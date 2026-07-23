కారు-బైక్ ఢీ, ఇద్దరు వ్యక్తులు రోడ్డుపై పిచ్చకొట్టుడు కొట్టుకున్నారు, వీడియో
గురుగ్రాంలో రోడ్డుపై ఇద్దరు వ్యక్తులు పిచ్చకొట్టుడు కొట్టుకున్నారు. ద్విచక్ర వాహనం నడుపుతున్న వ్యక్తి అకస్మాత్తుగా వెళ్తున్న కారుని కట్ చేసి కారు ముందుకు వచ్చాడు. ఐతే కారు నడిపే వ్యక్తి కాస్తంత ఏమరపాటుతో వుండటంతో కారు కాస్త మోటారు బైకుని ఢీకొట్టింది. దాంతో వాహనం నడుపుతున్న వ్యక్తి బండితో సహా కిందపడిపోయాడు.
ఇంతలో సడెన్ బ్రేక్ వేసిన కారు నడుపుతున్న వ్యక్తి ఆగ్రహంతో ఊగిపోతూ... కళ్లకి కారు కనబటంలేదా... అడ్డంగా వచ్చేసి ఇబ్బందిపెడతావా అంటూ కిందపడి వున్న వ్యక్తిపై రెండుమూడు పంచ్ లు ఇచ్చాడు. దాంతో తీవ్ర ఆగ్రహానికి గురైన ద్విచక్ర వాహనదారుడు తన హెల్మెట్ తీసి రెండుమూడు దెబ్బలు వేసాడు కారు నడిపిన వ్యక్తిని ఇద్దరూ ఒకరికొకరు కలబడుతున్న సమయంలో రోడ్డుపై వెళ్లే ఇతర వ్యక్తులు జోక్యం చేసుకుని సమస్యను సద్దుమణిగేట్లు చేసారు. కాగా ఇందులో ఎవరిది తప్పన్నది తెలియరాలేదు.
A shocking incident of road rage was reported from Gurugram, where a car driver and a motorcyclist were involved in a violent altercation in the middle of a busy road.— Hate Detector (@HateDetectors) July 23, 2026
According to reports, the confrontation began after a minor collision between the two vehicles. What started as… pic.twitter.com/fKMq2dMgV4