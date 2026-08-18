ఫీజు కట్టలేవా? ఐతే కొద్దిసేపు నాతో గడుపు: వేధించిన ప్రిన్సిపాల్ ముఖానికి నల్లరంగు, వీడియో
విద్యార్థినీవిద్యార్థులకు రక్షణగా వుండాల్సిన కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ కామాంధుడుగా మారాడు. రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలోని పుష్కర్ లోని ఖేడా గ్రామంలో ఓ ప్రైవేట్ కళాశాలలో ఇంటర్ చదువుతున్న విద్యార్థిని పట్ల కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్ అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడు. లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడ్డాడు. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి.
పుష్కర్ లోని ఖేడా గ్రామంలోని ఓ ప్రైవేటు కాలేజీలో చదువుతున్న ఇంటర్ విద్యార్థినిని ఫీజు కట్టాలంటూ ప్రిన్సిపాల్ అడిగాడు. ఐతే తన తండ్రికి జీతం రాలేదనీ, మరో రెండు రోజుల్లో వస్తుందనీ, రాగానే ఫీజు కడతానని ఆ విద్యార్థిని చెప్పింది. ఆమె మాటలు విన్న ప్రిన్సిపాల్... కళాశాల క్లాసులు ముగిసాక కొంత సమయం నాతో గడుపు.
అలా గడిపితే నీవు ఫీజు కట్టాల్సిన అవసరంలేదు అంటూ తన గదిలో ఒంటరిగా వున్న విద్యార్థినిని అసభ్యంగా తాకుతూ ఆమెపై లైంగిక దాడి చేసేందుకు ప్రయత్నించాడు. దీనితో విద్యార్థిని అతడి గది నుంచి బైటకు వచ్చి ఏడుస్తూ ఇంటికి వెళ్లి విషయం తల్లిదండ్రులకు చెప్పింది. వెంటనే ఆమె కుటుంబ సభ్యులు కళాశాలకు చేరుకుని అతడికి దేహశుద్ధి చేసారు. విద్యార్థిని స్నేహితురాళ్లలో ఓ విద్యార్థిని నల్లరంగు తీసుకుని వచ్చి ప్రిన్సిపాల్ ముఖానికి రాయమంటూ బాధిత బాలికకు ఇచ్చింది. బాధిత విద్యార్థిని ఏడుస్తూనే ప్రిన్సిపాల్ ముఖానికి నల్లరంగు పూసింది. అనంతరం కామాంధుడైన ప్రిన్సిపాల్ ను కళాశాల ఆవరణలో ఊరేగించి పోలీసులకు అప్పగించారు.
पुष्कर के खेड़ा गांव के एक स्कूल में 12वीं की छात्रा के पास रजिस्ट्रेशन फीस के पैसे नहीं थे। उसने कहा कि पापा की सैलरी मिलते ही दो दिन में जमा कर दूंगी।— Mandeep RajBhar (@MandeepRajBhar9) August 17, 2026
आरोप है कि प्रिंसिपल ने कहा – छुट्टी के बाद रुक जाओ, मेरे साथ कुछ समय बिताओ, बदले में तुम्हारी फीस नहीं लगेगी। उसने प्रिंसिपल… pic.twitter.com/fIBC9iDVke