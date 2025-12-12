ఇండిగో సంక్షోభం: పండుగ సీజన్లో టిక్కెట్ల ధరలు పెరుగుతాయ్- రామ్మోహన్ నాయుడు
ఇండిగో విమానయాన సంక్షోభంపై కేంద్ర పౌర విమానయాన మంత్రి కె. రామ్ మోహన్ నాయుడు తీవ్రంగా స్పందించారు. ప్రస్తుత తీవ్రమైన పరిస్థితుల్లో విమాన ఛార్జీలపై పరిమితులు విధించే అధికారం కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఉందని తెలిపారు. ప్రభుత్వం ఏడాది పొడవునా విమాన ఛార్జీలను పరిమితం చేయలేదని పేర్కొంటూ, సాధారణంగా పండుగ సీజన్లో టిక్కెట్ల ధరలు పెరుగుతాయని రామ్మోహన్ స్పష్టం చేశారు.
ఈ సంక్షోభంపై లోక్సభలో మంత్రి ప్రసంగిస్తూ, దేశంలో విమాన ఛార్జీలను నియంత్రించడానికి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని పిలుపునిచ్చే తీర్మానంపై స్పందిస్తూ.. ఒక సంవత్సరం పాటు ధరలను నియంత్రించడం సాధ్యం కాదని తేల్చి చెప్పారు. పండుగ సీజన్ ఉన్నప్పుడు, క్రిస్మస్, ఓనం సమయంలో కేరళ వంటి ఎక్కువ మంది ప్రయాణించే ప్రదేశంలో నిర్దిష్ట డిమాండ్ ఉన్నప్పుడు, గల్ఫ్లో పనిచేసే చాలా మంది ప్రజలు తిరిగి వచ్చి తమ కుటుంబాలతో సమయం గడపాలని కోరుకుంటారు.
డిమాండ్ కారణంగా విమాన ఛార్జీలు పెరిగే నిర్దిష్ట మార్గాలు ఉన్నాయి. దుర్గా పూజ సమయంలో, కోల్కతా మార్గాలు పెరుగుతున్నాయి. దీపావళి సమయంలో ఇదే తంతు జరిగిందని మంత్రి గుర్తు చేశారు. "ఒక నిర్దిష్ట రంగానికి ఏడాది పొడవునా విమాన ఛార్జీలను నేను పరిమితం చేయలేను.
మార్కెట్ డిమాండ్ మనం అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. వారు స్వయంగా ఛార్జీలను నియంత్రిస్తారు, కానీ ఆ సీజన్లలో సీజన్లు ఉంటాయని, సామర్థ్య పరిమితులు ఉన్నాయని మాకు తెలుసు. మేము తదనుగుణంగా స్పందించాము" అని రామ్మోహన్ వెల్లడించారు.