అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంగా మధురై ఎయిర్పోర్టు.. కేంద్రం ఆమోదం
మధురై విమానాశ్రయాన్ని అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంగా ప్రకటించే ప్రతిపాదనకు కేంద్రం ఆమోదం తెలిపింది. మధురై తమిళనాడులోని ఒక ప్రముఖ నగరం, కేంద్ర మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ మధురై ప్రజల ఆకాంక్షలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపారు.
ఈ మేరకు సమాచార, ప్రసార మంత్రి మంత్రివర్గ నిర్ణయాల గురించి మీడియా ప్రతినిధులకు వివరించారు. మధురై విమానాశ్రయాన్ని అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంగా ప్రకటించాలనే విధాన నిర్ణయం ప్రపంచంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుండి ఆలయ నగరానికి విమాన కనెక్టివిటీని తీసుకురావడానికి సహాయపడుతుందని, దాని చుట్టూ భారీ పారిశ్రామిక క్లస్టర్ ఉందని అన్నారు.
ఈ నిర్ణయం నగరం విద్యా, ఆరోగ్య సంరక్షణ కేంద్రంగా మార్చేందుకు ఉపయోగపడుతుందన్నారు. విమానాశ్రయం నుండి అంతర్జాతీయ విమానాలను విస్తరించడానికి అనేక విమానయాన సంస్థలు ఆసక్తి చూపాయని వైష్ణవ్ అన్నారు. మధురై విమానాశ్రయం తమిళనాడులోని పురాతన విమానాశ్రయాలలో ఒకటి.
మధురై విమానాశ్రయాన్ని అంతర్జాతీయ హోదాకు పెంచడం వల్ల ప్రాంతీయ కనెక్టివిటీ పెరుగుతుంది. వాణిజ్యాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. ఈ ప్రాంతంలో ఆర్థిక అభివృద్ధిని పెంచుతుంది. అంతర్జాతీయ యాత్రికులు, వ్యాపారాలను ఆకర్షించే విమానాశ్రయం సామర్థ్యం నగరం చారిత్రక ప్రాముఖ్యతకు అనుగుణంగా ఉందని అధికారిక ప్రకటన తెలిపింది.
మదురైలో ముఖ్యమైన తీర్థయాత్ర గమ్యస్థానాలు వున్నాయి. మీనాక్షి అమ్మవారి ఆలయం, కూడల్ అళగర్ ఆలయం, తిరుప్పరంకుండ్రం ఆలయం, పలముధిర్చోలై కుమారస్వామి ఆలయం, ఇంకా రామేశ్వరంలకు కనెక్టివిటీని కూడా ఈ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది.