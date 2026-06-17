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అన్నాడీఎంకే ఎమ్మెల్యే రాజీనామా - ఐదుకు చేరిన సంఖ్య.. ఎంకే స్టాలిన్ పిలుపు
తమిళనాడు రాష్ట్రంలో రెండో ప్రతిపక్ష పార్టీగా ఉన్న అన్నాడీఎంకేకు మరో గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఆ పార్టీకి చెందిన సీనియర్ నేత, మాజీ మంత్రి సి.విజయభాస్కర్ తన శాసనసభ సభ్యత్వంతో పాటు పార్టీ ప్రాథమిక సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేశారు. తన రాజీనామా లేఖను స్పీకర్ జేసీడీ ప్రభాకర్కు ఆయన అందజేశారు. దీంతో రాజీనామాలు చేసిన అన్నాడీఎంకే ఎమ్మెల్యేల సంఖ్య ఐదుకు చేరింది. ఫలితంగా అసెంబ్లీలో అన్నాడీఎంకే ఎమ్మెల్యే సంఖ్య 42కు పెరిగిపోయింది.
విరాలిమలై నియోజకవర్గం నుంచి ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్న సి.విజయభాస్కర్ మాజీ ముఖ్యమంత్రులు జయలలిత, ఓ పన్నీర్ సెల్వం, ఎడప్పాడి పళనిస్వామి మంత్రివర్గంలో ఆరోగ్య శాఖామంత్రిగా పని చేశారు. కొంతకాలంగా పార్టీ నాయకత్వం, ముఖ్యంగా పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి ఎడప్పాడి పళనిస్వామి వైఖరిపై విజయభాస్కర్ తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉన్నారు. దీంతో అసెంబ్లీలో సీఎం విజయ్ ప్రభుత్వం ఎదుర్కొన్న విశ్వాస పరీక్షలోనూ అనుకూలంగా ఓటు వేశారు. పార్టీలోని నిజమైన కార్యకర్తల గళాన్ని అధిష్టానం వినడం లేదని ఈ సందర్భంగా ఆయన ఆరోపించారు. తన నియోజకవర్గ ప్రజల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగానే భవిష్యత్ కార్యాచరణ ఉంటుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
గతంలో రాజీనామా చేసిన నలుగురు ఎమ్మెల్యేల బాటలోనే విజయభాస్కర్ కూడా అధికార టీవీకేలో చేరే అవకాశాలు ఉన్నాయని రాజకీయ నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. కాగా, సీఎం విజయ్ రాజీనామా చేసిన తిరుచ్చి ఈస్ట్ నియోజకవర్గంతో కలుపుకుని ప్రస్తుతం తమిళనాడులో ఖాళీగా ఉన్న నియోకవర్గాల సంఖ్య ఆరుకు చేరింది. ఈ స్థానాలకు ఉప ఎన్నికల నిర్వహణపై త్వరలోనే నోటిఫికేషన్ వెల్లడయ్యే అవకాశం ఉంది.
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