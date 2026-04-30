కొండ మలుపు వద్ద అతివేగంతో దూసుకెళ్లిన కారు లోయలో పడి నుజ్జు నుజ్జు, ఇద్దరు మృతి- వీడియో
అతివేగం అనర్థదాయకం, ప్రమాదకరం అని రోడ్ల మలుపుల వద్ద హెచ్చరిక బోర్డులు పెట్టినా కొంతమంది వాహన చోదకులు వాటిని పట్టించుకోరు. అలా అతివేగంగా వచ్చి సరాసరి లోయలో పడిపోయి ప్రాణాలు కోల్పోయిన విషాదకర ఘటన హిమాచల్ ప్రదేశ్లో జరిగింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి.
హిమాచల్ ప్రదేశ్ లోని జాతీయ రహదారిపై ఓ కారు అతివేగంగా దూసుకు వచ్చింది. ఐతే ఆ వేగం వల్ల కొండమూల మలుపు వద్ద కారుపై నియంత్రణ కోల్పోయాడు డ్రైవర్. దాంతో సరాసరి ఆ కారు రోడ్డు పైనుంచి లోయలోకి గాల్లో ఎగురుతూ కిందపడిపోయింది. దీనితో కారు నుజ్జునుజ్జు అయ్యింది. అందులో వున్న ఇద్దరు వ్యక్తులు అక్కడికక్కడే మృత్యువాత పడ్డారు.
ఈ ప్రమాదం సీసీ టీవీ కేమేరాలో రికార్డయ్యింది. మలుపు వద్ద రక్షణ గోడ నిర్మించాలంటూ ఎంతో కాలంగా చెబుతున్నా ప్రభుత్వాలు పట్టించుకోవడంలేదనీ, అందువల్ల అదే స్పాట్లో ప్రమాదాలు జరుగుతున్నట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు.