మృత్యువు పలుకరించి వెళ్లిపోయింది, ఆ ఐదుగురికి భూమి మీద నూకలున్నాయి, వీడియో
రోడ్డు పక్కనే బస్సు షెల్టర్లో బస్సు కోసం వేచి చూస్తున్న ఆ ఐదుగురిని మృత్యువు వారి పక్కగా వచ్చి పలుకరించి వెళ్లిపోయినట్లు అనిపిస్తుంది. వెంట్రుక వాసిలో ఘోర ప్రమాదం నుంచి వారు బైటపడ్డారు. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఓ వీడియోలోని వివరాలు ఇలా వున్నాయి.
కేరళంలోని తిరువనంతపురంకి సమీపంలో ఓ బస్సు షెల్టర్ లో బస్సు కోసం చంటిబిడ్డను ఎత్తుకుని ఓ మహిళతో మరో ముగ్గురు వేచి చూస్తున్నారు. ఇంతలో రోడ్డుపై వేగంగా వస్తున్న కారు కాస్త అదుపుతప్పి వీరి వైపుకి దూసుకొచ్చింది. ఐతే వెంట్రుక వాసిలో ఆ కారు వారి పక్కనుంచి దూసుకెళ్లి షెల్టర్ వెనుక భాగాన్ని ఢీకొట్టి ఆగిపోయింది. దీనితో చంటిబిడ్డతో పాటు నలుగురు వ్యక్తులు తృటిలో ప్రాణాలతో బైటపడ్డారు.
ఇటీవలే కేంద్ర రోడ్డు రవాణా మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ రోడ్డు ప్రమాదాలు జరుగుతున్న తీరు చూస్తుంటే కన్నీళ్లు వస్తున్నాయని ఉద్వేగానికి లోనయ్యారు. నిజమే... కొందరి అశ్రద్ధ కారణంగా ఎంతోమంది ప్రాణాలు గాలిలో కలిసిపోతున్నాయి.
கேரள மாநிலம் திருவனந்தபுரம் அருகே கட்டுப்பாட்டை இழந்து கடை மீது மோதிய கார்.. குழந்தையுடன் நின்று கொண்டிருந்த பெண் உள்ளிட்டோர் நூலிழையில் உயிர்தப்பினர்.. #Keralam | #Accident | #CCTV | #PolimerNews https://t.co/EF6EjLshPG— Polimer News (@polimernews) November 22, 2026