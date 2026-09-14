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  4. Car rams into female biker who told him to maintain distance; video viral
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Monday, 14 September 2026 (20:24 IST)

ఏయ్ దూరం పాటించు అని చెప్పిన మహిళా బైకర్‌ను కారుతో ఢీకొట్టాడు, వీడియో

woman biker
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Mon, 14 Sep 2026 (20:30 IST)
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గురుగ్రామ్‌లో కారుతో వేగంగా వచ్చిన ఓ వ్యక్తి కావాలని ఓ మహిళా బైకర్‌ను ఢీకొట్టిన ఘటన ఒకటి జరిగింది. అందరూ చూస్తుండగానే అతడు తెల్లటి సెడాన్ కారులో అతివేగంగా వచ్చి ఆమెను ఢీకొట్టేసి వెళ్లిపోయాడు. ఇన్‌స్టాగ్రాంలో రెబల్ వీల్స్ సియాగా పిలువబడే ఆమె తనకు జరిగిన ప్రమాదాన్ని సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది.
 
ఆమె ఏప్రిలియా ఆర్ఎస్ 457 బైకుపై వెళుతోంది. ఇంతలో తెల్లటి సెడాన్ కారుతో ఓ వ్యక్తి ఆమెకి పక్కగా వెళ్లాడు. దాంతో ఆమె అతడిని హెచ్చరించింది. అలా జరిగిన కొద్ది క్షణాలకే కారుతో ఆ వ్యక్తి వేగంగా వచ్చి ఆమె బైకుని ఢీకొట్టాడు. దీంతో ఆమె రోడ్డుపై కిందపడి దొర్లింది. బైక్ లోహపు భాగాలు రోడ్డుకి తగిలి జారుతూ వెళ్తుండగా నిప్పురవ్వలు సైతం వచ్చాయి. ఇదంతా బైకుకి అమర్చిన కెమేరా రికార్డ్ చేసింది.
 
అదృష్టవశాత్తూ సియా కిందపడిన సమయంలో వెనుక నుంచి భారీ వాహనాలు ఏమీ రాలేదు. దాంతో ఆమె గాయాలతో బైటపడింది. తనను ఉద్దేశ్యపూర్వకంగా ఢీకొట్టిన సదరు వ్యక్తిపై సియా తల్లిదండ్రులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు అతడి కోసం గాలిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం అతడు పరారీలో వున్నట్లు సమాచారం.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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