూరి సత్తా

చెన్నై లవ్ స్టోరీ విజయం ప్రేక్షకుల ప్రేమ, పరిశ్రమ ప్రశంసలే - రవి నంబూరి సత్తాహీరో కిరణ్ అబ్బవరం, శ్రీ గౌరి ప్రియ జంటగా నటించిన "చెన్నై లవ్ స్టోరీ" బాక్సాఫీస్ వద్ద ఘన విజయాన్ని నమోదు చేస్తూ రూ.50 కోట్ల క్లబ్‌లో చేరింది. అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్న ఈ హార్ట్ టచింగ్ ఎమోషనల్ లవ్ స్టోరీకి విమర్శకులతో పాటు సినీ ప్రముఖుల ప్రశంసలు కూడా లభిస్తున్నాయి. టాలీవుడ్‌లో ప్రేమకథా చిత్రాలకు ఇంకా ఎంతటి ఆదరణ ఉందో మరోసారి ఈ సినిమా నిరూపించింది.

కార్తి, మోహన్ రాజా కాంబినేషన్ లో కొత్త సినిమా అనౌన్స్‌మెంట్

కార్తి, మోహన్ రాజా కాంబినేషన్ లో కొత్త సినిమా అనౌన్స్‌మెంట్కార్తీ, మోహన్ రాజా కలిసి పనిచేయడం ఇదే తొలిసారి. ప్రిన్స్ పిక్చర్స్ బ్యానర్‌లో కార్తీకి ఇది వరుసగా నాలుగో చిత్రం. ఇంతకుముందు 'దేవ్', 'సర్దార్', 'సర్దార్ 2' చిత్రాల తర్వాత మరోసారి ఈ బ్యానర్‌తో ఆయన చేతులు కలపడం విశేషం. ముఖ్యంగా 'సర్దార్ 2' విడుదలకంటే ముందే ఈ కొత్త ప్రాజెక్ట్‌ను ప్రకటించడం కార్తీ, ప్రిన్స్ పిక్చర్స్ మధ్య ఉన్న బలమైన అనుబంధానికి నిదర్శనం. ఈ సినిమాపై కేవలం ప్రకటనతోనే సినీ అభిమానుల్లో భారీ ఆసక్తి నెలకొంది.